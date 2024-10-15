Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».2 комментария
Опубликовано видео спасения дрейфовавшего два месяца в Охотском море мужчины
Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала видео спасения туриста Михаила Пичугина в Охотском море, который два месяца дрейфовал на катамаране, его доставляют в Магадан для госпитализации.
На записи видно, как моряки с рыбацкого судна «Ангел» бросают трос дрейфующему катамарану и подтягивают его к своему судну, передает РИА «Новости».
Согласно информации пресс-службы прокуратуры, 9 августа Михаил Пичугин, его брат Сергей и 15-летний сын Илья отправились в путешествие на катамаране «Байкат 470» из Хабаровска в Сахалин. Однако вскоре после выхода в море связь с ними была утеряна. Искали их с помощью вертолетов, но поиски не дали результатов.
Известно, что 46-летнего Пичугина отправили в областную больницу Магадана для осмотра и лечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Охотском море спасатели обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, и в живых из них остался только один человек.