Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.4 комментария
Подоляк: Зеленский представит «план победы» на Украине в ближайшие дни
Советник Зеленского Подоляк заявил о скорой презентации «плана победы» Украины
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что «план победы», в котором будут представлены политические, дипломатические, экономические и военные меры завершения конфликта, вскоре будет презентован гражданам Украины.
Подоляк подчеркнул, что презентация крайне важна, так как она позволит понять на каком этапе находится конфликт и что следует дальше предпринимать. Он выразил уверенность в эффективности президента Украины Владимира Зеленского во время этой презентации, сообщает РИА «Новости».
«Основные акценты плана уже понятны, но Зеленский добавит детали, которые будут четко объяснять, что это за программа принуждения и почему она важна», – отметил Подоляк.
Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО.
Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену «план победы», включающий интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия, и размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов.