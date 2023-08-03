С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?3 комментария
Власти России включили Норвегию в список недружественных стран
Российское правительство включило Норвегию в список недружественных стран
Российское правительство добавило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств, которые совершают различные действия против дипломатических и консульских российских представительств за рубежом.
Так, на сайте кабмина указано, что такое решение принято согласно распоряжению российского лидера Владимира Путина для применения мер воздействия на недружественные шаги иностранных государств.
Решением правительства предполагается ограничение до полного запрета для недружественной страны возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений российских работников.
Кроме того, в перечне поясняется, что утверждено число физических лиц из России, с которыми дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые договоры. В этом списке за Норвегией закреплен лимит в 27 человек.
В июле Норвегия предприняла попытки разработать минеральные ресурсы на шельфе архипелага Шпицберген. МИД России назвал действия страны неправомерными и расценил их как нарушение Шпицбергенского трактата 1920 года.