Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.12 комментариев
Reuters: Украина призвала арестовать Путина на саммите G-20
Украина обратилась к Бразилии с призывом арестовать российского президента Владимира Путина, если он посетит саммит G-20 в Рио-де-Жанейро в ноябре, пишет Reuters.
По данным агентства, Украина обратилась к властям Бразилии с требованием арестовать российского президента Владимира Путина, если он примет участие в саммите G-20, передает РИА «Новости».
Уточняется, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите Путина на это мероприятие.
При этом Костин подчеркнул, что Бразилия, будучи страной – участницей Римского статута, обязана выполнить свои международные обязательства и арестовать российского лидера.
Reuters отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите G-20 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от российской стороны не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, решение об участии президента Владимира Путина в саммите G-20 в Бразилии, который пройдет в ноябре, пока не принято, об этом сообщил пресс–секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.