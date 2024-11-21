Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.0 комментариев
Песков отметил круглосуточную работу губернаторов с пострадавшими от атак ВСУ
Песков заявил, что губернаторы круглосуточно работают над помощью пострадавшим от атак ВСУ
Губернаторы активно работают над оказанием помощи пострадавшим от атак ВСУ, обеспечивая поддержку каждому нуждающемуся человеку в сложной ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, работа по оказанию помощи пострадавшим от атак вооруженных сил Украины ведется днем и ночью, особенно активны в этом направлении губернаторы, которые занимаются отдельно каждым случаем, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что регионы, затронутые атаками, взаимодействуют с федеральным центром, получают дополнительную финансовую поддержку из государственного бюджета.
Он добавил, что принимаются экстренные меры для восстановления жилья, особенно учитывая холодные погодные условия.
Интервью с Дмитрием Песковым провела 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, которая в возрасте 12 лет попала в базу украинского сайта «Миротворец» за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что до конца года будет утверждена масштабная программа восстановления Донецка, которая включает капитальный ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры.