По факту взрыва автомобиля на юго-западе Москвы возбуждено дело

В Москве взорвался автомобиль, пострадал гендиректор «Шейкер групп» Виктор Мишачев

На юго-западе Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, включая малолетнего ребенка, передает официальный новостной Telegram–канал ГСУ СК по Москве. Следственными органами возбуждено уголовное дело на основании признаков покушения на убийство двух и более лиц.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

Между тем ТАСС сообщает, что среди пострадавших оказался гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев, который был госпитализирован. Компания специализируется на ресторанном бизнесе.

Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия. В ближайшее время будут назначены ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую. Расследование продолжается.

Напомним, в июле в результате взрыва автомобиля в Москве пострадали два человека. Позднее подозреваемый Евгений Серебряков признался, что согласился подорвать машину российского офицера за 10–20 тыс. долларов. Он планировал скрыться на Украине, отправившись туда из Турции.

Серебряков был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.