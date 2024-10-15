Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».2 комментария
Туристы на Алтае попали под камнепад, погибла девушка
На Алтае от камнепада пострадала туристическая группа, погибла 18-летняя девушка из Бердска
На Алтае туристическая группа из 12 человек попала под камнепад, погибла 18-летняя девушка, еще двое получили травмы и нуждаются в эвакуации.
Группа туристов из 12 человек попала под камнепад в Республике Алтай, сообщает ТАСС. В результате происшествия погибла 18-летняя девушка из города Бердска, еще двое других участников группы получили травмы. Инцидент произошел 14 октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района.
Одна из пострадавших смогла самостоятельно добраться до встречной группы спасателей МЧС, после чего была эвакуирована и доставлена в больницу поселка Акташ с травмами головы. Спасатели МЧС в составе девяти человек и двух единиц техники выдвинулись на место происшествия для оказания помощи и эвакуации других пострадавших.
Сейчас ведется работа по эвакуации оставшихся пострадавших и обеспечению безопасности других участников группы. МЧС продолжает следить за развитием ситуации и координировать действия спасательных служб.
На прошлой неделе тела пяти российских альпинистов были найдены на горе Дхаулагири в Непале, один был эвакуирован. В тот же день сообщалось, что два российских альпиниста погибли в Казбегском районе Грузии.