  • Власти России включили Норвегию в список недружественных стран
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    США получили наказание за постоянный шантаж дефолтом
    США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида»
    Немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию
    В Калужской области сбиты шесть беспилотников
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    В ДНР сообщили о боях на подступах к Артемовску
    В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ
    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    3 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

    11 комментариев
    Новости
    10:43Песков назвал объединяющие российское общество смыслы

    Патриотизм и гордость за страну и героев на передовой – это смыслы, которые сейчас объединяют российское общество, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    10:41В Uniper признали, что поставки газа из России поддержали промышленность ФРГ

    Поставки российского газа способствовали развитию германской промышленности, сказал газете Handelsblatt глава германского энергетического концерна Uniper Майкл Льюис.

    10:39Песков призвал чиновников говорить на понятном русском языке

    Чиновникам надо использовать простой русский язык, когда они доносят мысли до людей, убежден пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    10:38«Ростелеком»: Российские поставщики контента полностью компенсировали ушедших

    «Ростелеком» после ухода иностранных поставщиков контента, в том числе Meta (запрещена в РФ как экстремистская), видит перераспределение спроса на отечественные ресурсы, и они полностью смогли компенсировать спад трафика, говорится в отчете компании.

    10:35Песков: Государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед гражданами

    Государство должно отстаивать собственные интересы и правоту внутри себя, убеждать граждан в правильности действия властей, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    10:30Власти России включили Норвегию в список недружественных стран

    Российское правительство добавило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств, которые совершают различные действия против дипломатических и консульских российских представительств за рубежом.

    10:24Песков заявил о выходе России из кризиса

    Россия вышла из кризиса, у страны есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    10:10Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

    Консультант по работе с архивом Комитета юстиции Волгоградской области пыталась поджечь военный комиссариат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

    10:05Военкоры показали уничтожение боевиков ВСУ в блиндаже

    Беспилотный отряд быстрого реагирования Минобороны «Бобр» уничтожил боевиков вооруженных сил Украины в блиндаже у Орехова на Запорожском фронте.

    10:00В Анкаре не исключили подписания соглашений в ходе визита Путина

    Анкара не исключает, что в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Москвой, в том числе в энергетической сфере, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    09:56Хантер Байден получил более 5,5 млн долларов за время «непрекращающегося загула»

    Сын президента США Хантер Байден с 2017 по 2018 год включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings, следует из проекта сделки сына действующего президента со следствием по делу о неуплате налогов.

    09:50Стало известно о желании Индии купить у России 9 млн тонн пшеницы

    Кабмин Индии рассматривает вопрос закупки 9 млн тонн пшеницы в России в рамках межправительственной сделки для обеспечения внутренних запасов зерна на фоне роста цен на индийском рынке, пишет Econonic Times со ссылкой на источники.

    09:31ВС России уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области

    Войска России за последние сутки ликвидировали 15 военнослужащих ВСУ в Херсонской области, а также немецкий ЗРК IRIS-T, сообщил представитель экстренных служб региона.

    09:18SpaceX запустила Falcon 9 со спутником Intelsat G-37

    Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником Intelsat G-37, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

    09:15Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских дронов под Калугой

    Средства противовоздушной обороны в ночь на четверг, 3 августа, уничтожили шесть украинских беспилотников над Калужской областью, сообщили в Минобороны России.

    3 августа 2023, 10:30

    Власти России включили Норвегию в список недружественных стран

    Российское правительство включило Норвегию в список недружественных стран

    Власти России включили Норвегию в список недружественных стран
    @ Moritz Wolf/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российское правительство добавило Норвегию в перечень недружественных иностранных государств, которые совершают различные действия против дипломатических и консульских российских представительств за рубежом.

    Так, на сайте кабмина указано, что такое решение принято согласно распоряжению российского лидера Владимира Путина для применения мер воздействия на недружественные шаги иностранных государств.

    Решением правительства предполагается ограничение до полного запрета для недружественной страны возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений российских работников.

    Кроме того, в перечне поясняется, что утверждено число физических лиц из России, с которыми дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые договоры. В этом списке за Норвегией закреплен лимит в 27 человек.

    В июле Норвегия предприняла попытки разработать минеральные ресурсы на шельфе архипелага Шпицберген. МИД России назвал действия страны неправомерными и расценил их как нарушение Шпицбергенского трактата 1920 года.

    2 августа 2023, 13:37
    Москва предупредила об ответе на обращение главы МИ-6 к россиянам

    Захарова: Обращение главы МИ-6 Мура к россиянам с предложением о сотрудничестве может повлечь зеркальный ответ

    Tекст: Антон Никитин

    Обращение главы службы британской внешней разведки МИ-6 Ричарда Мура к россиянам с предложением о сотрудничестве может повлечь зеркальный ответ, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Дипломат напомнила, что Мур на днях в своем выступлении в британском посольстве в Праге призвал россиян идти на предательство Родины и сотрудничать с британской разведкой. «Мысль интересная», – с иронией заметила Захарова. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что России надо отвечать на инициативу Британии зеркально и такие же призывы стоит обратить к британским подданным и гражданам других стран натовской «оси зла», предложив им, как было сказано Муром, сотрудничать с разведкой России, передает ТАСС.

    Захарова выразила мнение, что предложить подданным Великобритании, многие из которых находятся в крайне стесненных обстоятельствах, поработать с российской разведкой – это отличная мысль, так как, с точки зрения Лондона, это норма. «Не вижу, почему мы должны себе отказывать, так что ждите», – продолжила дипломат.

    Как заявила представитель МИД, антироссийский курс Лондона был давно очевиден, а теперь же наглость и беспардонность руководителя британского шпионского ведомства перешла все мыслимые границы и элементарные понятия о чести и порядочности. «Это очень смахивает на методы геббельсовской пропаганды, когда нацисты предлагали «взаимодействовать» гражданам СССР, говоря, будто Родина их не любит», – сказала Захарова. Она также отметила, что на Западе наших граждан всегда начинают «любить» и предлагают «взаимодействовать», когда после неудачного блицкрига переходят к плану «Б».

    Захарова заранее отвергла возможные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Великобритании в случае встречного призыва граждан Соединенного Королевства к сотрудничеству, подчеркнув, что это будет просто зеркальный ответ.

    Напомним, в июле Захарова рассказала о поддерживающих спецоперацию России сотрудниках британской разведки.

    Коментарии (25)
    2 августа 2023, 17:19
    Винокур отказался пародировать Зеленского
    Винокур отказался пародировать Зеленского
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал во время церемонии вручения госнаград в Кремле президента США Джо Байдена, однако отказался делать пародию на главу Украины Владимира Зеленского.

    По словам юмориста, хорошо пародирует Зеленского только Максим Галкин (признан в России иноагентом). «Сейчас, наверное, там в Юрмале упражняется. А здесь я даже пародировать его не хочу», – сказал Винокур, передает Life.ru.

    При этом идея спародировать Байдена в Кремле артисту пришла внезапно. По словам Винокура, американский президент не может не то что взойти на трап самолета, он не знает, с кем здоровается: «Это деменция. Какой президент – такая страна».

    Напомним, Винокур получил из рук президента орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Коментарии (25)
    2 августа 2023, 15:54
    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты

    Координатор подполья в Николаеве Лебедев назвал пораженные в Измаиле объекты порта

    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты
    @ Emergency Service of Ukraine/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Измаиле поражена база техобслуживания украинского флота и нефтебаза, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в городе.

    Нефтебаза после удара горела несколько часов, поражена база техобслуживания флота, где велся ремонт военных украинских катеров, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Попадание пришлось также в здание морского вокзала по набережной Капикраяна, где, согласно данным подполья, были иностранные румынские военные.

    Также Лебедев прокомментировал видео, снятое подпольщиками. Он уточнил, что в ролике запечатлен удар по зданию управления пароходства, после которого начался пожар. Поражена портовая инфраструктура, зерновое хранилище и элеватор, где, по данным подполья, находилась иностранная военная техника. Всего зафиксировано восемь ударов.

    До этого Reuters сообщало, что после взрывов в Измаиле остановлена работа порта.

    Коментарии (9)
    3 августа 2023, 02:53
    Риелторы завили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    Риелторы завили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Среди покупателей квартир в Калининграде в этом году стало больше иммигрантов, основной поток идет из Германии, сообщила вице-президент гильдии риелторов Калининграда Татьяна Таранцова.

    Таранцова рассказала «Вестям», что немцы приезжают в Калининград, покупают в городе квартиры и курортную недвижимость. У многих из них в России есть родственники, собственность зачастую оформляют на российских граждан.

    По словам Таранцовой, многие граждане Германии признаются, что хотели бы переехать в Россию и жить здесь, собираются открывать фермерские хозяйства, пасеки, вести сельское хозяйство.

    Отмечается, что за год квадратный метр квартиры в новостройке Калининграда вырос в цене на 2 тыс. рублей и достиг 95 тыс. рублей. Жилье среднего качества напрямую от застройщика в среднем обойдется за 86,5 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом площадь улучшенного помещения с высокими потолками, просторной кухней и раздельным санузлом стала дешевле в среднем на 10 тыс. рублей – до 100 тыс. рублей за квадрат.

    В декабре прошлого года сообщалось, что жители Германии стали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ. А летом 2023 года машины с немецкими номерами можно было часто встретить в курортных поселках Калининградской области.

    Коментарии (24)
    2 августа 2023, 18:27
    Нигерия оставила Нигер без электричества

    Нигерия прекратила поставки электричества в Нигер

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Нигерии в рамках согласованных региональных санкций остановили поставки электричества в соседний Нигер, власть в котором захватили военные, сообщает агентство France Press.

    Накануне Нигерия отключила линию высокого напряжения, которая передавала электричество в соседнюю страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. Как отмечает агентство, Нигер на 70% зависит от поставок электричества из Нигерии.

    Ранее экономическое сообщество стран Западной Африки дало мятежникам неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. Далее могут последовать любые меры, включая военные, предупредили в ЭКОВАС.

    Коментарии (16)
    2 августа 2023, 16:35
    СМИ: Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск

    CNBC: Киев разозлил США своим решением продолжать битву за Артемовск

    СМИ: Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев разозлил США своим решением продолжать битву за Артемовск, несмотря на предложения американских советников не пытаться вернуть город, чтобы сберечь ресурсы, сообщает американский телеканал CNBC.

    По сообщению телеканала, Киев вызвал раздражение у США, когда решил продолжить боевые действия за Артемовск, несмотря на то что Вашингтон советовал Киеву отказаться от сражений, чтобы сберечь войска и технику, передает РИА «Новости».

    Как приводит телеканал слова военного аналитика, директора компании Rochan Consulting Конрада Музыки, в результате ВСУ потеряли много людей, артиллерийских боеприпасов и спалили много орудийных стволов, которые могли бы быть использованы для контрнаступления и теперь не могут полностью восстановить свои силы.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней. Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ за июль.

    Коментарии (6)
    2 августа 2023, 15:12
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области и в ЛНР в последние сутки развили наступление штурмовые отряды группировки «Запад», сообщило Министерство обороны.

    Войска продвинулись в сторону поселков Новоселовское (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область), они смогли улучшить тактическое положение, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Новоселовского успешно отражены две атаки украинской 25-й воздушно-десантной бригады.

    У Тимковки, Котляровки, Першотравневого (Харьковская область), Новоселовской и Артемовки (ЛНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

    Украинская сторона потеряла свыше 40 бойцов, две боевые бронированные машины, машину РСЗО «Град», польскую САУ Krab, две САУ «Гвоздика», самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона», самоходную гаубицу «Мста-С» и орудие «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку у поселка Нововодяное (ЛНР). Поражены подразделения ВСУ у Торского, Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 115 человек, четыре бронемашины, американскую артиллерийскую установку М777, самоходную гаубицу «Гвоздика» и орудие Д-30.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла за сутки до 45 бойцов, три САУ «Акация» и три гаубицы «Мста-Б».

    У города Орехов (Запорожская область) поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины.

    У Огурцово (Харьковская область) и Дружковки (ДНР) ликвидированы склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ.

    Российские ПВО за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 28 украинских БПЛА.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотников, 427 ЗРК, 11 084 танка и других боевых бронированных машин, 1142 машины РСЗО, 5719 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    2 августа 2023, 11:48
    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области

    Врио губернатора Балицкий сообщил о неудачной попытке ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области

    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Алина Власенко

    Штурмовая группа украинских военных предприняла очередную безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Он уточнил, что штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения и была уничтожена российской артиллерией.

    Балицкий добавил в Telegram, что сдача в плен остается единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни.

    Ранее Балицкий заявил, что украинские военнослужащие начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных.

    Коментарии (8)
    2 августа 2023, 12:16
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Командир танка, который в одиночку атаковал колонну украинской техники, заявил, что это обычная работа российских военных и есть экипажи еще «круче».

    Командует танком мобилизованный с позывным «Ласка», который ушел из Вооруженных сил в 2011 году и 12 лет был на пенсии, наводчик-оператор «Леня» – тоже мобилизованный, механик-водитель «Монолит» – кадровый военный, передает РИА «Новости».

    Командир экипажа в комментарии Telegram-каналу «Герои спецоперации Z» сообщил, что встречал военных, которые справляются со своими задачами еще лучше, чем он. В частности, «Ласка» отметил работу «экипажей 218-го и 114-го полков». «Они ... еще круче, чем мы», – сказал военнослужащий.

    Он добавил, что такое видео не единственное. «Есть еще видео, которые вам не показывают. А работаем мы постоянно», – добавил он.

    Ранее механик-водитель «Монолит» также рассказал о подвиге своего экипажа.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины, а министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил экипаж танка к государственным наградам.

    Коментарии (11)
    2 августа 2023, 13:33
    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России

    Медведев в ответ на угрозы Зеленского посоветовал ему посмотреть на результаты работы российских сил по целям на Украине

    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя угрозы в адрес россиян со стороны президента Украины Владимира Зеленского, рекомендовал ему посмотреть на последствия ударов российских войск, нанесенных в ответ на террористические акты Киева.

    Комментируя слова Зеленского о том, что россияне «серьезно почувствуют результаты работы» киевского режима, Медведев в Telegram посоветовал украинскому президенту посмотреть на результаты работы российских сил по целям на Украине и задуматься, что он сделал со своей страной.

    Ранее Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины, и выступил с угрозами в адрес России.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 15:09
    В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
    В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, но получили отпор, сообщает Минобороны.

    В Telegram оборонного ведомства добавили, что атака была совершена морским беспилотным катером, который был своевременно обнаружен и уничтожен.

    Киевский режим в ночь на вторник также попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

    Как сообщил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин, атака кораблей Черноморского флота могла быть осуществлена морскими беспилотниками-камикадзе Magura V5. Утверждается, что это украинская разработка, но на деле там, скорее всего, комплектующие из Британии или США. На Украине же просто производится сборка аппаратов.

    Коментарии (7)
    2 августа 2023, 14:04
    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении

    NYT: Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины оказалось «колоссальным»

    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным», сообщила The New York Times со ссылкой на украинских врачей.

    В материале говорится, что украинские военные создали недалеко от линии фронта десятки временных медицинских постов, которые постоянно получают «приток солдат, раненных в боях». По имеющимся у издания данным, особенно много фиксируется травм, полученных в результате взрыва мин. Как сообщили изданию врачи, цифра по раненым «колоссальная», передает ТАСС.

    Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней. В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ за июль.

    Коментарии (8)
    2 августа 2023, 19:11
    Американист: Агентство Fitch должно еще сильнее понизить кредитный рейтинг США

    Американист Дудаков: Понижение кредитного рейтинга США – это не статистическая ошибка, а следствие упадка экономики

    Американист: Агентство Fitch должно еще сильнее понизить кредитный рейтинг США
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Снижение кредитного рейтинга США отражает реальные проблемы в экономике страны. И если судить объективно, уровень можно было понизить еще больше, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США до АА+.

    «Кредитный рейтинг США нужно было понижать еще в мае-июне, когда экономика страны находилась на грани технического дефолта. Но тогда решение принято не было. Сегодня Fitch постфактум признал наличие структурных проблем в стране», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Противоречия между республиканцами и демократами достигли такого уровня, когда они не могут даже согласовать бюджет. Растет государственный долг, дефицит бюджета и вовсе достиг рекордного показателя в 2 трлн долларов. Падают доходы, растет инфляция, замедляется экономика, стремительно возрастает риск рецессии», – подчеркнул эксперт.

    «Именно эти структурные проблемы вынуждают финансовые агентства понижать рейтинг США. Это не какая-то статистическая ошибка, о которой говорили в Белом доме. Сейчас уровень объективно должен быть даже ниже присвоенного АА+. Администрации Байдена такой расклад, естественно, не нравится. Во-первых, это не что иное, как поражение действующего президента. Во-вторых, обслуживать государственный долг станет еще сложнее», – отмечает собеседник.

    «Демагогия о восстановлении экономики США, с которой выступила Жан-Пьер, была актуальна в 2021 году, когда страна восстанавливалась после волны ковида. Но это не является достижением Байдена и произошло бы при любом президенте. Сегодня же Белый дом не представляет, как справиться с возникшими структурными противоречиями, которые могут привести к долговому кризису», – резюмировал Дудаков.

    Ранее агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США. Объясняется это решение вероятным ухудшением фискальной ситуации в ближайшие три года, а также увеличивающимся государственным долгом.

    Fitch предупредило, что хоть США и имеют серьезные экономические преимущества, тем не менее становятся все более уязвимыми перед лицом финансовых потрясений, пишет Politico.

    Издание также сообщило, что снижение кредитного рейтинга США вызвало негативную реакцию со стороны министра финансов страны Джанет Йеллен. «Объявленное сегодня Fitch изменение является необоснованным и базируется на устаревших данных», – отметила чиновник.

    В свою очередь пресс-секретарь Белого Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США категорически не согласна с решением агентства понизить кредитный рейтинг США. Жан-Пьер отмечает, что при прежней администрации оценки давались по другой модели, а новая «бросает вызов реальности». По ее словам, решение понизить рейтинг США было принято в тот момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики» страны.

    Она также отметила, что американской экономике угрожает «экстремизм республиканских чиновников», которые препятствуют мерам, выдвигаемым Байденом

    Коментарии (7)
    2 августа 2023, 20:40
    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию

    Грузия с августа ограничила поставки американских автомобилей в Россию

    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию
    @ Shen Chunchen/VCG/Visual China G/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США, сообщили в службе доходов Минфина республики.

    На автомобили из Европы ограничения будут введены с 26 сентября, решение принято из-за введенных против России санкций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Нацслужба статистики Грузии сообщила, что с января по июнь республика экспортировала в РФ более 3,7 тыс. легковых автомобилей.

    Ранее сообщалось о введении 11-го пакета санкций Евросоюзом против России.

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    2 августа 2023, 19:28
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пока не способны форсировать Днепр в Херсонской области, попытки диверсионных вылазок прекратились, заявил командир взвода с позывным Анапа одного из российских подразделений с левого берега реки.

    ВСУ после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС пытались проводить диверсии, но, получив отпор, они больше не подходят к берегу близко и перемещаются на расстоянии, сказал собеседник РИА «Новости».

    Днепр сейчас невозможно пройти, и в основном ведутся артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126-я бригада теробороны ВСУ, добавил он. На данный момент обстановка на линии соприкосновения по Днепру у его подразделения напряженная, украинские военные применяют реактивную артиллерию и беспилотники, включая дрон «Баба-Яга» с четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

    Российские военные успешно противостоят этим угрозам, уничтожают украинскую технику и позиции ВСУ. ВС России отвечает крупнокалиберными пулеметами и минометами.

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