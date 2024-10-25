ЦБ объявил об онлайн-голосовании за символы новой тысячерублевой купюры

Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска

Военный аналитик Онуфриенко: Россия не планирует проводить лобовой штурм Купянска

Tекст: Анастасия Куликова

«Российские войска всю осень пробивают оборону противника юго-восточнее Купянска, в районе от Песчаного к реке Оскол. На минувшей неделе нашим военным удалось выйти к селу Кругляковка. Именно здесь расположен крупный транспортный узел из нескольких железнодорожных линий и автомобильных трасс», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Как следствие, группировка противника, расположенная в районе Купянска, потеряла значительные логистические возможности. Пока снабжение ВСУ в этом районе полностью прекратить не удалось. Но мы над этим активно работаем: Российская армия уничтожает мосты и понтонные переправы в глубине обороны украинских войск», – отмечает эксперт.

«В перспективе это должно позволить нам значительно сократить маневренные возможности противника, а также лишить его принципиально важных поставок боеприпасов и продовольствия. ВСУ пытаются скорректировать ситуацию в свою пользу: на данный участок фронта перебрасываются дополнительные подразделения», – акцентирует собеседник.

«Противник также опасается, что Российская армия в ближайшее время может начать штурм Купянска. Однако освобождение города, на мой взгляд, на текущий момент для нас приоритетом не является. Москва, скорее всего, будет действовать по уже отработанному сценарию за счет окружения населенного пункта», – считает он.

«Наши военные продолжат продвигаться по правому берегу Оскола от Двуречной. После преодоления реки кольцо вокруг города начнет смыкаться. То есть мы будем работать над вытеснением подразделений ВСУ. В условиях постоянных артиллерийских обстрелов местной группировки и обрубания линий ее снабжения противоборствующей стороне придется очень непросто», – заключил Онуфриенко.

Ранее ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг от водохранилища.

«Противник стягивает силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко ТАСС. Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта.

Напомним, 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку. Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые инженерными подразделениями противника на Оскольском водохранилище. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения одной из таковых.