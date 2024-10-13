  • Новость часаМинобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ в Курской области
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    Зеленский не добился от европейцев решимости
    Политолог Скачко: Зеленский в Европе справился с ролью попрошайки на 90%
    Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине
    Захарова назвала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы «испанским стыдом»
    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска
    Медведев ответил на угрозу польского генерала ударить по Петербургу
    Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о ракетах и НАТО
    РПЦ предупредила об опасностях квадробинга
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему мы не видим героев

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    17 комментариев
    13 октября 2024, 15:31 • Новости дня

    Подоляк: Зеленский представит «план победы» на Украине в ближайшие дни

    Советник Зеленского Подоляк заявил о скорой презентации «плана победы» Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что «план победы», в котором будут представлены политические, дипломатические, экономические и военные меры завершения конфликта, вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Подоляк подчеркнул, что презентация крайне важна, так как она позволит понять на каком этапе находится конфликт и что следует дальше предпринимать. Он выразил уверенность в эффективности президента Украины Владимира Зеленского во время этой презентации, сообщает РИА «Новости».

    «Основные акценты плана уже понятны, но Зеленский добавит детали, которые будут четко объяснять, что это за программа принуждения и почему она важна», – отметил Подоляк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО.

    Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену «план победы», включающий интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия, и размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов.

    12 октября 2024, 19:09 • Новости дня
    Стало известно об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе

    Царев: Женщина, вышедшая с флагом России к постаменту Екатерины II в Одессе, убита в СИЗО

    Стало известно об убийстве женщины, вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе женщина, вышедшая с флагом России к постаменту Екатерины II, была убита в СИЗО после задержания, сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

    Царев заявил, что официальная версия правоохранительных органов указывает на смерть женщины от сердечной недостаточности, однако он утверждает, что женщину убили после ареста и перевода в СИЗО, передает «Газета.Ru».

    По словам Царева, в отделении полиции женщина сообщила правоохранителям, что не простит украинским властям трагедию в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

    Ранее в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II, но была задержана полицией.

    Кроме того, прохожие в Одессе вызвали полицию из-за пожилого уличного музыканта, исполнявшего песни на русском языке.

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    12 октября 2024, 17:24 • Новости дня
    Вакарчук оценил словами «радость и праздник» концерт с облавой военкомов в Киеве
    Вакарчук оценил словами «радость и праздник» концерт с облавой военкомов в Киеве
    @ Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, комментируя рейд военкомов на его концерте в Киеве, выразил благодарность зрителям за 30 лет поддержки, не упомянув о задержаниях после выступления.

    Вакарчук не стал давать прямых комментариев по поводу рейда военкомов, который произошел на его концерте в Киеве. Он лишь выразил благодарность своим поклонникам «за верность группе».

    «Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В частности, за то, что они сейчас продолжают приходить нас поддерживать. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка», – приводит слова Вакарчука РБК.

    Информацию о задержаниях, которые могли произойти после концерта, Вакарчук не предоставил.

    Ранее военкомы провели массовую облаву во время концерта «Океан Эльзы» в Киеве.

    После этого украинцы начали массово сдавать билеты на концерты группы.

    Позже сотрудники украинских территориальных центров комплектования провели масштабные рейды в львовских ночных клубах и заведениях других городов.

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    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    13 октября 2024, 11:40 • Новости дня
    Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине

    Bild: Германия больше не планирует отправлять Украине танки Leopard 2

    Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине
    @ Уралвагонзавод/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время, сообщили СМИ.

    По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц, пишет «Коммерсант».

    Издание уточняет, что немецкое Минобороны не считает, что Киев в скором времени сможет провести контрнаступление. Именно по этой причине поставки крупной военной техники, согласно документу, были завершены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Также сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.

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    12 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили боевиков ВСУ при попытке ротации в Харьковской области

    Минобороны: Российские военные уничтожили боевиков ВСУ при попытке ротации в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили при помощи беспилотников группу украинских военнослужащих во время ротации в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Военнослужащие группировки войск «Запад» с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили несколько единиц боевой техники и живую силу ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Отмечается, что украинские боевики пытались провести ротацию своих подразделений в ночное время. После анализа разведывательных данных было принято решение о нанесении огневого удара по подразделениям ВСУ. Войска «Запад» выбрали подходящий момент для атаки и нанесли внезапные удары по противнику, зафиксированные средствами объективного контроля.

    Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России нанесли удары по подразделениям украинской армии в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ЛНР и ДНР, в результате чего ВСУ потеряли более 1,9 тыс. человек.

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    13 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленский в Европе справился с ролью попрошайки на 90%

    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главная цель – заставить Запад напрямую воевать с Россией – Владимиром Зеленским не была достигнута. Но он вновь выпросил деньги, справившись со своей ролью попрошайки процентов на 90, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал итоги европейского турне Зеленского.

    «Если взять в качестве главной цели турне попытку заставить Запад воевать вместо Украины, разрешив при этом Киеву вступить в НАТО, и нанесение России стратегического поражения, то Зеленский, конечно провалился. Европа и США намерены и дальше воевать руками украинцев», – сказал Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Однако, если говорить о прикладных аспектах, а именно – участие Украины в войне, то оно будет обеспечено», – добавляет аналитик. Он также указывает: объем помощи будет не таким, как ожидали в Киеве, но этого хватит «для поддержания автоматов в руках». Более того, несмотря на несогласие с так называемым планом победы, почти все страны выделили какие-то средства.

    «И тут стоит отдать должное Зеленскому – он идеально справляется со своей ролью «королевы попрошаек». Он обивает пороги мировых лидеров, не чувствуя или не показывая ни стыда, ни достоинства, ни чести. Он просто скребется в дверь, как потерявшая ориентиры собачка, которая голодна и готова на все ради того, чтобы ее накормили. В этом смысле он справился процентов на 90», – иронично заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. Вместе с тем Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, сообщается, что министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время. По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    Тем временем The Washington Post пишет, решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии.

    Коментарии (3)
    13 октября 2024, 01:14 • Новости дня
    Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о ракетах и НАТО

    Шольц не ответил на просьбы Зеленского о Taurus и ускоренном приеме в НАТО

    Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о ракетах и НАТО
    @ Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО, озвученные на встрече в Берлине.

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, газета Bild сообщает, что решение президента США Джо Байдена отложить встречу по Украине в Рамштайне было формально связано с ураганом «Милтон», однако истинной причиной является нежелание Байдена высказываться по украинскому конфликту перед президентскими выборами в США.

    Известный в Германии военный эксперт, профессор Карло Масала, комментируя ситуацию для Bild, отметил, что «Зеленский не добился успеха с двумя основными требованиями своего плана победы, и европейское турне оказалось провальным для Украины».

    Ранее сообщалось, что на встрече с Зеленским Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

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    13 октября 2024, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами

    WP: ЕС не способен обеспечить Украину достаточным количеством оружия и боеприпасов

    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами
    @ President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, недавнее решение ЕС инвестировать около 440 млн долларов на развитие украинской оборонной промышленности свидетельствует о значительном изменении подхода к поддержке Украины. Это финансирование направлено на производство ракет, беспилотников и другого оружия, что должно помочь Украине быстрее удовлетворить свои потребности в вооружении.

    Отмечается, что деньги будут получены от замороженных российских активов на Западе и дополнены 190 млн долларов от правительства Дании. «Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, в котором нуждается Украина, и самый простой способ для украинцев – сделать это самостоятельно, – отметил европейский дипломат. – Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее самостоятельно».

    Глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршалла Ян Лессер подчеркнул, что инвестиции в украинский сектор вооружений обеспечивают большую гибкость и увеличивают возможности страны в короткие сроки. Однако, по его мнению, это не может заменить крупномасштабные поставки западного оружия, в которых Украина нуждается для успешного противостояния российской армии.

    Однако, несмотря на все усилия, Украине все еще требуется значительная западная помощь, отмечает газета. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что страна разрабатывает собственные баллистические ракеты, а производство беспилотников значительно возросло, достигнув 1,5 млн единиц в этом году.

    Украинская оборонная промышленность значительно увеличила свое производство за последние несколько лет, утроив его в 2023 году. В этом году на развитие сектора выделено около 4 млрд долларов, но его потенциал оценивается в 10-12 млрд долларов, по словам украинских чиновников. Поток инвестиций в оборонную отрасль Украины вскоре может увеличиться, так как другие страны готовы использовать аналогичный механизм вложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить Джо Байдену «план победы», включающий интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия, и размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов.

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    12 октября 2024, 21:44 • Новости дня
    Серия взрывов прозвучала в Одессе

    Мэр Одессы сообщил о взрывах и воздушной тревоге в городе

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги в Одесской области, сообщает мэр города Геннадий Труханов.

    Труханов сообщил о взрывах в Одессе, но не сообщил подробности, передает ТАСС.

    Ранее был зарегистрирован один взрыв в городе, что привело к усилению мер безопасности. На официальном ресурсе оповещения населения сообщается, что в Одесской и ряде других областей Украины действует воздушная тревога.

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ.

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    12 октября 2024, 17:50 • Новости дня
    СБУ и ВСУ начали принудительную эвакуацию мирных жителей из Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Служба безопасности Украины и украинская армия насильственно вывозят жителей из прифронтовых районов Харьковской области, сообщил очевидец с подконтрольной Киеву части региона.

    У принудительно эвакуируемых проверяют их телефоны, такие меры принимаются из-за приближения линии фронта, сказал собеседник РИА «Новости».

    Ранее в субботу Минобороны России информировало, что ВСУ потеряли до 110 человек в зоне действий российской группировки «Север» в Харьковской области за сутки.

    В сентябре украинские власти проводили принудительную эвакуацию в 30 населенных пунктах на подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.

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    12 октября 2024, 18:26 • Новости дня
    ВС России сбили украинский дрон «Лютый» в Херсонской области

    Сальдо: ВСУ использовали дрон «Лютый» в атаке на Херсонскую область, жертв нет

    ВС России сбили украинский дрон «Лютый» в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ПВО ночью сбила 16 украинских беспилотников над Херсонской областью, в том числе дрон-камикадзе «Лютый», который является дешевой копией турецкого беспилотника «Байрактар», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, российская ПВО сбила 16 беспилотников в небе над регионом. Среди сбитых целей был обнаружен украинский дрон-камикадзе самолетного типа «Лютый», следует из сообщения в Telegram-канале Сальдо.

    В результате инцидента никто не пострадал, осколки беспилотников упали вдали от населенных пунктов.

    Ранее ПВО сбила четыре украинских дрона в районе Геническа в Херсонской области.

    Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что взрывы были слышны на Арабатской стрелке.

    Также сообщалось, что ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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    13 октября 2024, 10:31 • Новости дня
    Во Львове гости выгнали военкомов со свадьбы

    Гости свадьбы во Львове выгнали сотрудников военкомата, ворвавшихся в ресторан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Львове гости свадьбы выгнали сотрудников территориального центра комплектования, которые пытались провести рейд в ресторане, где проходило торжество.

    Видео с рассказом о том, как гости свадьбы во Львове вытолкали сотрудников территориального центра комплектования из ресторана, активно распространяется в украинском сегменте интернета, пишет ТАСС. По словам мужчины на видео, люди в масках ворвались на празднование и вели себя грубо, даже по отношению к женщинам. «Что это ТЦК, мы могли догадываться, потому что они были в балаклавах.… Их люди просто выгнали. Это просто беззаконие», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черкассах посетителей концерта стендап-комика Антона Тимошенко проверяли сотрудники ТЦК, осуществляя контроль документов прямо в фойе. В Одессе зафиксировали первый случай поджога квартиры сотрудника военкомата, в котором обвинили группу 17-летних подростков. В Закарпатье верующие отбили у военкомов священников, которых хотели забрать в ВСУ.

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    12 октября 2024, 19:45 • Новости дня
    Военнообязанным на Украине дали три дня для получения повестки на почте

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Украины дало три дня военнообязанным, чтобы забрать повестки с почты, иначе им грозит штраф до 35 тыс. гривен, сообщила «Судебно-юридическая газета».

    Кабинет министров Украины изменил правила предоставления услуг почтовой связи, установив срок в три дня для военнообязанных, чтобы забрать повестку с почты, передает ТАСС.

    Теперь, если призывник не может получить повестку лично, сотрудник почты оставляет уведомление в почтовом ящике. Если военнообязанный не явится за повесткой в течение трех дней, ему грозит штраф от 17 до 35 тыс. гривен.

    В апреле на Украине был принят закон, ужесточающий мобилизационные процедуры. Согласно ему, за неявку в военкомат по повестке через 10 дней после ее вручения может быть наложен штраф. Датой «вручения» считается даже отметка об отсутствии адресата по месту жительства. Спустя 10 дней военкоматы могут обратиться в полицию для задержания и привода уклоняющегося гражданина.

    Министр юстиции Денис Малюська ранее заявлял, что власти намерены продолжать разработку законодательства для ограничения прав уклонистов. В мае был принят закон, позволяющий военкоматам заочно налагать штрафы на граждан без их присутствия. В случае неуплаты штрафа предусмотрено принудительное взыскание долга и блокировка банковских счетов оштрафованных лиц.

    Ранее на Украине приостановили бронь от мобилизации, что связано с увеличением темпов набора в армию.

    Кроме того, в Раде приняли проект закона, запрещающий мобилизацию в ВСУ граждан от 18 до 25 лет.

    На фоне этих событий министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о массовом отъезде старшеклассников за границу, опасаясь, что призывной возраст лишит их права на выезд.

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    12 октября 2024, 20:12 • Новости дня
    Пленный рассказал о наборе в ВСУ 58-летних неподготовленных мужчин

    Пленный сообщил о наборе в украинскую армию мужчин старше 58 лет без подготовки

    Украинский военнопленный Анатолий Скикетский рассказал, что в ряды ВСУ набирают пожилых людей, которые не способны участвовать в боевых действиях из-за возраста и здоровья.

    Пленный украинский военнослужащий Анатолий Скикетский рассказал, что в Вооруженные силы Украины начали набирать людей, возраст и состояние здоровья которых не соответствуют требованиям для участия в боевых действиях, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Он отметил, что среди новобранцев встречаются мужчины в возрасте 58-59 лет, которые зачастую даже не способны нормально передвигаться. По словам Скикетского, такие люди сталкиваются с трудностями на фронте и не приспособлены к военной жизни.

    Скикетский также сообщил, что командиры часто отправляют солдат на опасные задания, что сравнимо с использованием их «как мяса». Из-за такого отношения, по его словам, многие военнослужащие после получения отпуска предпочитают не возвращаться к службе и оставаться на гражданке.

    Пленный заявил, что в ВСУ могут выдать автомат и отправить на пост, где необходимо находиться несколько дней, из которых можно не вернуться. Это, по словам Скикетского, создает атмосферу страха и недовольства среди солдат, что в свою очередь ведет к дезертирству и отказу от дальнейшего участия в боевых действиях.

    Ранее стало известно, чтоукраинские военные  ликвидируют более 80% своих сослуживцев, пытающихся сдаться в плен, используя прицельный огонь и дроны, а довести в тыл удается лишь 5–10% таких солдат.

    Кроме того солдат 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Владимир Кузько рассказад, как оказался в плену под Угледаром из-за неисправного танка, в котором не были прикручены аккумуляторы.

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    13 октября 2024, 13:41 • Новости дня
    В Госдуме предложили признать страны-спонсоры Украины фашистскими

    Депутат Шеремет предложил странам-спонсорам Украины присвоить статус фашистских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил закрепить статус фашистских за странами, поставляющими оружие Украине, в связи с его использованием против мирных граждан.

    Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет выступил с инициативой придать странам, поддерживающим Украину вооружением, статус фашистских, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что западные страны систематически отправляют летальное вооружение на Украину, которое используется против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

    Шеремет выразил обеспокоенность тем, что западные государства не извлекли урок из своего исторического прошлого и возвращаются к «античеловеческому пути гитлеризма». Он настаивает на необходимости официального введения термина «фашистские страны» для описания тех, кто оказывает военную поддержку Украине.

    Депутат отметил, что подобные действия западных стран свидетельствуют о «возвращении нацистских методов» в международной политике, и добавил, что Россия должна быть готова к такому развитию событий на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Еврейской автономной области возбудили уголовное дело против местного жителя за финансовую помощь украинским военным, в Запорожской области сотрудники ФСБ арестовали гражданина России, переводившего деньги на счета фондов, связанных с ВСУ, а учитель рисования из Липецкой области был осужден за перевод криптовалюты для ВСУ.

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    13 октября 2024, 07:56 • Новости дня
    Су-25 сорвали ротацию ВСУ в приграничье Курской области

    Российские Су-25 ракетным ударом сорвали ротацию ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, что привело к срыву ротации украинских подразделений, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры.

    Как передает РИА «Новости», российские штурмовые самолеты Су-25 успешно сорвали ротацию украинских военных в приграничной зоне Курской области. Удар был нанесен при помощи авиационных ракет по заранее разведанным целям. После выполнения боевой задачи, экипажи Су-25 использовали противоракетные маневры и тепловые ловушки для возвращения на базу.

    По информации Минобороны РФ, в результате удара был уничтожен личный состав и бронированная техника ВСУ. Это подтвердили данные разведки, подчеркнули в ведомстве. Также Минобороны опубликовало видеоматериалы с полетов и нанесения удара.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял о попытке украинских подразделений перейти в наступление в Курской области, которая была остановлена.

    По его словам, операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ свыше 20 тыс. военных на курском направлении.

    Президент Владимир Путин ранее обвинял киевский режим в провокациях и неизбирательной стрельбе, включая атаки на гражданские объекты. Путин предупреждал, что Россия даст достойный ответ, и все цели будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО для обеспечения безопасности населения.

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