Президент Ирана выступил за независимую от доллара систему расчетов на саммите БРИКС

Tекст: Елизавета Шишкова

Пезешкиан, выступая на заседании саммита БРИКС в Казани, подчеркнул, что независимые страны больше не желают оплачивать последствия ошибочной политики США в финансовой сфере, сообщает ТАСС. Пезешкиан отметил, что американские власти продолжают допускать неудачи в борьбе с коррупцией в своем финансовом секторе.

В своей речи президент Ирана сделал акцент на необходимости создания независимой от доллара США системы торговых расчетов. «Нужно нарастить усилия, направленные на уменьшение доминирования доллара в мировой экономике, путем принятия группой БРИКС оперативных решений о создании валютной корзины БРИКС или нового механизма расчетов, независимого от доллара», – заявил Пезешкиан.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, акцентируя внимание на углублении финансового сотрудничества и развитии инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС для поддержки экономик стран Глобального Юга и Востока на саммите БРИКС. Он также сообщил о запуске механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации для формирования более справедливых правил в мировой экономике.