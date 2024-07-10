Совфед одобрил закон о совершенствовании налоговой системы

Tекст: Валерия Городецкая

Предложения по налоговым изменениям были тщательно проработаны совместно с парламентом, регионами, представителями бизнеса, экспертами, а также объединениями профсоюзов и работодателей, отмечается в сообщении на сайте Минфина.

В основу налоговых новаций заложены принципы справедливости и сбалансированности, стимулирования инвестиционной активности, а также создания равных конкретных условий.

«Мы согласовали важнейшие стратегические изменения в налоговой системе. Сейчас самое главное справедливо распределить дополнительные ресурсы на реализацию задач, поставленных президентом. Эта работа будет проводиться при подготовке и рассмотрении бюджета на предстоящую «трехлетку». Уверен, что вместе с депутатами и сенаторами сможем определить приоритетное направление использования этих средств», – сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Одно из ключевых направлений изменений – введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ. Предельная ставка НДФЛ составит 22% на доходы свыше 50 млн рублей. При этом участников СВО изменения не коснутся. Для работников Крайнего Севера предусмотрено освобождение надбавок к зарплате от повышенного НДФЛ.

Также изменения коснутся налогообложения корпоративного сектора, в частности, предусмотрено повышение налога на прибыль организаций до 25%. В то же время для стратегических отраслей и масштабных инвестиционных проектов усовершенствуются действующие налоговые механизмы поддержки инвестиций, а также создаются новые. Кроме того, сохраняются все действующие преференциальные режимы (СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР).

Чтобы у малого бизнеса была возможность масштабировать свой бизнес, а также в целях пресечения схем дробления бизнеса уточняются параметры специального режима упрощенной системы налогообложения (УСН) для малых и средних предприятий.

Для пресечения схем уклонения от уплаты акциза при производстве алкоголя за счет использования медицинского спирта не по назначению вводится акциз на фармсубстанцию спирта с одновременным предоставлением его полного вычета при целевом использовании, что позволит не допустить роста цен на лекарства.

Кроме того, законом предусмотрены меры по увеличению налоговых доходов регионов, расширению их налогооблагаемой базы. В частности, «туристический сбор» будет преобразован в «туристический налог». Местные власти будут определять налоговую ставку в рамках допустимой, предложенной законом, устанавливать льготные категории в зависимости от сезона и категории средства размещения туристов.

Также субъекты РФ и муниципалитеты наделяются большими полномочиями по налогообложению дорогостоящих объектов недвижимого имущества и земельных участков стоимостью свыше 300 млн рублей.