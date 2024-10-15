Туристы на Алтае попали под камнепад, погибла девушка

На Алтае от камнепада пострадала туристическая группа, погибла 18-летняя девушка из Бердска

Группа туристов из 12 человек попала под камнепад в Республике Алтай, сообщает ТАСС. В результате происшествия погибла 18-летняя девушка из города Бердска, еще двое других участников группы получили травмы. Инцидент произошел 14 октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района.

Одна из пострадавших смогла самостоятельно добраться до встречной группы спасателей МЧС, после чего была эвакуирована и доставлена в больницу поселка Акташ с травмами головы. Спасатели МЧС в составе девяти человек и двух единиц техники выдвинулись на место происшествия для оказания помощи и эвакуации других пострадавших.

Сейчас ведется работа по эвакуации оставшихся пострадавших и обеспечению безопасности других участников группы. МЧС продолжает следить за развитием ситуации и координировать действия спасательных служб.

На прошлой неделе тела пяти российских альпинистов были найдены на горе Дхаулагири в Непале, один был эвакуирован. В тот же день сообщалось, что два российских альпиниста погибли в Казбегском районе Грузии.