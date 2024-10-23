Стало известно о присоединении Швеции к разработке дальнобойных ракет

Швеция согласилась участвовать в проекте дальнобойных ракет с Францией и ФРГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Швеция станет участником программы по разработке дальнобойных ракет ELSA, в которой уже участвуют Германия, Франция, Италия и Польша, передает ТАСС со ссылкой на Sveriges radio. Соглашение о сотрудничестве было подписано во время встречи НАТО в Брюсселе в октябре. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что целью этой инициативы является «сдерживание России».

Йонсон отметил, что у Швеции ранее не было доступа к подобным ракетным системам, способным поражать цели на расстоянии от 1 тыс. до 2 тыс. км. Такие ракеты могут быть использованы как с наземных установок, так и с воздушных или морских платформ. Однако министр не стал уточнять сроки реализации проекта и его стоимость.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе натовского саммита в Вашингтоне Германия, Франция, Италия и Польша условились создать совместно крылатые ракеты, а авантюры США запустили ракетную гонку в Европе и Азии.