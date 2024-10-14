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    14 октября 2024, 21:10 • В мире

    НАТО затянуло Финляндию в ядерное противостояние с Россией

    НАТО затянуло Финляндию в ядерное противостояние с Россией
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Станислав Лещенко,
    Евгений Поздняков

    НАТО проводит традиционные ядерные учения Steadfast Noon. Однако в них впервые примут участие истребители Финляндии. Примечательно, что внутри страны на этом фоне растет недовольство: политические силы, которые в целом не возражают против членства государства в альянсе, не поддерживают учения такого рода. Чем Steadfast Noon могут обернуться для Хельсинки и что это значит для России?

    В понедельник страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon, которые продлятся две недели. В них принимают участие более 60 истребителей, способных нести ядерные боеприпасы. Как ожидается, самолеты будут выполнять полеты над Западной Европой. В мероприятии задействуют около двух тысяч военнослужащих.

    Кроме того, в рамках учений планируется использование бомбардировщиков, средств радиоэлектронной борьбы и аппаратов разведки. Старт техники осуществляется с восьми баз альянса. Таким образом, территориально Steadfast Noon охватит пространство Бельгии, Нидерландов, Дании, Британии и Северного моря.

    Примечательно, что впервые в учениях примут участие истребители Финляндии. Издание Yle пишет, что данный факт не предавался широкой огласке в республике. По мнению исследователя Иро Сярккя из Института международных отношений Финляндии, сложившаяся ситуация говорит о том, что Хельсинки готов «сыграть активную роль в ядерной политике НАТО».

    Еще одно новшество этого года – истребители F-35, которые впервые были одобрены альянсом для перевозки ядерного оружия. Любопытно, что еще в декабре 2021 года Финляндия закупила 64 самолета данной модели у американской корпорации Lockheed Martin, напомнил «Интерфакс». Общая стоимость машин составила 8,4 млрд евро. Первые поставки ожидаются уже в 2026 году.

    Что касается непосредственно финских ВВС, они, как ожидается, будут представлены американскими F/A-18. «Речь идет, видимо, об их использовании в качестве самолетов сопровождения, призванных в случае войны вести воздушные бои или действовать против ПВО противника, которым на сегодня для НАТО безальтернативно является Россия», – допустил в разговоре с RT Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН.

    «Подобное рвение прежде всего не столько повышает безопасность Финляндии в случае войны с Москвой, сколько переводит ее аэродромы в разряд целей первой очереди,

    так как развернутые там самолеты теперь будут справедливо считаться одним из элементов вражеского боевого порядка в случае ядерного удара. Отдельный вопрос, насколько это осознается в самой республике. Есть основание считать, что плохо», – считает Крамник. Также обращает на себя факт недовольства внутри Хельсинки на фоне учений. Так, на прошлой неделе партия «Союз левых сил» (СЛС) выразила недовольство тем, что мероприятие практически не обсуждается в парламенте, пишет в другом материале Yle. Фракция возмутилась, что депутаты фактически лишены как информации по столь важному вопросу, так и полномочий по принятию решений в данной сфере.

    При этом об участии страны в учениях финские парламентарии узнали лишь в августе, когда британское издание Key.Aero выпустило об этом статью. Тогда же народные представители запросили у властей конкретные данные о грядущем мероприятии, но ни в канцелярии президента, ни в министерстве обороны ситуацию комментировать не стали.

    По сути, республика потеряла важную часть своего суверенитета – общество и депутатов лишили возможности самостоятельно решать, нужно ли стране участие в ядерных игрищах НАТО или нет.

    Именно этим обстоятельством и недоволен СЛС. В официальном обращении партии к кабинету министров подчеркивается: «Парламент имеет право получать информацию о том, какой курс ядерной политики разрабатывается и продвигается в правительстве».

    Фракция, как и близкие ей по духу социал-демократы, резко возражает против постоянного размещения на территории республики ядерного оружия НАТО. На момент вступления Финляндии в альянс местные политики заверяли население в том, что подобного исхода удастся избежать, однако впоследствии, как это часто бывает, выяснилось, что «все не так однозначно».

    Точка зрения СЛС является достаточно весомой, поскольку партия стремительно набирает популярность на фоне того, как действующее правительство сокращает расходы на социальную сферу. На прошедших выборах в Европарламент она заняла второе место с результатом 17,3%, получив таким образом три места в законодательном органе ЕС.

    Однако, как полагают эксперты, несмотря на это недовольство, страна, став членом Североатлантического альянса, не могла отказаться от участия в учениях. Более того, в случае возникновения прямого военного столкновения с Россией у финнов не станут спрашивать их мнение. «Steadfast Noon традиционно приковывают к себе немало внимания, что связано со спецификой самого мероприятия. Речь идет об учениях тактических ядерных сил НАТО. И поскольку Финляндия теперь является членом блока, она тоже принимает участие в этой инициативе», – объясняет Александр Ермаков, младший научный сотрудник сектора стратегического анализа и прогноза ИМЭМО РАН.

    Он обратил внимание на то, что финские летчики и самолеты «участвуют как обеспечивающий элемент». «В ходе учений страны, которые обладают ядерным оружием, будут отрабатывать непосредственно его доставку. А остальные государства займутся их прикрытием, обеспечением ПВО, дозаправкой в воздухе и прочим», – объясняет спикер.

    При этом аналитик сомневается в том, что страны НАТО всерьез заинтересованы в развертывании на территории Финляндии ядерных сил на постоянной основе. «Размещение вооружений без соответствующей инфраструктуры, да еще и столь близко к границе не особо рассматривается альянсом. По меньшей мере дислокация ТЯО неподалеку от регионов РФ делает его довольно уязвимым для самого блока», – указывает эксперт.

    «Другое дело, что столь жесткий шаг не навязывают финнам именно в мирное время. Если речь пойдет о непосредственном военном конфликте, то никто у них спрашивать не будет, чего они хотят.

    Тогда НАТО просто будет использовать аэродромы страны так, как посчитает нужным согласно их плану», – считает Ермаков.

    Ситуация в мире такова, что риск возникновения прямого столкновения России и НАТО все время повышается, отметил доктор военных наук Константин Сивков. «Подобный конфликт с большой вероятностью может перерасти в ядерную фазу», – сказал он и обратил внимание на то, что нынешние учения НАТО проходят на фоне внесения изменений в российскую ядерную доктрину.

    По его мнению, особое внимание на себя обращают учения еще и потому, что в них впервые принимает участие Финляндия. «Пока что финские истребители технически не адаптированы под применение ядерных боеприпасов. Хельсинки, будучи вне НАТО, просто не располагал такими возможностями», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он допускает, что решение этой проблемы станет одной из задач, которую перед собой поставит НАТО. Так, ядерным оружием могут оснастить истребители F-35, когда те будут приняты на вооружение ВВС Финляндии. Сам факт участия Хельсинки в подобных учениях не сулит ничего хорошего, добавляет аналитик.

    «В случае прямого конфликта вероятность того, что с территории Финляндии могут стартовать носители ядерного оружия, возрастает. Для нас это означает только одно – аэродром базирования носителей ЯО окажется значительно ближе к нашим границам, чем это было раньше. Поэтому России стоит уже сейчас уделить значительное внимание улучшению систем противоракетного наблюдения, чтобы в случае необходимости своевременно дать отпор», – заключил Сивков.

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