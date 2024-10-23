Си Цзиньпин оценил обед на саммите БРИКС

Си Цзиньпин похвалил неформальный обед для лидеров стран БРИКС в Казани

Tекст: Мария Иванова

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил положительные впечатления от неформального обеда для лидеров стран БРИКС, который прошел накануне в Казанской ратуше, пишет ТАСС. Обед был организован в рамках саммита, проходящего в Казани, и на нем присутствовали главы делегаций стран-участниц.

Когда Си Цзиньпин прибыл на саммит и проходил мимо журналистов, один из них задал вопрос о его впечатлениях от ужина. Председатель КНР кратко, но емко ответил: «Очень хорошо, вкусно».

Саммит БРИКС собрал лидеров стран-участниц для обсуждения важных международных и экономических вопросов. Однако, как видно, неформальная часть мероприятия тоже произвела приятное впечатление на участников, включая китайского лидера.

На неформальном ужине лидеров стран БРИКС в Казани затронули тему Украины, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, заявил ранее китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.