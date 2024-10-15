Минфин предложил внедрить автоматизированную УСН во всех регионах России с 2025 года

Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) могут распространить на всю территорию России начиная с 2025 года, передает РБК.

Проект поправок предусматривает, что с 1 января 2025 года АУСН будет доступна в любых регионах России, а также на федеральной территории «Сириус» и в Байконуре. Введение нового режима будет осуществляться через региональные законы, которые должны вступать в силу не ранее чем через месяц после официального опубликования.

Спецрежим будет доступен не всем налогоплательщикам. Для ряда компаний, таких как банки, страховщики и производители подакцизных товаров, будут действовать ограничения.

В пресс-службе Минфина подтвердили, что география применения АУСН будет расширена. Новые поправки не предусматривают регионального регулирования, и для всех территорий будут действовать единые правила применения режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о совершенствовании налоговой системы России Госдума приняла в третьем чтении, после чего он был одобрен Советом Федерации.