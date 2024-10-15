Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.4 комментария
Песков: Участие Саудовской Аравии в БРИКС обсудят на саммите в Казани
Песков заявил, что статус Саудовской Аравии в БРИКС станет ясен после саммита в Казани
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что окончательные выводы о статусе Саудовской Аравии в БРИКС станут ясны после саммита в Казани, где будет решено, как именно Эр-Рияд будет представлен в объединении.
Он призвал дождаться результатов предстоящего саммита БРИКС в Казани, чтобы сделать выводы о статусе Саудовской Аравии в этом объединении, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что окончательное решение о характере участия Эр-Рияда будет зависеть от итогов саммита.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Шри-Ланки сообщили о намерении подать заявку на вступление в БРИКС, рассматривая это как стратегический шаг для укрепления экономического сотрудничества. Сербия также рассматривает возможность присоединения к БРИКС в качестве альтернативы членству в ЕС, учитывая растущую привлекательность организации для таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.