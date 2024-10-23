Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Лукашенко пошутил по поводу «запрещенного» угощения на БРИКС
Лукашенко поцеловал каравай на саммите БРИКС в Казани
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибыв на саммит БРИКС в Казани, попробовал чак-чак и поцеловал каравай, следуя старинной традиции.
Президента Белоруссии Александра Лукашенко, который прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, в аэропорту встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщает ТАСС. Белорусскому лидеру предложили традиционные угощения, включая чак-чак и каравай.
Во время приветственной церемонии Лукашенко пошутил, обращаясь к Минниханову: «Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький». Несмотря на это, он все же попробовал кусочек чак-чака и поцеловал каравай, следуя древней традиции встречи гостей.
Целование каравая является старинной традицией, символизирующей гостеприимство и уважение. В некоторых ситуациях от каравая отламывают кусочек, а в некоторых, как в данном случае, его принято целовать.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС. Минск рассчитывает на встречу с Китаем и активизацию работы по вступлению в БРИКС в качестве государства-партнера.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил удовлетворение от неформального обеда на саммите, назвав его «вкусным» и отметив атмосферу мероприятия.