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Президент ЮАР поздравил Путина с успешным саммитом БРИКС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса поздравил Владимира Путина с успешным саммитом БРИКС в Казани
Президент ЮАР Сирил Рамафоса поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением саммита БРИКС в Казани, отметив вклад России в работу организации.
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса поздравил Владимира Путина с успешным проведением саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС. В своем обращении на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» Рамафоса отметил: «Позвольте мне начать с поздравления президента Путина с проведением очень успешного саммита».
Владимир Путин в свою очередь подчеркнул значительный вклад Южно-Африканской Республики в работу организации и развитие ситуации в Африке в положительном ключе. Российский лидер заявил, что ЮАР активно содействует развитию позитивной обстановки на континенте и способствует эффективной работе БРИКС.
Саммит БРИКС в Казани собрал лидеров стран-участниц для обсуждения различных вопросов, связанных с экономическим и социальным развитием. Участники отметили важность сотрудничества и совместных усилий для достижения общих целей и задач, стоящих перед странами блока.
Ранее Владимир Путин заявил, что роль Эфиопии на мировой арене будет возрастать благодаря ее участию в БРИКС и темпам развития страны, а также подчеркнул значимость формата «БРИКС плюс/аутрич» для прямого и открытого общения между странами – членами объединения и их партнерами.