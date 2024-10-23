Путин заявил о запуске консультаций БРИКС по вопросам ВТО

Путин анонсировал механизм консультаций БРИКС по ВТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин заявил, что создание такого механизма направлено на выработку общей позиции стран БРИКС по реформированию международной финансовой системы. По его словам, это также будет способствовать повышению устойчивости цепочек поставок и добавленной стоимости, противодействию протекционизму, развитию электронной торговли и налаживанию контактов по линии особых экономических зон, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что инициатива направлена на улучшение условий для всех участников международного рынка и создание более равных возможностей в торговле. В заключение он подчеркнул важность сотрудничества среди стран БРИКС в этом направлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС разрабатывает систему обмена финансовой информацией между центральными банками, которая станет аналогом SWIFT, чтобы снизить финансовую уязвимость перед Западом.