За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?8 комментариев
Армия Израиля сообщила об ударах по всему Ливану в ближайшие часы
Израильские ВВС планируют нанести новые удары по целям «Хезболлы» в Ливане, включая район Дахия в Бейруте, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
В ходе брифинга Хагари заявил, что ЦАХАЛ в ближайшие часы продолжит атаковать цели «Хезболлы» по всей ливанской территории, включая столичный район Дахия, передает ТАСС.
В субботу армия Израиля нанесла авиаудары по объектам «Хезболлы» в районе Дахия в пригороде Бейрута, включая командный центр и оружейные склады. В воскресенье израильские войска нанесли мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек, включая женщин и детей.