Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?0 комментариев
Песков прокомментировал возможный визит Ким Чен Ына в Россию
Песков прокомментировал возможность нового визита Ким Чен Ына в Россию в 2025 году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность нового визита Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, заявил, что обмен визитами между Россией и КНДР является нормальной практикой для близких соседей.
Песков прокомментировал публикации в социальных сетях о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, передает ТАСС. Он отметил, что Россия и КНДР, как близкие соседи, постоянно обмениваются визитами, поддерживая активные связи в различных сферах.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул значимость регулярных обменов визитами на высоком и высшем уровне между двумя странами.
«Корейская Народно-Демократическая Республика – это наш сосед, и мы развиваем весьма активно связи во всех возможных областях», – заявил представитель Кремля.
Владимир Путин последний раз виделся с Ким Чен Ыном в июне во время визита в Пхеньян. В сентябре 2023 года лидер КНДР приезжал в Россию для переговоров с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в апреле 2019 года, когда он встретился с президентом Путиным во Владивостоке.
Напомним, на этой неделе Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон и взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и информационной безопасностью. Договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.