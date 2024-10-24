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    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    3 комментария
    24 октября 2024, 11:42 • Новости дня

    Путин и Си Цзиньпин провели беседу перед заседанием «БРИКС плюс» в Казани

    Tекст: Александра Юдина

    В Казани перед началом саммита «БРИКС плюс» в формате «аутрич» президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин воспользовались возможностью пообщаться, обсуждая актуальные вопросы международной политики.

    Отмечается, что короткая беседа состоялась перед началом церемонии фотографирования почти 40 участников встречи, передает ТАСС.

    Лидеры использовали это время для оживленного обсуждения, прибегая к помощи переводчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани, где заявил об образцовых отношениях России и Китая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран провели откровенные и конструктивные переговоры.

    23 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    @ Григорий Сысоев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, купюра была создана одним из российских участников встречи, возможно, Торгово-промышленной палатой. Он добавил, что купюра символизирует общую работу, которая осуществляется в рамках БРИКС, сообщает ТАСС.

    Путин, осмотрев «банкноту», передал ее Набиуллиной. Песков отметил, что реакция главы Банка России была весьма сдержанной. «Квазиденьга», как ее назвал представитель Кремля, не понравилась Набиуллиной. «Она очень ревностно следит за нашим рублем», - пояснил Песков реакцию главы ЦБ.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам БРИКС обсудить создание единой финансовой системы, а не замену национальных валют.

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    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

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    23 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении, сообщил президент России Владимир Путин после заседания объединения в расширенном составе, выступая на правах хозяина саммита.

    После заседания Путин уточнил у своих коллег, имеются ли возражения или замечания относительно декларации, передает РИА «Новости». «Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? – спросил российский лидер. – Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой».

    Путин сообщил, что принятое решение предполагается распространить в ООН. «Хочу отметить, что мы планируем распространить ее [Казанскую декларацию саммита БРИКС] как наш общий совместный документ», – сказал Путин. Декларация содержит общие оценки положения дел в мире и обозначает цели на долгосрочную перспективу.

    Российский лидер также отметил успехи в продвижении стран БРИКС по всем магистральным направлениям в политике и экономике.

    «В целом в текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал он, отметив, что это хороший задел на будущее.

    В завершение Путин объявил закрытой расширенную встречу саммита БРИКС.

    Ранее Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества. Путин также подчеркнул значимость стран-участниц в формировании многополярного мира, назвав их ответственными за глобальную стабильность и безопасность. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС в Казани стал важным шагом в развитии механизмов сотрудничества, созданных при участии России.

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    24 октября 2024, 09:40 • Новости дня
    Эксперт: БРИКС создал защиту от разрушительного расширения

    Политолог Ткаченко объяснил цели создания списка стран – партнеров БРИКС

    Эксперт: БРИКС создал защиту от разрушительного расширения
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны – партнеры БРИКС, скорее всего, получат возможность участвовать в официальных мероприятиях организации, а также смогут вовлекаться в работу экономических инициатив объединения. Со временем их список будет меняться, адаптируясь под геополитические реалии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС .

    «На данном этапе в список стран – партнеров БРИКС могут попасть государства, которые уже заявили о желании присоединиться к организации. Это достаточно обширный перечень участников международной политики», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Окончательное оформление списка станет предметом обсуждений лидеров стран-участниц. При этом сам по себе перечень призван стать компромиссом между дальнейшим расширением БРИКС и наращиванием его политического веса. Он также позволит сохранить запал роста и станет своеобразной базой для будущего пополнения рядов организации. Попавшие в него страны, вероятно, смогут участвовать в официальных мероприятиях БРИКС, а также в некоторых инициативах площадки», – допускает он.

    «Например, по линии организации проходит немало полезных экономических проектов. Вовлечение в них позволит государствам, не являющимся членами объединения, достигнуть значимых взаимных выгод. Поэтому даже к попаданию в список партнеров многие страны будут стремиться», – считает аналитик.

    Вместе с тем, по мнению политолога, перечень со временем будет меняться. «В него добавятся новые игроки, которые окажутся полезными для организации», – рассуждает собеседник. «А вот чего сейчас, на мой взгляд, делать не стоит, так это стремительно принимать в постоянное членство новых участников. Необходимо заняться интеграцией прошлогодних «новичков», а также сохранить управляемость формата. Ведь все решения в его рамках принимаются за счет достижения консенсуса. Пригласить сразу, скажем, 30 стран в БРИКС будет равносильно разрушению устоявшегося баланса», – рассуждает эксперт.

    «Прогнозировать темпы расширения БРИКС в настоящий момент затруднительно. На интеграцию уже вошедших членов понадобится немало времени – минимум три-четыре года. К тому же включение новых игроков потребует согласований. Например, Пакистан давно высказывается за присоединение к формату, но Индия выступает против этого шага, а нам необходимо учитывать интересы партнеров», – заметил спикер.

    Говоря о дальнейших перспективах развития организации, он задался вопросом, станет ли фактор безопасности главенствующим направлением работы. «Все-таки БРИКС – это многогранное объединение, в котором имеется целый спектр векторов деятельности. К тому же в настоящий момент даже сами участники формата окончательно не пришли к единогласному понимаю будущего. Часть стран могут рассматривать БРИКС как некую альтернативу ООН, на что указывает, например, позиция президента ЮАР Сирила Рамафосы, раскритиковавшего деятельность Совбеза. Станет ли эта точка зрения главенствующей – увидим», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита. Он напомнил, что более 30 стран выразили стремление развивать сотрудничество с БРИКС. Поэтому, по его мнению, было бы неправильно игнорировать «беспрецедентный интерес» стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с объединением.

    «При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств – партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса», – сказал Путин на открытии заседания саммита БРИКС в узком составе, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин отметил, что организация демонстрирует динамичное развитие и укрепление своего авторитета в мировых делах. Он добавил, что участники БРИКС, представляющие разные континенты, модели развития, религии и цивилизации, объединены общими ценностями и мировоззрением. В ходе своего выступления президент России также подчеркнул, что страны БРИКС демонстрируют реальную ответственность за мировую стабильность и безопасность.

    «Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира», – сказал он. Лидеры стран выступают за равенство и добрососедство, что, по мнению российского президента, оказывает позитивное влияние на глобальные процессы и помогает решать региональные проблемы.

    Напомним, объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входит десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о том, почему Запад неожиданно осознал силу данной организации, а также анализировала, как итоговая декларация отразится на процессе формирования многополярной экономики.

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    23 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин: Иран стал полноправным членом БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Присоединение Ирана к БРИКС открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

    «Иран стал полноправным членом БРИКС. Вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы также энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Накануне иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Он предложил создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, используя Иран как стратегический транзитный хаб. Пезешкиан также заявил, что взаимодействие стран БРИКС может положить конец однополярному миру и американскому тоталитаризму.

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    23 октября 2024, 18:59 • Новости дня
    Эрдоган: В ходе теракта в Анкаре погибли четыре человека
    Эрдоган: В ходе теракта в Анкаре погибли четыре человека
    @ REUTERS/Emilie Madi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате теракта на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS в турецкой столице погибли четыре человека, заявил президент страны Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «В результате этого нападения погибли четыре [человека] и пострадали 14 человек. Я осуждаю террор и желаю скорейшего выздоровления раненым», – цитирует Эрдогана ТАСС.

    Турецкий лидер выразил благодарность Путину за соболезнования.

    Ранее сообщалось о трех погибших в Анкаре. Президент России выразил соболезнования президенту Турции после теракта в Анкаре.

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    23 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Эрдоган заявил о работе над проблемой банковских переводов между Россией и Турцией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкие и российские ведомства активно работают над решением проблем, связанных с банковскими переводами, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани.

    «Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их», – уточнил Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что американские представители посетили турецкие финансовые учреждения, угрожая санкциями за продолжение сделок с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании, осуществляющие транзит товаров в Россию, сталкиваются с растущими трудностями в Турции, поскольку турецкие банки все чаще блокируют переводы и закрывают счета таких компаний. Ранее отмечалось, что российские импортеры продолжают сталкиваться с серьезными трудностями при осуществлении платежей в Китай и Турцию.

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    24 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите БРИКС Россия предложила создать инклюзивную и недискриминационную систему равной и неделимой безопасности в Евразии, чтобы гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех стран региона.

    Россия предложила на саммите БРИКС создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщает ТАСС. Президент Владимир Путин выступил с этой идеей на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Он отметил, что многие страны уже внесли свои полезные инициативы в этом направлении.

    «Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте», – сказал он.

    Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся надежно гарантировать подлинную безопасность на континенте.

    Ранее Владимир Путин заявил на заседании «БРИКС плюс» о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, отметив значимость увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности. На саммите БРИКС президент также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

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    23 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции
    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин принес соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с террористическим актом в столице Турции.

    «Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции», – сказал Путин на встрече с турецким президентом, передает ТАСС.

    Напомним, при теракте в Анкаре погибли три человека, 14 получили различные ранения, он произошел на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS. Часть сотрудников была вынуждена прятаться от нападавших.

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    24 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На заседании «БРИКС плюс» в Казани Владимир Путин заявил о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, подчеркнув важность увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал адаптировать структуру Организации Объединенных Наций к современным реалиям, передает ТАСС. На пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани он заявил о необходимости расширения присутствия развивающихся стран в Совете Безопасности ООН и других органах.

    «Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал Путин. Глава государства отметил, что в зале присутствуют лидеры многих из этих стран.

    Это заявление демонстрирует стремление России к более равноправному представительству различных регионов мира в ООН, отражая изменения в глобальном политическом ландшафте. Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей с развивающимися странами.

    В четверг саммит БРИКС начался с пленарного заседания в формате «аутрич» с участием лидеров почти 40 государств.

    Накануне участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении.

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    23 октября 2024, 14:43 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Использование доллара как оружия является ошибкой, Россия не отказывается от доллара, но вынуждена искать альтернативы для сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.

    Глава Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф отметила, что использование доллара в качестве оружия усугубляет непростую геополитическую обстановку в мире, передает РИА «Новости».

    «Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, я думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает», – сказал в свою очередь российский лидер.

    Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не ведет с ним борьбы, но в условиях, когда использование этой валюты ограничивает возможности, страна вынуждена искать альтернативы.

    «Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Доллар до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов... Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы – так и происходит», – сказал он.

    Ранее издание The Economist сообщило, что Путин на саммите БРИКС в Казани якобы намерен предложить создать новую платежную систему, нацеленную на подрыв доминирования США в мировых финансах и защиту от санкций. В ходе саммита Путин поддержал расчеты в национальных валютах для экономической независимости. Газета ВЗГЛЯД писала об угасании финансового могущества США и всей мировой долларовой системы.

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    23 октября 2024, 14:47 • Новости дня
    Путин предостерег от затягивания процесса создания новой экономической системы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержка в создании новой экономической системы может привести к потрясениям, подобным тем, что происходят на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС в расширенном составе.

    В ходе своего обращения Путин подчеркнул, что продолжение работы по чужим правилам и платформам лишь увеличит длительность переходного периода, передает ТАСС.

    «Стремясь к сотрудничеству, мы все-таки должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится этот переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе. И это может сопровождаться большими потрясениями, в том числе и теми, которые мы наблюдаем, в частности, на Ближнем Востоке», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что расчеты в национальных валютах увеличивают финансовую независимость стран БРИКС и снижают влияние политики на экономику. Президент Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф отметила важность финансирования проектов в национальных валютах для стран Глобального Юга. На саммите СНГ в Москве в начале октября Путин сообщил, что доля национальных валют в коммерческих операциях между странами – участниками СНГ уже превысила 85%.

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    23 октября 2024, 22:43 • Новости дня
    Путин обсудил с премьером Эфиопии интеграцию в БРИКС

    Путин на саммите БРИКС поддержал интеграцию Эфиопии в организацию

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, где обсудил вопросы интеграции страны в организацию и торгово-экономическое сотрудничество.

    Как передает РИА «Новости», президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани провел двустороннюю встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

    В ходе переговоров обсуждались вопросы интеграции Эфиопии в БРИКС и дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами.

    Путин отметил, что присоединение Эфиопии к БРИКС подтверждает авторитет страны на мировой арене.

    Путин подчеркнул, что Россия и Эфиопия часто занимают схожие позиции по глобальным и региональным вопросам, в том числе при голосовании на Генассамблее ООН. Он также заверил, что Россия продолжит содействовать гармоничной интеграции Эфиопии в работу БРИКС.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, в свою очередь, выразил благодарность за высокую организацию саммита в Казани и подтвердил заинтересованность в сотрудничестве с Россией в различных сферах, включая безопасность и сельское хозяйство.

    Он также обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко возможности сотрудничества в модернизации сельского хозяйства и текстильной промышленности.

    Эфиопия стала полноправным членом БРИКС с 1 января 2023 года. В этом году товарооборот между Россией и Эфиопией вырос более чем в полтора раза, что подчеркивает положительную динамику в торгово-экономических отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани подарил символическую купюру межгосударственного объединения главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, а также провел двустороннюю встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества и перспектив создания международного газового хаба в Турции.

    Путин выразил мнение о перспективности включения Турции в работу БРИКС, отметив ее геополитическую роль и авторитет, а также подчеркнул намерение России и Венесуэлы создавать справедливый миропорядок, исключающий вмешательство и санкции.

    Присоединение Ирана к БРИКС, по мнению Путина, открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене.

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    24 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем

    Лукьянов: Партнерство с Китаем крайне важно для Ирана

    Эксперты объяснили поддержку Ирана Китаем
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать его «в стойло». Тем временем партнерство с Пекином для Тегерана крайне важно, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и востоковед Кирилл Семенов. Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок.

    «Китай многим игрокам предлагает строить совместный справедливый миропорядок. Это устойчивая идея Пекина», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Он напомнил, что КНР активно взаимодействует с Тегераном, страны являются экономическими партнерами.

    «Впрочем, Пекин ведет себя аккуратно: китайские власти, с одной стороны, не хотят и не будут подставляться под американские санкции, но с другой – они всяческими способами продвигают свои интересы, в том числе и во взаимоотношениях с Ираном», – уточнил собеседник.

    Вместе с тем для Тегерана идея Си Цзиньпина значима. «Исламская Республика находится в уязвленном состоянии. Ведущие западные страны – особенно Соединенные Штаты – пытаются загнать страну «в стойло», хотя у них это не очень получается. Кроме того, в Иране непростые политическая и экономическая ситуации. Поэтому, конечно, партнерство с Китаем крайне важно», – считает политолог.

    При этом эксперт сомневается, что сотрудничество между странами на данном этапе скажется на ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что ранее Пекин «попробовал поучаствовать в ближневосточных процессах», а именно содействовал нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией, а также пытался «помирить» палестинские фракции.

    «Китай действует, когда понимает, что получит результат. Поэтому, на мой взгляд, Пекин не станет влезать во что-то, связанное с Ближним Востоком, до того момента, как там так или иначе не прояснится ситуация», – сказал Лукьянов.

    Схожей точки зрения придерживается востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам. Он напомнил, что построение справедливого миропорядка, где будут учтены интересы не только ведущих западных государств, но и всего мира – это в целом идея объединения БРИКС. «Си Цзиньпин и Масуд Пезешкиан продолжили обсуждение этой задачи в рамках двусторонней встречи», – указал собеседник.

    Семенов, как и Лукьянов, указывает на давние и тесные связи Пекина и Тегерана. «Между странами заключен договор о стратегическом партнерстве. Китайская сторона инвестирует в Исламскую республику. КНР – крупнейший торговый и военно-политический партнер», – напомнил он.

    «Сложно даже сказать, кто для Тегерана является более приоритетным – Москва или Пекин», – уточнил спикер. Что касается конфликта на Ближнем Востоке, то, по мнению востоковеда, у стран БРИКС – и у Китая в частности – на данный момент нет инструментов для его урегулирования. «В ином случае все меры были бы предприняты», – заключил Семенов.

    Ранее Си Цзиньпин предложил Ирану вместе утверждать справедливый миропорядок. «КНР готова укреплять сотрудничество с Ираном на площадке БРИКС и других многосторонних структур, чтобы еще больше усилить влияние и голос Глобального Юга, способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении», – сказал китайский лидер в ходе встречи с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Си Цзиньпин отметил, что Иран – «добрый друг и партнер» Китая, играющий важную роль в регионе и на международной арене. «На фоне динамичных эпохальных изменений в мире стратегическая значимость китайско-иранских отношений становится все более заметной», – подчеркнул он.

    По словам председателя КНР, Пекин будет постоянно укреплять дружбу и сотрудничество с Тегераном вне зависимости от ситуации в мире. Он напомнил, что Китай поддерживает Иран в деле защиты государственного суверенитета, безопасности и национального достоинства. Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин заинтересован в успешном социально-экономическом развитии Ирана, в улучшении его отношений с соседними государствами.

    Кроме того, китайский лидер затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Напомним, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

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    23 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин проинформировал лидеров БРИКС об успехах СВО

    Песков: Путин рассказал лидерам БРИКС об успехах российской армии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами Индии, Китая, ЮАР и Египта на саммите БРИКС, подчеркнув положительную динамику российской армии на фронте, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью НТВ.

    На саммите Путин провел отдельные беседы с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта, а также встретился с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф. В ходе этих встреч тема Украины занимала значительное место в повестке дня. Песков отметил, что российский президент давал четкие оценки текущей ситуации и перспектив урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    По словам Пескова, в каждой из встреч Путин подчеркивал нежелание Украины участвовать в переговорах и отмечал положительную динамику на фронте для Вооруженных сил России.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков назвал успешными переговоры Владимира Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, где обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.

    Также на полях саммита обсуждалась китайско-бразильская инициатива по Украине.

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