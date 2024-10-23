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Си Цзиньпин оценил обед на саммите БРИКС
Си Цзиньпин похвалил неформальный обед для лидеров стран БРИКС в Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил удовлетворение от неформального обеда на саммите БРИКС в Казани, назвав его «вкусным» и отметив атмосферу мероприятия.
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил положительные впечатления от неформального обеда для лидеров стран БРИКС, который прошел накануне в Казанской ратуше, пишет ТАСС. Обед был организован в рамках саммита, проходящего в Казани, и на нем присутствовали главы делегаций стран-участниц.
Когда Си Цзиньпин прибыл на саммит и проходил мимо журналистов, один из них задал вопрос о его впечатлениях от ужина. Председатель КНР кратко, но емко ответил: «Очень хорошо, вкусно».
Саммит БРИКС собрал лидеров стран-участниц для обсуждения важных международных и экономических вопросов. Однако, как видно, неформальная часть мероприятия тоже произвела приятное впечатление на участников, включая китайского лидера.
На неформальном ужине лидеров стран БРИКС в Казани затронули тему Украины, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, заявил ранее китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.