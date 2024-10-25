Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.4 комментария
ФСБ заподозрила депутата во Владимирской области в использовании рабов
Депутата Собинского района Владимирской области поместили под стражу по обвинению в использовании рабского труда и хищении более 1 млн рублей у участника спецоперации, сообщили в региональном управлении ФСБ.
В преступную группу депутата входили три человека, которые также арестованы. Уголовные дела возбуждены по статьям о мошенничестве и использовании рабского труда, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В пресс-службе УФСБ по Владимирской области пояснили, что в 2022 году у депутата возник умысел на использование рабского труда на своих объектах. Совместно с тремя сообщниками он незаконно удерживал трех жителей Собинского района, применяя насилие.
Кроме того, с июля по октябрь 2024 года обвиняемый и его сообщники похитили более 1 млн рублей с банковского счета жителя Собинки, участвовавшего в спецоперации. Средства были обналичены через банкоматы.
В ноябре 2023 года директора крестьянско-фермерского хозяйства в Хакасии задержали по подозрению использования в течение семи лет рабского труда двух мужчин и одной женщины.