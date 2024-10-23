Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Путин заявил о запуске консультаций БРИКС по вопросам ВТО
Путин анонсировал механизм консультаций БРИКС по ВТО
Президент России Владимир Путин сообщил о запуске механизма консультаций стран БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО) для формирования более справедливых правил в мировой экономике.
Путин заявил, что создание такого механизма направлено на выработку общей позиции стран БРИКС по реформированию международной финансовой системы. По его словам, это также будет способствовать повышению устойчивости цепочек поставок и добавленной стоимости, противодействию протекционизму, развитию электронной торговли и налаживанию контактов по линии особых экономических зон, передает ТАСС.
Российский лидер отметил, что инициатива направлена на улучшение условий для всех участников международного рынка и создание более равных возможностей в торговле. В заключение он подчеркнул важность сотрудничества среди стран БРИКС в этом направлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС разрабатывает систему обмена финансовой информацией между центральными банками, которая станет аналогом SWIFT, чтобы снизить финансовую уязвимость перед Западом.