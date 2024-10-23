Лукашенко пошутил по поводу «запрещенного» угощения на БРИКС

Лукашенко поцеловал каравай на саммите БРИКС в Казани

Tекст: Мария Иванова

Президента Белоруссии Александра Лукашенко, который прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, в аэропорту встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает ТАСС. Белорусскому лидеру предложили традиционные угощения, включая чак-чак и каравай.

Во время приветственной церемонии Лукашенко пошутил, обращаясь к Минниханову: «Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький». Несмотря на это, он все же попробовал кусочек чак-чака и поцеловал каравай, следуя древней традиции встречи гостей.

Целование каравая является старинной традицией, символизирующей гостеприимство и уважение. В некоторых ситуациях от каравая отламывают кусочек, а в некоторых, как в данном случае, его принято целовать.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС. Минск рассчитывает на встречу с Китаем и активизацию работы по вступлению в БРИКС в качестве государства-партнера.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил удовлетворение от неформального обеда на саммите, назвав его «вкусным» и отметив атмосферу мероприятия.