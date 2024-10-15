Стало известно о желании Бахрейна вступить в БРИКС

Посол Бахрейна в России сообщил о желании страны вступить в БРИКС на прошлом саммите

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Бахрейн проявил заинтересованность в присоединении к БРИКС еще на прошлом саммите объединения, сообщает ТАСС. Посол подчеркнул, что на предыдущем саммите королевство подало заявку на вступление, однако БРИКС тогда посчитал страну «еще не готовой» для присоединения к организации.

Поскольку на предстоящем саммите в Казани прием новых членов приостановлен, вопрос о подаче новой заявки не стоит на повестке дня. Ас–Саати отметил, что Бахрейн внимательно следит за развитием событий и рассматривает возможность повторной подачи заявки в будущем, когда БРИКС возобновит прием.

Кроме того, посол выразил мнение по поводу международных конфликтов, подчеркнув необходимость переговоров между сторонами. По его словам, «единственное решение данного конфликта – это всем сторонам сесть за стол переговоров». Он также отметил важность международных резолюций и двугосударственного решения как легитимного способа урегулирования конфликтных ситуаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что окончательные выводы о статусе Саудовской Аравии в БРИКС станут ясны после саммита в Казани. Шри-Ланка готовится подать заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития на саммите в Казани, обратившись за поддержкой к странам-участницам.