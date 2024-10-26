Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?4 комментария
Российские бойцы ворвались в Селидово на горящем танке
Shot: Российские военные ворвались в Селидово на горящем танке
Российские военнослужащие 80-го гвардейского танкового полка ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, под контроль взято 80% территории города, сообщили волонтеры «Народного фронта».
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Shot, видно, как танк с пылающими катками несется по дороге, подпрыгивая на ухабах. Российский военнослужащий сидит на броне, пишет «Российская газета».
«Огненный прорыв» с южной стороны города совершили бойцы 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка, сообщили волонтеры «Народного фронта». Силы полка контролируют уже 80% территории Селидово. Основные боевые действия происходят в центре города, формирования ВСУ отступили на северо-запад.
Ранее сообщалось, что российские военные вошли в центр города Селидово, в западной части населенного пункта сохраняется присутствие ВСУ.
Между тем, украинская армия пытается прорваться из Селидово в ДНР, теряя при этом большое число бойцов.