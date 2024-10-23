Euronews: Саммит БРИКС в Казани с участием новых членов встревожил Европу

Tекст: Александра Юдина

По данным канала, саммит БРИКС в Казани, в котором впервые участвуют пять новых членов, вызывает обеспокоенность в Европе из-за потери политического и экономического влияния Запада, передает ТАСС.

Особое внимание европейских чиновников привлек интерес к БРИКС со стороны Турции, страны, долгое время строившей союзнические отношения с Западом и стремившейся в ЕС.

Западные представители также обеспокоены экономической мощью БРИКС. На данный момент совокупная экономическая сила стран объединения в два с половиной раза превышает экономическую мощь ЕС. По мнению Euronews, такая ситуация может привести к противостоянию БРИКС с западными объединениями, такими как G7 и НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган отправился в Казань для участия в саммите БРИКС, планируя обсудить на встречах с российским президентом Владимиром Путиным ключевые вопросы сотрудничества и международной политики.

Другим поводом для беспокойства ЕС стал приезд генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС.