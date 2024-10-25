Песков прокомментировал возможный визит Ким Чен Ына в Россию

Песков прокомментировал возможность нового визита Ким Чен Ына в Россию в 2025 году

Tекст: Мария Иванова

Песков прокомментировал публикации в социальных сетях о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, передает ТАСС. Он отметил, что Россия и КНДР, как близкие соседи, постоянно обмениваются визитами, поддерживая активные связи в различных сферах.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул значимость регулярных обменов визитами на высоком и высшем уровне между двумя странами.

«Корейская Народно-Демократическая Республика – это наш сосед, и мы развиваем весьма активно связи во всех возможных областях», – заявил представитель Кремля.

Владимир Путин последний раз виделся с Ким Чен Ыном в июне во время визита в Пхеньян. В сентябре 2023 года лидер КНДР приезжал в Россию для переговоров с Путиным на космодроме Восточный в Амурской области. Предыдущий визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в апреле 2019 года, когда он встретился с президентом Путиным во Владивостоке.

Напомним, на этой неделе Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон и взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и информационной безопасностью. Договор о стратегическом партнерстве с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.