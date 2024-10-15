Песков: Участие Саудовской Аравии в БРИКС обсудят на саммите в Казани

Мать вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе женщины рассказала о дочери

Tекст: Антон Антонов

Мать Чесаковой, находящаяся в Чехии, опровергла слухи о смерти дочери в СИЗО. Она уточнила, что Чесакова провела в заключении лишь пару дней, после чего ее отправили под домашний арест на 60 дней, передает RT.

Надежда получила эту информацию от внуков. Она выразила удивление, откуда у дочери был флаг России, на что внук ответил: «Бабушка, ты что, не знаешь? Мама, когда ей надо, найдет все».

Адвокат Чесаковой посоветовал ей извиниться и заявить о смене мнения по отношению к конфликту России и Украины. Однако женщина отвергла эту рекомендацию, подчеркнув, что не изменит своих взглядов. Надежда отметила, что ее семья родом из России, и у Елены всегда была пророссийская позиция, особенно после событий в Одессе в 2014 году.

Как рассказала Надежда, ее дочь твердо верит, что Россия вернется, и тогда все обвинения с нее снимут: «Она говорит, что все равно придет (Россия)... Одесса всегда была русским городом. Она надеется, что придут, и говорит: «Тогда все с меня снимут».

Она также выразила удивление, что полиция Одессы опубликовала видео в соцсетях, хотя это противоречит украинским интересам. Чесаковой грозит до трех лет тюрьмы за оправдание «вооруженной агрессии России против Украины».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II и была задержана полицией, а позднее появились сообщения, что она могла быть убита в СИЗО после задержания.