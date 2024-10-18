  • Новость часаПутин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
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    Как построить второй Военно-морской флот России
    Путин о конфликте с НАТО: Победа будет за нами
    Эксперт: После сноса памятников победы над шведами в Полтаве Зеленского ждет участь Мазепы
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    Путин высказался против временного перемирия на Украине
    Путин заявил, что Россия не допустит появления на Украине ядерного оружия
    Путин: Переустройство миропорядка происходит естественным образом
    Путин: Вопрос о единой валюте БРИКС пока не созрел
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    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская Аляска могла изменить судьбу СССР

    18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.

    13 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский пошел на ядерный шантаж Запада

    Угрозы украинского режима говорят о том, что теперь нужны дополнительные меры по недопущению распространения ядерного оружия на Украине. Способы достижения этой цели могут быть разными.

    13 комментариев
    18 октября 2024, 20:13 • Новости дня

    Зеленский сравнил позиции США и ФРГ по вступлению Украины в НАТО

    Зеленский сообщил о скепсисе Германии к членству Украины в НАТО

    Зеленский сравнил позиции США и ФРГ по вступлению Украины в НАТО
    @ IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкая сторона скептически оценивает возможность включения украинской стороны в Североатлантический альянс, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что обсуждал вопрос членства Украины в НАТО во время своих недавних поездок в Европу, включая встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

    «Мы много говорили про будущее Украины в НАТО. Для меня очень важна немецкая позиция. Я считаю, что сегодня скепсис остается у немцев. Мы ближе к НАТО с США, чем когда-либо были», – добавил он.

    Также политик отметил, что Берлин пока не готов передать Киеву дальнобойное оружие, подчеркнув, что для немецкой стороны это «болезненный вопрос».

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия не поддерживает вступление Украины в НАТО. Зеленский ранее представил «план победы», который включает членство Украины в альянсе. Также Зеленский заявлял, будто для обеспечения безопасности Украина должна либо иметь ядерное оружие, либо быть частью НАТО.

    18 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте

    Военкор Котенок сообщил о трудностях ВСУ из-за погодных условий на поле боя

    Военкор сообщил о «черных днях» для ВСУ на фронте
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за дождя и грязи для ВСУ наступили «черные дни» на поле боя, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    По его словам, украинская сторона рассчитывала на ухудшение погодных условий, чтобы остановить продвижение российской армии, однако все обернулось иначе. «Грязь делает продвижение практически невозможным, но мы идем вопреки. А вот для противника сейчас наступили практически черные дни», – заявил Котенок в своем Telegram-канале.

    Военкор рассказал, что дождь, ветер и хмурое небо создают серьезные препятствия для украинских солдат, лишая их возможности эффективно действовать на фронте. В результате, по мнению Котенка, распутица играет на стороне России, а надежда на успех у ВСУ «тает на глазах».

    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском.

    Командир батальона ВСУ Кирилл Верес заявил о стремительном отступлении и невозможности выхода на границы 1991 года, сравнив ситуацию с беспомощностью.

    Между тем подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных.

    Коментарии (7)
    18 октября 2024, 09:35 • Новости дня
    Бастрыкин раскрыл детали убийства Владлена Татарского

    Бастрыкин: Способ приведения в действие бомбы, убившей Татарского, установлен по частям устройства

    Бастрыкин раскрыл детали убийства Владлена Татарского
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи установили способ приведения в действие взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский в Петербурге, благодаря найденным частям устройства, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что экспертиза частей взрывного устройства, обнаруженных на месте происшествия в Санкт-Петербурге, позволила установить способ его приведения в действие.

    Также глава ведомства отметил, что следователи восстановили маршрут Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), причастной к преступлению, благодаря изъятым видеозаписям.

    Ранее следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.

    За теракт в отношении военкора Владлена Татарского Дарья Трепова была приговорена к 27 годам колонии.

    Коментарии (7)
    18 октября 2024, 20:00 • Видео
    Зеленский опять угрожает России ядерной бомбой

    Владимир Зеленский предложил Западу выбор: или Украину принимают в НАТО, или она воссоздаст ядерную бомбу. Позднее он, правда, заявил, что его неправильно поняли. Это не так: с Зеленским уже все понятно.

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    18 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Минобороны показало бегство ВСУ из-под Любимовки в Курской области

    Минобороны: ВСУ сбежали из-под Любимовки в Курской области из-за угрозы окружения

    Минобороны показало бегство ВСУ из-под Любимовки в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами, и направились к границе с Украиной, сообщило Минобороны России.

    Причиной отступления ВСУ стала угроза полного окружения российскими силами, в частности подразделениями морской пехоты группировки войск «Север», указало ведомство, передает ТАСС.

    Также министерство представило кадры объективного контроля, на которых зафиксировано бегство украинских военных в сторону границы с Украиной. По словам представителей Минобороны, украинские силы были атакованы сбросами боеприпасов с FPV-дронов во время отступления.


    Ранее мобилизованный боец ВСУ Ярослав Мазур заявил, что попал в плен после того, как его командиры сбежали во время обстрела, оставив его с ранеными товарищами. Другой пленный Константин Колесников рассказал, что командование ВСУ под Красноармейском позволяет отступать только командирам и отдельной категории военнослужащих.

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    18 октября 2024, 00:47 • Новости дня
    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине

    Трамп упрекнул Зеленского в начале вооруженного конфликта Украины с Россией

    Трамп заявил об ответственности Зеленского за конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский должен был предотвратить начало вооруженного конфликта Украины с Россией, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «Зеленский – один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему 100 млрд долларов. Кто еще в истории получал такие деньги?» – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на подкаст PBD,

    Он отметил, что его заявление не означает нежелание помогать Украине. Трамп выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. При этом он заявил, что «Зеленский никогда не должен был позволить этой войне начаться». Трамп также сказал, что «Украина уже не та Украина, что была раньше».

    «Война проиграна», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил обеспокоенность, что из-за действий нынешнего американского правительства существует риск начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. СМИ заявили, что во время встречи между Зеленским и Трампом было отмечено отсутствие «химии».

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    18 октября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии Украины

    Daily Telegraph объяснила слова Зеленского о ядерном оружии отчаянием из-за неготовности Запада принять Украину в НАТО

    В Британии объяснили заявление Зеленского о ядерном оружии Украины
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о ядерном оружии, так как Запад не хочет принимать представленный Зеленским «план победы», пишет Daily Telegraph.

    Как отмечает Daily Telegraph, источники в сфере безопасности Украины сообщили, что власти Киева начинают впадать в отчаяние из-за неготовности Запада принять страну в НАТО. Западные чиновники холодно отнеслись к «плану» Зеленского, рассматривая его как список пожеланий и просьб, а не как продуманную стратегию, передает ТАСС.

    Источники газеты на Украине, признают, что в словах Зеленского «присутствует элемент позерства и балансирования на грани фола», но подчеркивают, что заявления Киева нужно воспринимать всерьез.

    «Это экзистенциальный конфликт для Украины. Кажется, что некоторые на Западе не понимают этого», – заявил источник.

    Однако эксперты выразили сомнения в способности ядерного оружия стать для ситуации на Украине фактором сдерживания, а также в том, что разговоры о нем помогут Украине вступить в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский заявил на саммите Евросоюза о необходимости для Украины либо обладать ядерным оружием, либо войти в НАТО для обеспечения безопасности страны. Однако позднее он сказал, что Украина не планирует создавать ядерное оружие и видит свое будущее в НАТО как единственную гарантию безопасности.

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    18 октября 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться

    Спикер МИД Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться после его реакции на убийство главы ХАМАС

    Захарова пожелала генсеку НАТО Рютте не подавиться
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что реакция генсека НАТО Марка Рютте на убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара с учетом истории Нидерландов ее не удивила.

    В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала реакцию генсека НАТО, который заявил, что не будет переживать, если это окажется правдой.

    По словам Захаровой, Рютте как бывший премьер-министр Нидерландов может не удивлять подобной реакцией, учитывая «либеральные традиции» страны.

    Она напомнила о событиях 1672 года, когда голландцы убили своего премьер-министра и его брата, после чего съели некоторые части их тел.

    Захарова выразила мнение, что рефлексы каннибализма, присущие западной цивилизации, все еще сильны.

    «Приятного аппетита, Марк, не подавитесь», – заключила она.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов.

    Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС Яхью Синвара после нападения 7 октября.

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    18 октября 2024, 03:36 • Новости дня
    Макрон установил Украине кредитный лимит

    Макрон призвал ограничить вклад европейских стран в кредит Украине на 50 млрд долларов

    Макрон установил Украине кредитный лимит
    @ Michael Baucher/Panoramic/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал, чтобы в рамках кредита Украине в 50 млрд долларов Европа выделила не более 20 млрд.

    Макрон сообщил, что кредит будет финансироваться совместно всеми участниками G7 и «будет возмещен с помощью доходов от замороженных российских активов».

    Страны Европы должны выделить 20 млрд, США – тоже 20 млрд, «остальные участники G7 – 10 млрд». «Я хотел бы, чтобы мы (европейцы) ограничились 20 млрд, не более», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 договорились выделить Украине 50 млрд долларов за счет прибыли от замороженных российских активов.

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    18 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    Зеленский раскрыл три сценария для Украины после выборов в США

    Зеленский заявил о трех сценариях развития Украины в зависимости от выборов в США

    Зеленский раскрыл три сценария для Украины после выборов в США
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о трех возможных путях развития страны, которые будут определяться итогами президентских выборов в США.

    В интервью Financial Times Зеленский отметил, что один из путей предполагает продолжение международной поддержки. По его словам, некоторые страны, поддерживающие Украину, обеспокоены рядом рисков, связанных с изменением внешних условий, сообщает Ura.Ru.

    Другие два сценария зависят от исхода выборов в США. Зеленский не уточнил, какой из этих путей будет более благоприятным для Украины, а какой менее. Однако он подчеркнул, что политическое будущее Украины тесно связано с результатами американских выборов.

    Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что план  Зеленского по урегулированию конфликта не получил поддержки на Западе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что военный план Зеленского может привести к его поражению.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер стремится вовлечь НАТО в конфликт вокруг Украины, что может привести к прямому противостоянию с Россией.

    Коментарии (8)
    18 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    В Полтаве решили снести памятники победы над шведами 1709 года

    В Полтаве собрались демонтировать три памятника, посвященные победе над шведами

    В Полтаве решили снести памятники победы над шведами 1709 года
    @ Серебряков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Полтаве прошло совещание депутатов рады представителей офиса Зеленского по вопросу сноса памятников, связанных с русской историей и победой над шведами в 1709 году.

    В Полтаве прошло закрытое выездное заседание представителей Верховной рады и офиса президента Украины, посвященное обсуждению судьбы памятников, связанных с победой русских войск над шведами в 1709 году, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное». Рассматривается возможность демонтажа трех памятников: монумента Славы, памятника защитникам Полтавы и монумента в честь российского императора Петра I.

    Для окончательного решения вопроса демонтажа необходимо исключение этих объектов из государственного реестра памятников. Министерство культуры Украины уже начало соответствующую работу.

    Процесс переименования улиц и сноса памятников, связанных с советскими и российскими деятелями, на Украине стартовал в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. В 2022 году активизировались действия по борьбе с памятниками, связанными с российской и советской историей. В марте 2023 года Верховная рада утвердила закон о деколонизации топонимов, который обязывает местные органы власти переименовать географические названия, связанные с Россией и советским прошлым.

    Напомним, монумент Славы сооружен в 1806-1811 годах в честь 100-летия Полтавской битвы. Памятник Келину (полное название Памятник полковнику Келину и доблестным защитникам Полтавы) открыт в 1909 году к 200-летию Полтавской битвы, в присутствии императора Николая II. А памятник на месте отдыха императора Петра I был сооружен в 1849 г., в честь 140-летней годовщины Полтавской битвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе демонтировали советские символы со стелы «Крылья Победы», а бюст Пушкина накрыли пакетом.

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    18 октября 2024, 04:28 • Новости дня
    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине

    New York Times сообщила о невозможности для Пентагона больших поставок ракет ATACMS Украине

    США признали невозможность больших поставок ATACMS Украине
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон признал, что большие поставки ракет ATACMS Украине невозможны, так как это создаст угрозу резервам США, пишет New York Times со ссылкой на представителей ведомства.

    «Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ATACMS) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии», – приводит РИА «Новости» текст статьи New York Times.

    Эта ситуация стала одной из причин, по которым президент США Джо Байден отказал Украине в разрешении на удары вглубь России. Почти каждую наделю в министерстве обсуждается, как подобные поставки влияют на возможность США реагировать на новые конфликты, особенно в Тихоокеанском регионе. Руководство американской армии настаивает на необходимости осторожного подхода к распределению вооружений, пишет издание.

    Дополнительное напряжение создается из-за одновременных конфликтов на Украине и в Израиле, что еще сильнее ограничивает возможности США. Потребности украинской армии в системах ПВО, таких как Patriot, которые Киев запрашивает для защиты своей энергетической инфраструктуры, также осложняют положение и могут снизить боеготовность американских сил, говорится в материале NYT.

    Американские чиновники выражают обеспокоенность в связи с тем, что окажется под угрозой способность усиления военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе в случае, если Китай вторгнется на Тайвань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде свой «план победы». Он призвал западных союзников, включая США, снять ограничения на использование дальнобойного оружия против России, а также потребовал разместить на Украине «комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет».

    Коментарии (4)
    18 октября 2024, 14:37 • Новости дня
    Шольц предупредил о катастрофе в случае участия НАТО в конфликте на Украине

    Шольц предупредил о катастрофических последствиях участия НАТО в конфликте на Украине

    Шольц предупредил о катастрофе в случае участия НАТО в конфликте на Украине
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом подчеркнул необходимость предотвратить вовлечение НАТО в конфликт на Украине, чтобы избежать катастрофы.

    Шольц подчеркнул важность поддержки Украины, но при этом отметил, что Североатлантический альянс не должен стать стороной конфликта, передает ТАСС.

    Канцлер Германии отметил, что позиция страны по этому вопросу является ясной. Германия намерена максимально поддерживать Украину, но также стремится обеспечить, чтобы НАТО не участвовала в конфликте напрямую. По словам Шольца, это необходимо для предотвращения еще более серьезной катастрофы.

    Ранее Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО.

    Также Германия не станет передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается создавать ядерное оружие, у Киева в вопросах безопасности нет альтернатив вступлению в НАТО.

    Коментарии (8)
    18 октября 2024, 18:39 • Новости дня
    Путин высказался против временного перемирия на Украине

    Путин заявил о необходимости создания условий для долгосрочного мира на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Краткие перемирия на Украине лишь способствуют перевооружению противника, и только долгосрочный мир гарантирует безопасность всех участников конфликта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

    «Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для участников этого непростого процесса», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В минувшую пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы.

    Ранее Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе. Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    17 октября 2024, 21:45 • Новости дня
    Военный эксперт: Киев способен создать «грязную ядерную ракету»

    Военный эксперт Леонков: Киев способен создать «грязную ядерную ракету»

    Военный эксперт: Киев способен создать «грязную ядерную ракету»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Петрова

    Еще с советских времен Украина располагает технологиями, которые позволяют ей создать баллистическую ракету. В теории киевский режим также может создать «грязную бомбу» ввиду наличия на Украине АЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя серию заявлений Владимира Зеленского по теме ядерного оружия.

    «В последнее время наблюдается интересная тенденция – на Украине не осталось производственных мощностей по созданию ракетного оружия, однако оно появляется: это комплексы «Ольха» и «Гром». И Зеленский как-то заявлял, что если ВСУ не дадут разрешения применять дальнобойное оружие по российской территории, то они создадут свои комплексы соответствующего класса», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Поэтому к словам, которые произносит Зеленский, и его амбициям в столь чувствительной сфере нужно внимательно относиться и проводить разведывательные мероприятия, чтобы подтвердить или опровергнуть его фантазии», – добавил собеседник.

    Что касается так называемой «грязной бомбы», то Украина также может ее создать. Сама бомба вряд ли приведет к сильным разрушениям, однако ее взрыв приведет к серьезным загрязнениям местности в зоне применения.

    «Мы видим, как с участием украинских специалистов и с помощью иностранных комплектующих создаются ракетные комплексы. То есть, ракету они сделать смогут. Полетит ли она – результат непредсказуем, надо проводить испытания. А что касается ядерных боеголовок, это тоже вопрос открытый. КНДР, например, это сделала своими силами. Учитывая наличие АЭС на Украине, она вполне может стать источником «грязных бомб» и «грязных ракет», – допустил собеседник.

    Эксперт также отметил, что 19 февраля 2022 года Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене объявил о созыве переговоров стран-участниц «Будапештского меморандума». И пригрозил: если такие переговоры не состоятся или не принесут гарантий безопасности для Украины, Киев пересмотрит свой безъядерный статус. В итоге ядерные амбиции Зеленского стали одной из предпосылок начала специальной военной операции со стороны России, заключил Леонков.

    Напомним, в четверг Зеленский рассказал, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом он упоминал о ядерном оружии как альтернативе вступлению страны в НАТО. «В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: «Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита, – либо мы должны иметь какой-то альянс». Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов», – вспоминал он.

    Позднее в немецком издании Bild были опубликованы слова неназванного украинского чиновника о том, что Киев располагает и материалами, и технологиями для создания ядерного оружия. «Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», – цитирует его издание.

    Позже в офисе украинского Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности. Самому Зеленскому также пришлось опровергнуть информацию Bild: «Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие. Я говорил, когда упоминал «Будапештский меморандум», что высокоуважаемыми странами он был подписан. Там указано, что Украина отдает ядерное оружие, а получает гарантии безопасности. Я так сказал. Это означает, что мы отдали наше ядерное оружие. Для нас защиты, кроме НАТО, нет, это наш сигнал, но мы не создаем наше ядерное оружие».

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    18 октября 2024, 09:29 • Новости дня
    Орбан: План Зеленского приведет Украину к поражению

    Премьер Венгрии Орбан заявил о несостоятельности плана Зеленского для достижения победы Украины

    Орбан: План Зеленского приведет Украину к поражению
    @ Chubotin Kirill/Ukrinform/ABACA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что военный план президента Украины Владимира Зеленского приведет к его поражению.

    По его словам, заявленный план, представленный на саммите Евросоюза в Брюсселе, обречен на провал, передает ТАСС.

    Орбан отметил, что подавляющее большинство участников саммита поддерживает продолжение конфликта на Украине. Вместе с тем Венгрия считает, что Евросоюз уже терпит поражение вместе с Украиной.

    «Побежденные теперь хотят перейти к плану победы. Мы сказали, что мы в этом не участвуем. С помощью этого плана победы нельзя победить», – заявил Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский представил свой «план победы» в конфликте на Украине. План состоит из нескольких пунктов: приглашение Украины в НАТО «уже сейчас», отмена Западом ограничений на использование дальнобойного оружия, размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», санкции против России, а также использование полученного военного опыта ВСУ для защиты Европы.

    Коментарии (0)
    18 октября 2024, 18:31 • Новости дня
    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена

    Политолог Рар: США, как и Германия, опасаются прямой конфронтации с Россией на полях Украины

    Рар: Шольц отверг план Зеленского с одобрения Байдена
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Берлин и Вашингтон не собираются всем жертвовать ради реализации желаний Владимира Зеленского. Вовлечение в конфликт на Украине поставит западные государства перед угрозой прямой войны с Россией. Однако некоторые политики ЕС и США отрицают подобную опасность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине.

    «Олаф Шольц не стал бы выступать против «плана победы» Владимира Зеленского, если бы инициативу поддержал Джо Байден. В реальности же именно США не хотят провоцировать прямого столкновения ядерных держав. В этом плане канцлер ФРГ стоит на схожих с американским президентом позициях», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По его мнению, ожесточенное противостояние Берлина и всего НАТО с Москвой может закончиться катастрофой для всех. Однако в западном лагере сохраняются силы, которые готовы идти на риск. Некоторые политики считают, что опасности конфликта России и альянса не существует, мол, все это лишь блеф со стороны Кремля», – отмечает он.

    «При этом Шольц хорошо понимает, что Зеленский не желает проигрывать в текущей войне. Именно поэтому он поставил Вашингтон и Брюссель перед ультиматумом: дайте Украине ядерное оружие или впустите Киев в НАТО. Он активно продвигает идею, что «остановить» Россию можно только таким путем», – считает собеседник.

    «Шольц не хочет удовлетворять подобные запросы Зеленского, но все же западные государства продолжат поддерживать ВСУ вооружениями и деньгами. Примечательно, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц придерживается иной позиции, а между тем в следующем году он вполне может одержать победу на выборах канцлера ФРГ», – акцентирует эксперт.

    «Этот политик поддерживает передачу Украине ракет Taurus и считает, что Киеву необходимо обеспечить право на нанесение ударов по всей территории России. Он по-прежнему солидарен с Зеленским в том, что мира в Европе можно добиться лишь через победу ВСУ в конфликте с Москвой», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц подчеркнул необходимость предотвращения вовлечения НАТО в конфликт на Украине. При этом во время совместной пресс-конференции с Джо Байденом он отметил, что поддержка ВСУ все еще остается важным направлением работы для западных государств. Если же альянс вступит в открытую войну с Россией, по его оценке, это может обернуться серьезной катастрофой.

    Состоялась и личная встреча Шольца с Владимиром Зеленским. По ее итогам выяснилось, что по вопросу о членстве Украины в НАТО канцлер ФРГ остался на прежних позициях: Киев не должен присоединяться к альянсу. Также Германия не станет передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

    Однако Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по сложившемуся конфликту, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

    Напомним, до этого Владимир Зеленский представил свой «план победы» в Брюсселе. Инициатива подразумевает членство Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойными комплексами вглубь территории РФ, соглашение с ЕС и США по защите природных ресурсов страны и обеспечение государства «неядерным стратегическим пакетом». Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, почему Вашингтон может не одобрить передачу ВСУ РСМД и ПРО.

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