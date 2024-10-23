Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в Казани
Президент Белоруссии Лукашенко прибыл на саммит БРИКС в Казани
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС, где Минск рассчитывает на встречу с Китаем и активизацию работы по вступлению в БРИКС в качестве государства-партнера.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС, сообщает ТАСС. Визит проходит на фоне стремления Минска вступить в организацию в качестве государства-партнера. Пресс-служба Лукашенко ранее объявила о насыщенной программе международных контактов в рамках этого визита.
По словам руководителя администрации белорусского президента Дмитрия Крутого, Минск рассчитывает организовать встречу лидеров Белоруссии и Китая. Это событие может сыграть ключевую роль в укреплении двусторонних отношений между странами. Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков подчеркивал, что страна активно работает над получением положительного ответа на заявку о вступлении в БРИКС.
Саммит в Казани предоставляет возможность для Белоруссии укрепить свои позиции на международной арене и завоевать поддержку среди стран-участниц. Лукашенко планирует провести ряд встреч и переговоров, направленных на расширение международного сотрудничества и улучшение экономических связей.
Президент России Владимир Путин во время саммита БРИКС в Казани заявил, что участники организации, представляющие разные континенты и культуры, являются единомышленниками, поддерживающими равенство и взаимное уважение. Он также подчеркнул значимость стран-участниц в формировании многополярного мира, назвав их ответственными за глобальную стабильность и безопасность. Путин выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации.