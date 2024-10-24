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    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    3 комментария
    24 октября 2024, 19:34 • Новости дня

    Путин назвал ложью сообщения об отказе от контактов с Западом

    Путин назвал ложью заявления об отказе от диалога с западными партнерами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани заявил, что информация о его отказе от контактов с западными лидерами является ложью, и подчеркнул открытость России к сотрудничеству.

    Он отметил, что Россия готова к диалогу и сотрудничеству с западными странами, включая европейские государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что неверно утверждать, что российская сторона избегает разговоров и взаимодействия с западными лидерами. «Когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь от каких-то разговоров, контактов, в том числе с европейскими лидерами, хочу вам сказать, что это ложь», – заявил он.

    Президент также подчеркнул, что вместе с тем Россия и не навязывается. По его словам, открытость к нормальным отношениям зависит от готовности будущей администрации США. «Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят – не надо! Но этот выбор за будущей администрацией», – добавил Путин.

    Ранее Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России. Он также на пленарном заседании в Казани заявил о стремлении России и стран БРИКС к созданию мира, где уважаются суверенные права каждого народа и признается ценность всех культур и традиций.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом Запад осознал мощь БРИКС.

    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз принял к сведению декларацию саммита БРИКС, однако не считает осуждение санкций в декларации саммита БРИКС в Казани адресованным себе, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, ЕС не считает, что осуждение односторонних санкций и призыв к их снятию относится к альянсу.

    Дипломат заявил, что ЕС ввел санкции против ряда стран – членов БРИКС обоснованно.

    «Мы приняли к сведению декларацию саммита БРИКС в Казани», – заметил Стано.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

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    24 октября 2024, 18:10 • Новости дня
    Опубликован список стран – партнеров БРИКС

    Странами-партнерами БРИКС стали 13 государств

    Опубликован список стран – партнеров БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств.

    Статус партнера получили Алжир, Индонезия и Турция, передает Sputnik Узбекистан. Также в список вошли Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Узбекистан и Уганда.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию. Белоруссия подтвердила готовность стать полноправным и активным членом БРИКС на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

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    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

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    24 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера

    Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС

    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию.

    Это заявление он сделал в интервью «Известиям» в рамках саммита, проходящего в Казани. Лукашенко отметил: «Мы стали партнерами – это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», подчеркнув важность этого шага для страны, передает РИА «Новости».

    Напомним, Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС. Он заявил о готовности Белоруссии вступить в это объединение, отметив его потенциал в приближении конца доминирования коллективного Запада.

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    24 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин заявил, что БРИКС не создает альтернатив SWIFT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны БРИКС сейчас не занимаются созданием отдельной платежной системы, которая могла бы заменить SWIFT, сказал президент России Владимир Путин по итогам саммита организации.

    «Что касается SWIFT и каких-то альтернатив – мы не создавали и не создаем никому альтернатив. Но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день. И одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что страны БРИКС применяют российскую систему обмена финансовой информацией, созданную ЦБ России, и системы других стран – участниц БРИКС.

    Ранее Путин пояснял, что члены БРИКС заняты разработкой обмена финансовой информацией между центральными банками.

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    24 октября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс» сравнил международные отношения с семейной жизнью, отметив, что даже в семьях бывают конфликты и драки.

    Комментируя слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего всех жить как одна большая семья, Путин отметил, что в семьях часто происходят размолвки и скандалы, иногда даже доходящие до драк, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что БРИКС рассматривает создание благоприятной атмосферы в «общем доме» как одну из основных целей. Он заверил, что организация продолжит работать в этом направлении, включая тесную координацию с ООН.

    Напомним, МИД Украины выразил недовольство из-за решения генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо участия в конференции по Украине в июне.

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    24 октября 2024, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил, что контакты Алиева и Пашиняна «идут в плюс» БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «идут в плюс» БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.

    «И то, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана, уже идет в плюс нашему сегодняшнему мероприятию», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Заявление было сделано в контексте обсуждения вопросов регионального сотрудничества и усиления взаимодействия между странами – участницами БРИКС.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс», в которой также участвовали главы МИД обеих стран.

    Пашинян на БРИКС заявил о согласовании вопросов для достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

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    24 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии альтернативы ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на множество вопросов и необходимость адаптации к меняющемуся миру, альтернативы ООН как универсальной международной организации на данный момент не существует, заявил президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс»/«аутрич».

    «Здесь, конечно, много вопросов, мир меняется, и все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с меняющимся миром», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Тем не менее на данный момент в мире отсутствует другая универсальная международная организация, подчеркнул Путин.

    Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казань на саммит БРИКС. Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство этим решением Гутерриша. На саммите БРИКС генсек ООН призвал к справедливому миру на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

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    24 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о смене основанной на долларе пост-Бреттон-Вудской системы

    Путин отметил естественные изменения в мировой экономике и упадок лидерства США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о начале изменений в мировой экономической системе, связанных с утратой долларом своей доминирующей роли.

    Он отметил, что США теряют свое лидерство, и подчеркнул важность придания этой трансформации цивилизованного характера, сообщает ТАСС.

    Путин указал, что мировая экономика переживает естественные изменения, и призвал к цивилизованному подходу в процессе трансформации. Он отметил, что Бреттон-Вудская система, которая долгое время служила основой международной финансовой структуры, была основана на стабильности доллара, в том числе из-за привязки к золоту.

    Российский лидер напомнил о Ямайских соглашениях, которые изменили привязку доллара, и отметил, что единственным фактором стабильности оставалась мощь экономики США. По его словам, это время уходит, и мир стоит на пороге новых экономических реалий.

    Ранее Путин заявил на саммите БРИКС, что использование доллара как оружия является ошибкой, и Россия, хотя и не отказывается от доллара, вынуждена искать альтернативы для сотрудничества.

    Он также отметил, что расчеты в национальных валютах увеличивают финансовую независимость стран БРИКС и снижают влияние политики на экономику.

    Россия обещает, что новая платежная система стран БРИКС будет лучше SWIFT.

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    24 октября 2024, 18:36 • Новости дня
    Путин объявил об успешном завершении саммита БРИКС в Казани
    Путин объявил об успешном завершении саммита БРИКС в Казани
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил об успешном завершении шестнадцатого саммита БРИКС, российский лидер назвал его одним из самых заметных событий в мировом политическом календаре.

    На пресс-конференции по итогам мероприятия Путин подчеркнул, что саммит стал кульминацией председательства России в объединении, передает ТАСС.

    «Только что успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Я не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно», – сказал президент России.

    «В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе, и Россия как председатель в объединении делала все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. И это у нас, на мой взгляд, получилось», – добавил глава государства.

    По его словам, новые участники объединения увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов: «Они почувствовали, что в нашем объединении есть самое главное – взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга. Могу с удовлетворением констатировать, что все они принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные, перспективные идеи, инициативы».

    Президент России напомнил, что непосредственно в работе казанского саммита приняли участие делегации 35 государств и шести международных организаций. «Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал саммит БРИКС в Казани самым успешным, отметив участие новых стран и укрепление позиций Глобального Юга. Министр иностранных дел ОАЭ подчеркнул, что российское председательство в БРИКС помогло укрепить его позиции как платформы для международного сотрудничества. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, и отметил, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этого объединения.

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    24 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Гутерриш рассказал о роли БРИКС в укреплении глобальной безопасности

    Генсек ООН Гутерриш выразил уверенность в роли БРИКС в укреплении международной безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил способность БРИКС укрепить международную безопасность и поддержать суверенитет стран.

    На заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани Гутерриш выразил мнение о возможности БРИКС способствовать укреплению международной безопасности и защите суверенитета государств. Об этом сообщает ТАСС.

    По его словам, поддержка БРИКС может быть значимой в отстаивании ценностей Устава ООН, таких как верховенство закона и принципы территориальной целостности и политической независимости всех государств.

    Гутерриш подчеркнул, что недавний Саммит будущего, прошедший в штаб-квартире ООН, вывел на первый план необходимость укрепления многосторонности для глобального развития и безопасности. Он отметил важность подкрепления слов конкретными действиями и выразил веру в БРИКС как в сообщество, которое способно сыграть ключевую роль в достижении этих целей.

    Напомним, Гутерриш прибыл на саммит БРИКС в Казань и призвал к справедливому миру на Украине на основе Устава ООН и международного права.

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    24 октября 2024, 17:38 • Новости дня
    Эксперты: «Игра в одни ворота» со стороны Запада завершается благодаря БРИКС

    В Москве эксперты подвели итоги саммита БРИКС в Казани

    Эксперты: «Игра в одни ворота» со стороны Запада завершается благодаря БРИКС
    @ Алексей Даничев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    БРИКС и Россия играют ключевую роль в построении нового миропорядка. При этом Москва стала своего рода идеологическим лидером этого объединения, поэтому ни о какой международной изоляции нашей страны в мире речи не идет. Об этом рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Итоги саммита БРИКС: перспективы международного объединения».

    «Саммит БРИКС в Казани, на котором были представлены 36 государств, продемонстрировал полное отсутствие так называемой изоляции России в мире. Это же подтверждается многочисленными двусторонними встречами президента Владимира Путина с лидерами других стран», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    Он также указал на значимость подписанной Казанской декларации. «Это серьезный документ, в котором определены ключевые моменты международных отношений современности. Следует отметить, что государствам удалось договориться по самым сложным вопросам. Проделанная работа показывает, что БРИКС и Россия играют ключевую роль в построении нового миропорядка», – пояснил аналитик и добавил, что народы стран БРИКС объединяют общие базисы: справедливость, достоинство, суверенитет, защита традиционных ценностей.

    «Кроме того, как будто подготавливая почву к саммиту БРИКС, Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал уточненные данные по экономическому росту стран мира. Россия вышла на четвертую позицию. Мы опередили Японию. Перед нами Индия, Китай и США – есть куда расти», – напомнил спикер.

    Участники саммита в Казани сделали огромный шаг к качественно новому и справедливому мироустройству, продолжил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ. «Важно и появление института государств-партнеров, которое было учреждено на саммите. Стоит отметить и сигнал для Запада: мы говорим о равных возможностях для всех. Кстати говоря, санкции отмечены в декларации как неэффективные», – добавил он.

    БРИКС за счет насыщения повестки способен заниматься не только экономикой, но и максимально широким спектром других вопросов, указал Алексей Малинин, член Экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. «Так, в блоке о безопасности Казанской декларации серьезное внимание уделено всем актуальным мировым проблемам, например – операции Израиля в секторе Газа и вторжению израильской армии в Южный Ливан», – привел пример спикер.


    «В документе также приветствуются любые дипломатические, посреднические усилия по конфликту на Украине. То есть, страны БРИКС обладают сбалансированной позицией по этому вопросу, чего нельзя сказать про одностороннюю позицию Запада. Также подчеркивается приверженность антиколониальной повестке в Африке. Указана и новая категория партнеров БРИКС сфере урегулирования конфликтов, посредничества, борьбы с терроризмом», – отметил аналитик.

    «Кроме того, БРИКС становится центром мировой финансовой активности, превосходя G7 по вкладу в мировой ВВП по паритету покупательской способности. Этот разрыв будет только расти из-за стремительной динамики демографии и развития внутренних потребительских рынков в мире. Сегодня на БРИКС приходится 36,7% доли в мировом ВВП», – напомнил Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, «игра в одни ворота» со стороны Запада завершается благодаря БРИКС. «Глобальные проблемы человечества – продовольственная, энергетическая, климатическая – стали только острее из-за безответственности Запада, а Россия помогает их решать», – добавил он. Эксперты также отметили, что Россия стала своего рода идеологическим лидером стран БРИКС.

    «В Казани очень хорошо продемонстрирована парадигма сосуществования, сотрудничества цивилизаций и признания цивилизациями любого народа, который стремится к развитию и хочет отстаивать свою государственность, суверенитет, культуру. Россия оказалась в центре этой объединяющей площадки. На фоне этого мы наблюдаем, как умирает империализм», – указал Николай Миронов, участник просветительских и образовательных проектов, связанных с интеграцией стран Латинской Америки в БРИКС.

    «БРИКС накапливает опыт сотрудничества. Этот мультикультурный мир – антитеза той палитры, которую предлагает нам коллективный Запад. Запад когда-то постучится в наши двери. И в отличие от того, как он обычно делает, я думаю, что мы эти двери откроем. Потому что мы не за столкновение цивилизаций, а за то, чтобы все цивилизации сосуществовали мирно», – полагает политолог.

    При этом участие России в БРИКС находит серьезную поддержку и внутри страны. «Так, согласно последнему опросу, 87% россиян считают это важным, а 68% опрошенных называют существенным влияние стран объединения на мировую экономику. Причина – в экономической состоятельности БРИКС. 78% россиян согласны с тем, что организация – первый этап формирования нового миропорядка на основе невмешательства, равенства и взаимной выгоды», – заключил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

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    24 октября 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин: Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению для России

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

    Россия сожалеет о наличии вооруженных конфликтов в мире, включая ситуацию на Украине, заявил президент страны Владимир Путин на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс», сообщает ТАСС.

    «Конечно, к сожалению, на планете много вооруженных конфликтов. Да и вот у нас тоже на границах то же самое происходит. К огромному нашему сожалению», – сказал Путин после выступления президента Палестины Махмуда Аббаса, акцентируя внимание на том, что ситуация требует особого внимания.

    Путин добавил, что Россия будет продолжать прилагать усилия для урегулирования конфликтов на международной арене, подчеркивая важность мирных переговоров и дипломатических путей решения. Российский лидер отметил, что такие подходы являются основными приоритетами страны в международной политике.

    Ранее президент Владимир Путин на саммите БРИКС обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

    Глава КНР Си Цзиньпин на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс» заявил, что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине.

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    БРИКС разрушит зерновую гегемонию Северной Америки

    На проходящем в Казани саммите БРИКС обсудили создание зерновой биржи БРИКС. Сейчас все рычаги управления ценами на зерно находятся в руках США и Франции. И если почти сто лет назад, когда эти правила формировались, это было логично, то теперь США и Франция колоссально отстают от стран БРИКС, которые вместе занимают почти половину зернового рынка. Пора избавляться от совершенно ненужной зависимости от западных бирж. Подробности

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    БРИКС возвращает миру свободную торговлю

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, которая обозначает цели на долгосрочную перспективу. Лишь один пункт документа посвящен мирному урегулированию украинского конфликта. Как отмечают эксперты, БРИКС в отличие от G7 или G20 сосредоточена не на политических задачах отдельных игроков, а работает над экономическим развитием всех стран объединения и создает инструменты для равноправной международной торговли. Подробности

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    Зима заставила Зеленского заговорить по-другому

    Если Украина и Россия договорятся не бить по энергообъектам, это приблизит мир. Такое мнение высказал Владимир Зеленский. Как писали западные СМИ, ранее Киев уже выдвигал подобные инициативы, но переговорам по их реализации помешало вторжение ВСУ на территорию Курской области. Что изменилось с тех пор, почему Зеленский резко изменил риторику и можно ли ему верить? Подробности

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    Против кровавых планов киевского режима восстанут женщины

    Разговоры о том, что необходимо снижать возраст мобилизации на Украине, дошли до упоминания 14-летних детей. Казалось бы, и западные кураторы Украины, и сам киевский режим должны быть заинтересованы в отправке на фронт всех, кто способен держать оружие, в том числе несовершеннолетних. Однако на этом пути есть целый ряд препятствий, и одно из них выглядит непреодолимым. О чем идет речь? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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