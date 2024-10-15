Научрук ВШЭ рассказал о феномене «бедных в кавычках» в России

Ученые ВШЭ выявили феномен «бедных в кавычках» среди детей обеспеченных россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

Выступая на научном семинаре, он рассказал о феномене «бедных в кавычках» в России, сообщает РБК.

Этот феномен заключается в том, что взрослые дети обеспеченных родителей, живущие на их средства, в статистике воспринимаются как беднейшие граждане, хотя на самом деле таковыми не являются. Это искажает статистику доходов и мешает государству выстраивать эффективную социальную политику.

Кузьминов подчеркнул, что в России этот феномен гораздо более распространен, чем в Европе или США, и требует учета для точного анализа. Кузьминов отметил, что такие «бедные» живут в квартирах родителей, ездят на их автомобилях и расходуют их деньги, что создает несоответствие в данных о доходах и расходах.

Кроме того, Кузьминов указал на другой важный момент – скрытое потребление на уровне корпораций. Он назвал его «командировочными расходами», которые включают траты на гостиницы, рестораны и другие услуги. Эти расходы не учитываются в статистике как частное потребление, что мешает государству корректно оценивать экономическую активность и разрабатывать меры поддержки.

Кузьминов также отметил необходимость обновления статистики для более точного понимания платежеспособного спроса. Пробелы в этой области приводят к неспособности прогнозировать поведение высокодоходных домохозяйств, которые играют ключевую роль в экономике.

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить увеличение реальных доходов граждан и обратить внимание на тех, у кого невысокий уровень дохода.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина представила комплекс мер для снижения уровня бедности в России, который включает шесть ключевых направлений.