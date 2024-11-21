  • Новость часаРоссийская армия продвинулась к Раздольному и Великой Новоселке
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    Российские войска заняли элеватор в Курахово
    Зеленский предложил США осваивать ресурсы в новых регионах России
    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов
    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

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    21 ноября 2024, 09:20 • Новости дня

    Песков отметил круглосуточную работу губернаторов с пострадавшими от атак ВСУ

    Песков заявил, что губернаторы круглосуточно работают над помощью пострадавшим от атак ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Губернаторы активно работают над оказанием помощи пострадавшим от атак ВСУ, обеспечивая поддержку каждому нуждающемуся человеку в сложной ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, работа по оказанию помощи пострадавшим от атак вооруженных сил Украины ведется днем и ночью, особенно активны в этом направлении губернаторы, которые занимаются отдельно каждым случаем, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что регионы, затронутые атаками, взаимодействуют с федеральным центром, получают дополнительную финансовую поддержку из государственного бюджета.

    Он добавил, что принимаются экстренные меры для восстановления жилья, особенно учитывая холодные погодные условия.

    Интервью с Дмитрием Песковым провела 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, которая в возрасте 12 лет попала в базу украинского сайта «Миротворец» за призыв к ООН в защиту детей Донбасса.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что до конца года будет утверждена масштабная программа восстановления Донецка, которая включает капитальный ремонт жилья и модернизацию инфраструктуры.

    20 ноября 2024, 14:15 • Новости дня
    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ

    ВС России уничтожили блокированную в Ольговской роще Курской области группировку ВСУ

    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение ВСУ в нескольких населенных пунктах, уничтожив более 400 солдат и значительное количество техники, включая бронемашины и артиллерийские установки, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово в Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, завершено уничтожение группировки ВСУ, которая была блокирована в районе Ольговской рощи.

    Удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийский огонь нанесли поражение живой силе и технике противника в населенных пунктах Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка и других. Под огонь также попали районы Сумской области, такие как Басовка и Беловоды.

    Потери ВСУ за сутки составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, включая одну Marder производства ФРГ, и четыре БТР, включая М113 производства США. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка «Богдана», AS-90 британского производства, станция РЭБ и двадцать автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 390 военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

    Ранее группировка войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожив более 80 националистов. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским бригадам в ряде населенных пунктов в Курской области, что привело к значительным потерям противника.

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    21 ноября 2024, 00:26 • Новости дня
    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Стармера объяснить использование британских ракет вглубь России

    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин потребовал от премьера Кира Стармера немедленно объяснить, использовались ли британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российских территорий.

    Корбин обратился к премьер-министру Стармеру с требованием прояснить ситуацию вокруг использования британских ракет Storm Shadow, сообщает ТАСС. Он выразил обеспокоенность тем, что британские дальнобойные вооружения могли быть использованы для ударов вглубь России, и призвал премьер-министра немедленно выступить перед парламентом с разъяснениями.

    Корбин заявил, что необходимо сообщить британской общественности, означает ли это, что Британия теперь находится в состоянии войны с ядерной державой, и оценить уровень риска для жителей страны. Он также подчеркнул, что такой шаг был предпринят без одобрения парламента, что вызывает дополнительные вопросы.

    Несмотря на то что Корбин последовательно осуждает действия России, начавшей специальную военную операцию на Украине, он акцентировал внимание на необходимости деэскалации конфликта и поиска дипломатического решения для достижения мира.

    До этого Британия отказалась комментировать сообщения об ударах Storm Shadow вглубь России

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    20 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    Как сообщает РИА «Новости», Карлсон выразил свою обеспокоенность, отметив, что президент Джо Байден начал «горячую войну» с Россией, что ставит американцев под угрозу.

    «Президент–«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Но почему-то республиканец на должности спикера палаты представителей даже не касается этой темы ни в публичном поле, ни на совещаниях с представителями руководства. Что происходит?», - написал Карлсон в своем микроблоге.

    Ранее газета New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Согласно источникам, первые такие удары, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 км.

    Позднее российское Минобороны заявило, что ВСУ атаковали Брянскую область шестью ракетами, из которых пять были сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в среду впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Администрация США одобрила применение этих ракет, однако британское правительство не планирует официально объявлять об этом.

    Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны.

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    20 ноября 2024, 12:38 • Новости дня
    Военный аналитик спрогнозировал сроки освобождения Часова Яра

    Онуфриенко: Освобождение Часова Яра стало вопросом нескольких недель

    Военный аналитик спрогнозировал сроки освобождения Часова Яра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт. Продвижение армии России на этом участке фронта осложняется топографическими особенностями местности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС России прорвали оборону ВСУ в Часовом Яре и заняли центр города.

    «Бои в Часовом Яре длятся более полугода. До сих пор действия происходили в основном в микрорайоне Октябрьский», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, ВС России, усилив давление на противника, «одним рывком в течение суток» освободили этот район города. «Затем наши бойцы, преодолев узкий перешеек между Октябрьским и основными линиями обороны ВСУ, оказались в центре Часова Яра», – добавил собеседник.

    Онуфриенко уточнил: сейчас бои идут за Часовоярский огнеупорный комбинат. «По всей видимости, противник решил, что его основной укрепрайон, опирающийся на бывший завод, находится в безопасности. Российские войска усыпили бдительность противника, и он ничего не смог противопоставить нашему удару», – считает аналитик.

    Он напомнил, что после освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт. Продвижение армии России на этом участке фронта осложняется топографическими особенностями местности. «Донецкая агломерация – это целая сеть близко расположенных друг к другу населенных пунктов. Более того, укрепрайон ВСУ в Часовом Яре изначально опирался на канал Северский Донец – Донбасс, который является объективным препятствием для прохода бронетехники», – пояснил Онуфриенко.

    «Кроме того, учитывая, что рядом с Часовым Яром расположены Константиновка и масса других населенных пунктов, противник получал возможность наносить удары из глубины оборонительных рубежей по наступающим войскам. Этим и определяется тяжесть боев в Донецкой агломерации», – объясняет собеседник.

    Между тем российские войска параллельно обходят противника по флангам. «В частности, они наступают на Ступочки, охватывая Часов Яр с юга», – напомнил аналитик. По его прогнозам, после занятия Часовоярского огнеупорного завода освобождение города станет вопросом нескольких недель. Как полагает собеседник, взятие Часова Яра создаст предпосылки для последующего наступления с севера на юг по направлению к Торецку. «А после этого можно ожидать продвижения дальше на запад», – заключил Онуфриенко.

    Военный обозреватель Юрий Подоляка в свою очередь отметил, что потеря ВСУ завода и прилегающего к нему микрорайона высотной застройки делает невозможным дальнейшее удержание противником оставшихся частей города. «Он будет вынужден откатываться с этой наиважнейшей точки Северного Донбасса по направлению к Константиновке, Дружковке и Краматорску», – допускает он.

    «А еще надо помнить, что сегодня боевые действия – это в первую очередь война дронов. А Часов Яр – наивысшая точка Северного Донбасса (аналог значимости высот в районе Горняка). Потеря контроля над ней для противника обернется ухудшением возможностей работы их БПЛА. И соответственно, в улучшении работы наших беспилотных систем. Это однозначно скажется на всех последующих сражениях в этом районе», – считает аналитик.

    Ранее российские войска прорвали оборону ВСУ в Часовом Яре (ДНР) и заняли центр города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию вооруженных формирований Украины, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на полтора километра и закрепились в районе административных зданий в центральной части города», – сказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным признакам можно говорить о нехватке ресурсов у ВСУ. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроен Часов Яр с точки зрения обороны и каким образом его будет освобождать российская армия.

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    20 ноября 2024, 18:54 • Новости дня
    Военнослужащие ВСУ сдались в плен звуковещательной платформе
    Военнослужащие ВСУ сдались в плен звуковещательной платформе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Кураховском направлении двое военнослужащих 79-й бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам после атаки дронами и агитации через боевую звуковещательную платформу.

    Об этом сообщил Telegram-канал «Народная милиция ДНР». По его данным, военнослужащие ВСУ были окружены бойцами 20-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил России.

    Атака на позиции украинских военнослужащих велась с помощью дронов. После боевых ударов с дронов на позиции украинских военных с БПЛА были сброшены листовки с призывами сдаться. Затем на место сражения прибыла боевая платформа со звуковещанием, разъясняющая правила сдачи в плен. «В результате военнослужащие ВСУ решили не следовать приказам преступного киевского режима и сдались в плен русским солдатам, к которым их привела боевая платформа», – говорится в публикации.

    В октябре в Курской области пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен. Кроме того, российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    20 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Долгов обвинил Макрона в лицемерии за призывы к Путину о деэскалации

    Дипломат Долгов: С призывами о деэскалации Макрону следует обращаться к Байдену, а не к Путину

    Долгов обвинил Макрона в лицемерии за призывы к Путину о деэскалации
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сначала Запад санкционирует удары вглубь России, а затем Эммануэль Макрон призывает Москву к деэскалации. Подобная позиция президента Франции выглядит смешно и нелепо, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Макрон призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН.

    «Позиция Эммануэля Макрона крайне лицемерная», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. Говоря об упомянутом президентом Франции Уставе ООН, собеседник напомнил, что Париж сам является нарушителем.

    «Французские власти, во-первых, снабжают Украину оружием, которое убивает мирных жителей, а во-вторых, продолжают проводить колониальную политику в некоторых частях Африки. Это и есть нарушение Устава ООН. Поэтому, как говорится, чья бы корова мычала, ну уж Макрон-то точно должен здесь помолчать», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат уточнил: если же президент Франции решил раздавать советы, то с подобными призывами ему следует обратиться к самому себе, а также к своим западным коллегам. Что касается заявления Макрона о деэскалации конфликта, то Долгов счел это «самодискредитацией» французского лидера. «Запад санкционирует удары вглубь России, а затем звучат такие заявления. Это просто смешно», – отметил спикер.

    «Гражданам Франции, конечно, решать, кто у них президент. Но, честно говоря, будь я французом, мне было бы стыдно за такого главу государства, как Макрон», – признался Долгов. На этом фоне он обратил внимание на действия канцлера Германии Олафа Шольца, у которого «появляются проблески сознания». Тот, напомним, отказался поставлять Киеву ракеты Taurus.

    «Париж же идет дальше в обеспечение интересов администрации Джо Байдена», – указал собеседник. Он заметил, что прежде противник уже бил по Крыму и новым регионам России. По мнению дипломата, дальнобойная эскалация, на которую пошел Запад, не изменит исход конфликта.

    «На каждую ракету мы найдем достойный ответ. Определенные шаги уже предпринимаются. Так, президент России утвердил обновленную ядерную доктрину. Макрону, кстати, следовало бы с ней ознакомиться», – заключил Долгов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН. Заявление было сделано на фоне ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области и обновления ядерной доктрины России.

    «Я призываю президента Владимира Путина к здравому смыслу и к его обязанностям … соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», – сказал Макрон на полях саммита стран «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.

    Напомним, накануне Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Как ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

    Между тем во вторник Минобороны заявило об ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России. По мнению некоторых экспертов, побудить его к эскалации могли не только лидеры стран ЕС, но и Дональд Трамп.

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    21 ноября 2024, 06:32 • Новости дня
    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России

    Portal Obronny: Украина предложила США совместную разработку ресурсов на контролируемых Россией землях

    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил США совместно разработать природные ресурсы, включая месторождения на территориях, отошедших к России, сообщило Portal Obronny.

    По информации польского издания, в предложениях Владимира Зеленского о совместной с США разработке природных ресурсов фигурируют месторождения, находящиеся на территориях, уже перешедших под контроль России. Журналисты предполагают, что такие инициативы украинского президента могут быть связаны с попыткой расположить к себе нового президента США Дональда Трампа, передает «Газета.ru».

    Обозреватели подчеркнули, что минеральные ресурсы, оцениваемые в триллионы долларов, такие как титан, графит и литий, могли бы стать разменной монетой в переговорах с новой администрацией США. Как утверждает канадская консалтинговая фирма SecDev, в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины. Однако сейчас часть этих запасов оказалась на землях, которые стали частью России, отмечается в материале.

    Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил «план победы» для Трампа, который предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования, а также обмен природными ресурсами с западными государствами.

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    20 ноября 2024, 12:46 • Новости дня
    Песков отверг возможность заморозки конфликта на Украине

    Песков заявил, что Россия не приемлет «заморозку» конфликта на Украине

    Песков отверг возможность заморозки конфликта на Украине
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заморозка конфликта на Украине является неприемлемым вариантом для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Комментируя публикацию Reuters о возможных сценариях остановки конфликта, Песков заявил, что для России важнее всего достичь целей своей специальной военной операции, передает ТАСС.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Бразилии планирует представить план заморозки конфликта на Украине с созданием демилитаризованной зоны под контролем международных войск.

    Песков заявлял, что президенты России и Турции не затронули инициативу Анкары о заморозке конфликта на Украине во время недавних переговоров.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет решаться без участия украинского президента Владимира Зеленского.

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    20 ноября 2024, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили Ильинку в ДНР
    Российские войска освободили Ильинку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Ильинка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике 1-й танковой, 12-й бригады нацгвардии, 100-й механизированной, 109-й бригаде теробороны около Дружбы, Щербиновки, Дзержинска, Зари и Сухой Балки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены 12 контратак формирований 23-й, 42-й, 117-й механизированных, 35-й бригады морской пехоты, 68-й, 71-й, 152-й егерской бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины. ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, бронемашину «Казак», американскую 155-мм гаубицу М777, три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20 и 152-мм гаубицу «Мста-Б».

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 22-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Липцов, Борщевой, Черноглазовки и Волчанска в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Была отражена контратака 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери ВСУ при этом превысили 105 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера и 152-мм орудие Д-20.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 4-й бригады нацгвардии, 25-й воздушно-десантной, 28-й, 44-й, 60-й, 63-й, 66-й, 67-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты, 68-й егерской бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны рядом с Лозовой, Петропавловкой, Зеленым Гаем, Изюмским, Новоегоровкой, Загрызово, Купянском в Харьковской области, Торским, Ивановкой в ДНР и Надией в Луганской народной республике (ЛНР), а также Серебрянским лесничеством.

    Отражены пять контратак формирований 3-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ. ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, машину пехоты, а также американские бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119. Также уничтожены четыре склада с боеприпасами и склад беспилотников, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям 24-й, 30-й, 46-й, 54-й механизированных, 37-й бригады морской пехоты, 46-й аэромобильной, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Зализнянского, Николаевки, Анновки, Часова Яра, Улаклов, Миньковки, Сухих Ялов, Курахово и Северска в ДНР.

    Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Противник потерял до 500 военнослужащих, бронемашину «Казак», четыре пикапа, 155-мм гаубицу М777, американское 105-мм орудие М119, две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и пять складов боеприпасов, сообщил Конашенков.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоселидовку в ДНР. Днем ранее ВС России освободили Новоалексеевку в ДНР. А в минувшие выходные сообщалось, что ВС России освободили Ленинское и Макаровку.

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    21 ноября 2024, 00:19 • Новости дня
    Франция отказалась раскрыть число поставленных Киеву дальнобойных ракет SCALP

    МИД Франции отказался назвать число ракет SCALP, поставленных Украине

    Франция отказалась раскрыть число поставленных Киеву дальнобойных ракет SCALP
    @ Belkin Alexey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель СМИД Франции Кристоф Лемуан отказался сообщить количество ракет SCALP, переданных Украине, ссылаясь на поставки, но не называя точное число.

    В интервью на телеканале LCI Лемуан подтвердил факт поставок Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP, однако избегал конкретного ответа о точном числе ракет. Он отметил, что «количество известно», но не раскрыл его из соображений конфиденциальности, передает ТАСС.

    На вопрос о поддержке использования этих ракет против территории России, Лемуан предпочел сосредоточиться на праве Украины на самооборону, подчеркнув, что Франция передала ракеты Украине с этой целью.

    Ранее в марте 2024 года Минобороны Франции не включило информацию о количестве ракет SCALP в свой доклад о переданных Киеву вооружениях. При этом газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что Франция передала Украине 10 из обещанных 40 ракет SCALP, отметив, что Париж располагает ограниченным количеством этих ракет и ведет переговоры с Лондоном о поставках дополнительных единиц, известных в Британии как Storm Shadow.

    Также Лемуан заявил, что Париж по-прежнему рассматривает все опции обучения украинских военных, включая отправку французских инструкторов на Украину, передает РИА «Новости».

    До этого Le Figaro убрала из статьи информацию о разрешении Парижа на ракетные удары вглубь России.

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    21 ноября 2024, 08:14 • Новости дня
    Российская армия продвинулась к Раздольному и Великой Новоселке

    ВС России освободили 18 кв. км на Времевском направлении к Раздольному и Великой Новоселке

    Российская армия продвинулась к Раздольному и Великой Новоселке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска отодвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив 18 кв. км, в том числе более 8 кв. км по направлению к Раздольному и около 10 кв. км к Великой Новоселке.

    Российские войска продвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив около 18 кв. км, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он уточнил, что продвижение произошло в сторону села Раздольное, где освобождено свыше 8 кв. км, и в сторону Великой Новоселки, где освобождено около 10 кв. км, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, инициатива на этом направлении находится в руках Российской армии, и противник отступает с боями. Продвижение российских войск позволит подойти к Великой Новоселке, где расположен важный логистический пункт ВСУ. Также будет взята под огневой контроль трасса снабжения украинских группировок между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли элеватор в Курахово, что может иметь стратегическое значение для дальнейших операций. Также сообщалось, что в результате удара пострадал оборонный завод в Сумской области, что привело к значительным разрушениям инфраструктуры.

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    20 ноября 2024, 22:03 • Новости дня
    ВСУ обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области

    ВСУ вновь обстреляли усадьбу Марьино в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В Курской области ВСУ нанесли ракетный удар по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских XIX века. В настоящее время на месте событий работают эксперты, которые пытаются определить тип примененных ракет.

    Историческая усадьба Марьино, принадлежащая князьям Барятинским и расположенная в Курской области, вновь подверглась ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В настоящее время территория оцеплена, эксперты работают над определением типов применявшихся ракет, сообщает Life.

    Это не первый случай атаки на усадьбу Марьино. Ранее, 11 октября 2024 года, она также подвергалась обстрелу, в результате чего пострадало административное здание.

    Ранее сообщалось, что Российская армия полностью уничтожила группировку ВСУ, заблокированную в районе Ольговской рощи в Курской области.

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    21 ноября 2024, 08:32 • Новости дня
    Российская армия отбросила ВСУ на 10 км от Лисичанска

    Российские военные оттеснили ВСУ на 10 км от Лисичанска, снизив угрозу обстрелов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные продвинулись на северо-запад от Золотаревки у Лисичанска, оттеснив ВСУ в среднем на 10 км, что уменьшит интенсивность обстрелов города и защитит гражданскую инфраструктуру.

    Российские вооруженные силы оттеснили вооруженные силы Украины (ВСУ) в среднем на десять километров от Лисичанска, что, по мнению военного эксперта Андрея Марочко, приведет к снижению интенсивности обстрелов города, сообщает ТАСС.

    В результате успешных действий Российской армии были заняты новые позиции северо-западнее Золотаревки, что вынудило украинские формирования отступить на вторую и третью линии обороны.

    Марочко отметил, что отступление ВСУ лишило их возможности использовать некоторые виды вооружения для обстрела гражданской инфраструктуры и мирных жителей Лисичанска. Это может существенно снизить угрозу обстрелов для города. Отмечается, что ВСУ были отброшены на значительное расстояние от окраин, что усложнит атаки на населенные пункты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска захватили центр Часова Яра, российские силы закрепились на окраине Купянска, а также российские войска усилили позиции в районе Невского в ЛНР.

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    20 ноября 2024, 18:14 • Новости дня
    Западные СМИ назвали имя изучающего конфликт на Украине генерала КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Северная Корея отправила в Россию генерал-полковника Ким Ен Бока вместе с 500 офицерами. Генерал, по данным WSJ, не будет применять участия в боях, но изучит информацию о ведении боевых действий на Украине.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Северная Корея направила в Россию одного из десяти высших должностных лиц страны – генерал-полковника Ким Ен Бока. Это произошло на фоне недавнего подписания соглашения о военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном. Ожидается, что генерал не будет участвовать в боях, его основная задача заключается в сборе информации.

    В своей родной стране Ким Ен Бок не является публичной фигурой, но занимает высокую должность заместителя начальника Генштаба сухопутных войск. Он командовал крупным подразделением спецназа, насчитывающим около 200 тыс. человек, подготовленным для выполнения секретных миссий.

    По данным южнокорейского Института оборонного анализа, отправка Ким Ен Бока в Россию может свидетельствовать о доверии Пхеньяна к нему, так как его участие в российской миссии рассматривается как важная дипломатическая инициатива.

    Южнокорейские источники заявляют, что в Курской области сейчас находятся 10,9 тыс. северокорейских военных, а также были отправлены самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня. Москва и Пхеньян официально опровергают размещение этих сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пункт о взаимной военной помощи в договоре с КНДР является нормальной международной практикой для стран с общей границей. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о возрастании вероятности вооруженного конфликта на Корейском полуострове, подчеркивая необходимость модернизации армии страны.

    Министерство обороны США считает, что растущее сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может вынудить США столкнуться с несколькими ядерными противниками.

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    20 ноября 2024, 22:49 • Новости дня
    ВСУ создали многослойные минные поля на Запорожском фронте

    ВСУ установили минные поля в 3-4 уровня на Ореховском направлении в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ установили на Ореховском направлении в Запорожье многослойные минные заграждения, затрудняя продвижение российских войск, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, это подтверждают и сами украинские источники, и российские военнослужащие, передает ТАСС.

    Рогов отметил, что такие меры свидетельствуют о нежелании Украины наступать на указанном фронте. «Они намертво все минируют, чтобы там наши ребята не продвигались на запад и на север. Там идет тяжелая боевая работа в направлении Гуляйполя, Орехова», – сказал он.

    Несмотря на сложные условия, Рогов подчеркнул, что российские войска все же продолжают продвигаться на Ореховском направлении, преодолевая большое количество минных заграждений, установленных украинскими военными.

    До этого Рогов сообщил, что Российская армия внедрила новую тактику комбинированных ударов на Запорожском фронте, что позволило более точно нейтрализовать силы противника.

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