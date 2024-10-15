Песков не уточнил наличие пункта о взаимной обороне в договоре с Ираном

Эксперт: Потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем

Аналитик Рожин: Взятие Дзержинска позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации

Tекст: Олег Исайченко

«За последнюю неделю наши войска добились ощутимого прогресса, особенно в южной части Дзержинска (Торецк), где противник был вынужден отводить войска из ряда кварталов из-за угрозы окружения. Также с боями идет продвижение в центральной части населенного пункта. С севера также есть небольшие подвижки», – рассказал военный эксперт Борис Рожин.

По словам аналитика, нельзя говорить о бегстве ВСУ, однако «свои позиции они там удерживать объективно не могут». «Такая ситуация сложилась вследствие утраты противником ряда важнейших опорных пунктов, среди которых колония, расположенная в восточной части города, и комплекс шахты «Центральная», – пояснил он.

Ситуацию для ВСУ осложняет и географическое расположение города. «Там есть ряд важных терриконов, занятие которых обеспечило нам контроль над местностью. То есть попытки проводить ротацию и подводить подкрепление наталкиваются на систематические удары дронами. Таким образом, пути подвоза боеприпасов и личного состава находятся в крайне уязвимом положении», – детализировал эксперт.

Спикер считает, что утрата Дзержинска, которая может произойти уже в скором времени, обернется для ВСУ падением «позиций, расположенных рядом». «Кроме того, после освобождения города одним из потенциальных направлений продвижения для ВС России станет Константиновка, где Киев уже какое-то время ведет эвакуацию. То есть мы начнем активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации», – рассуждает аналитик.

«Также у нас появится дополнительная возможность оказывать давление на агломерацию не только через Дзержинск, но и с юга. Соответственно, противнику будет гораздо сложнее маневрировать. Кроме того, ВСУ придется думать, как одновременно прикрыть Константиновку и оборонять Часов Яр и Северск», – подчеркнул Рожин и добавил, что «потеря Дзержинска вызовет у Киева ряд комплексных проблем, которые вряд ли удастся разрешить в краткосрочной перспективе».

Украинские войска начали частичный отвод своих подразделений из Дзержинска (Торецка), сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Представитель силовых структур отметил: «Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города». Источник также указал, что украинская армия использует отработанную тактику вывода войск малыми группами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для вооруженных сил Украины в Торецке (украинское название Дзержинска) сложилась тяжелая ситуация, а также сообщалось, что ВСУ сосредоточили свои подразделения на западной окраине Дзержинска в связи с зачисткой центральной части города от очагов сопротивления.

Между тем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Дзержинска позволит российским войскам продвигаться на север республики.