  • Новость часаПосол Антонов заявил о закрытии в США визового центра России
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    Запад сделал Грузию «страной второго сорта»
    Эксперт объяснил теплое отношение россиян к трудовым мигрантам из Северной Кореи
    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000
    «Аэрофлот» озвучил новые зарплаты пилотов
    Франция решила поддержать Ливан в его противостоянии с Израилем
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    Премьер Госсовета Китая отменил встречу с главой Минэкономики ФРГ
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    Бельгия предупредила о «непредсказуемых последствиях» изъятия активов России
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

    5 комментариев
    22 июня 2024, 09:33 • Новости дня

    Адвокат заявил о нежелании Скрипалей ходить на слушания по делу Стерджес

    Tекст: Александра Юдина

    Осужденный в России за госизмену экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не имеют желания лично присутствовать в качестве свидетелей на слушаниях по делу британки Дон Стерджес, заявил их представитель Джек Холборн.

    По его словам, клиенты опасаются за собственную безопасность, передает ТАСС.

    Скрипали считают, что предоставили британской полиции достаточно свидетельств для проведения подробного разбирательства.

    В то же время члены семьи Стерджес хотят, чтобы Скрипали значились в списке возможных свидетелей, однако отмечают, что понимают их опасения.

    Как заметил руководитель публичного расследования обстоятельств экс-судья Верховного британского суда Энтони Хьюз, необходимо дождаться момента, когда содержание опросов семьи Скрипалей полицией, а также раскрытия других материалов дела, после чего можно принимать окончательное решение.

    Напомним, 30 июня 2018 года британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице.

    Позже в Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина якобы были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 20 июля Роули выписали, но в августе он снова попал в больницу из-за проблем со зрением.

    При этом посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

    Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы о том, что и у других стран была возможность производства «Новичка».

    20 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщили в силовых структурах.

    Бомба была использована для удара по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    В марте в России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

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    21 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина

    Путин подарил Ким Чен Ыну портрет Ким Ир Сена

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди подарков, которые президент России Владимир Путин передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время госвизита в КНДР, был портрет Ким Ир Сена.

    На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, среди подарков Путина Ким Чен Ыну можно заметить портрет в рамке с изображением молодого Ким Ир Сена – первого главы КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера, передает «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    19 июня 2024, 12:57 • Новости дня
    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Председатель Госдумы Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не будет мириться с ситуацией, учитывая тот факт, что Москве не позволяют высказать собственную позицию в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и не собирается «финансировать этот шабаш», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, в такой ситуации Россия даже не может выразить свою позицию, передает ТАСС.

    Володин отметил, что позиция Москвы абсолютно открыта и понятна, правительство не собирается финансировать «этот шабаш, где пляшут «под дудку США».

    В то же время вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой предложил палате парламента приостановить участие в работе этой организации и выплату всех взносов в бюджет.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о приостановке участия делегации России в работе ПА ОБСЕ.

    Напомним, Румыния отказалась выдать визы членам российской делегации на сессию ПА ОБСЕ, которая должна пройти в Бухаресте в конце июня.

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    21 июня 2024, 18:39 • Новости дня
    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян

    EUobserver: В 14-й пакет санкций ЕС вошел запрет на частные перелеты россиян

    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян
    @ Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретит любые частные перелеты россиян, пишет EUobserver.

    По данным EUobserver, запрет подразумевает, что россияне не смогут совершать частные перелеты на деловые встречи или отдых в странах ЕС, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что запрет затронет любые перелеты, для которых российские юридические или физические лица могут сами определять место взлета и посадки.

    Накануне послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России.

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    20 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирные переговоры с Украиной невозможны, пока Киев связывает их начало с выводом российских войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин допустил изменение предложений России по Украине.

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    19 июня 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР

    Политолог Ткаченко: Запад считает военное сотрудничество России и КНДР самой опасной угрозой

    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. В среду президент России и лидер КНДР подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет отношения Москвы и Пхеньяна на уровень стратегического партнерства. При этом на Западе особенно внимательно следят за переговорами глав государств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    «Зарубежные лидеры нечасто посещают Северную Корею с государственными визитами. Вместе с тем, то, как встречали Владимира Путина в Пхеньяне, говорит о многом. Фактически Ким Чен Ын приветствовал российского лидера как союзника и политика, чья позиция по основным проблемам евразийской безопасности перекликается с северокорейской», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    Он напомнил, что торжественная встреча лидеров в Пхеньяне сопровождалась атмосферой праздника – улицы украсили воздушными шарами, а в руках встречающих были цветы. «Это еще один элемент, символизирующий сближение двух государств», – считает собеседник.

    При этом на повестке максимально важные вопросы, добавил Ткаченко. «Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. Теперь Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет наши отношения на уровень стратегического партнерства. В Азии не любят пользоваться термином «союзник» и «союзничество», но то, что будет зафиксировано договором, – это максимум, который азиатская сторона может предложить России», – убежден спикер.

    Вместе с тем, обсуждение военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна привлекает максимальный интерес Запада. Так, американские эксперты уже называют визит Путина в КНДР «самой опасной со времен Корейской войны угрозой» для безопасности США, напомнил политолог.

    Ткаченко допускает, что в выступлениях российского и северокорейского лидеров еще прозвучат важные для всего мира сигналы. «Ключевым является то, в каком направлении отношения двух стран будут развиваться. Заявления, которые в Пхеньяне сделают Путин и Ким Чен Ын, будут взвешенными и осмысленными, их следует внимательно изучить», – заключил собеседник.

    Ранее в Пхеньяне состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они длились более полутора часов. С российской стороны присутствовали ряд министров, в том числе – глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер России Александр Новак, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и председатель правления компании РЖД Олег Белозеров.

    В ходе встречи с лидером КНДР Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940-1950 годы. Президент РФ также поблагодарил КНДР за поддержку, которую республика оказывает российской политике. «Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», – отметил он.

    После кратких вступительных заявлений президент России и председатель КНДР продолжили общение в закрытом формате. Личная встреча продолжалось порядка двух часов. По итогам переговоров главы государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подробности о содержании документа пока неизвестны. Путин говорил, что договор ляжет в отношений двух стран «на длительную перспективу». Газета ВЗГЛЯД писала о том, в каких сферах возможно наиболее тесное сотрудничество России и КНДР и как на это отреагирует Запад.
    Напомним, Путин накануне прибыл с государственным визитом в Пхеньян. В аэропорту президента России встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Это второй визит главы российского государства в Северную Корею, первый раз Путин посещал Пхеньян в 2000 году.

    При этом визит российского лидера в Пхеньян сопровождается опасениями Запада и азиатских союзников США. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому будут усиливать сотрудничество со странами Азии. «Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение. Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», – сказал он.

    На визит Путина в Пхеньян обратила внимание и западная пресса. В частности, газета The New York Times называет целью поездки президента России в КНДР – якобы получение вооружения. «Путин – первый крупный глава государства, посетивший Северную Корею после пандемии, что подчеркивает ее важность для России», – говорится в материале.

    Мария Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Пхеньян. По словам официального представителя МИД, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому все то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития». Захарова подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что была объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

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    21 июня 2024, 11:48 • Новости дня
    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»

    Захарова посоветовала Кулебе поработать над причинами провала саммита по Украине в Швейцарии

    Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, украинскому министру иностранных дел надо было бы поработать над прежними, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее Дмитрий Кулеба допустил, что Россия сможет участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы.

    «Надо обладать большим талантом, чтобы при таких ресурсах и возможностях провалить конференцию, которую сами же и инициировали. И это, по сути, при неограниченном кредите со стороны Запада», – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, Кулебе надо было бы поработать над прежними», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине. Он предложил обратиться к опыту переговоров по Черноморской зерновой инициативе. «Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией», – уточнил Кулеба.

    По его словам, Киев настроен на проведение следующего саммита в одной из стран Глобального Юга. «Рассматривается не только Саудовская Аравия. […] И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению», – добавил глава украинского МИД.

    Напомним, в минувшие выходные проходила конференция в швейцарском Бюргенштоке, которая, как писала газета ВЗГЛЯД, завершилась для ее организаторов провалом. Россию на саммит не пригласили. Изначально итоговый документ конференции поддержали 80 из 91 страны-участницы, однако позже стало известно, что Ирак и Иордания были добавлены в список по ошибке из-за «проблемы координации», а Руанда и вовсе отозвала свою подпись. Политолог Владимир Скачко объяснил причины такого решения. 

    Владимир Путин накануне заявил, что не имеет значения, где состоятся мирные переговоры России и Украины, но в любом случае российские предложения известны. « Мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных форм, а на основе тех договоренностей – я еще раз хочу это повторить, – которые были достигнуты в ходе непростых переговоров, почти полуторамесячных переговоров в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения», – цитирует президента сайт Кремля.

    По его словам, это может произойти «хоть завтра». Условия России по урегулированию конфликта будут меняться в зависимости от ситуации на фронте, предупредил российский лидер. «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, это никогда и не случится», – сказал президент.

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    20 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    ФСБ задержала в ДНР подозреваемого в разжигании ненависти к русским в соцсетях

    Tекст: Александра Юдина

    Житель Горловки в ДНР задержан по подозрению в публичном разжигании ненависти к русским людям в социальных сетях, сообщили в УФСБ по региону.

    Известно, что задержанный публиковал в социальных сетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, передает ТАСС.

    Ранее были раскрыты детали работы украинских кол-центров против россиян.

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    19 июня 2024, 16:57 • Новости дня
    ЕС намерен ввести санкции против певицы Гагариной
    ЕС намерен ввести санкции против певицы Гагариной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз намерен ввести ограничения в отношении российской певицы Полины Гагариной в рамках 14-го пакета санкций против Москвы, пишет издание EUObsever.

    Санкции также могут быть введены против предпринимателей Игоря Алтушкина, Романа Троценко, Таймураза Боллоева и гендиректора Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского, передает ТАСС.

    По данным EUObsever, всего в проект 14-го пакета санкций ЕС против России внесены 20 физических и 22 юридических лица. Они станут персонами нон грата, если 27 стран ЕС достигнут консенсуса на переговорах в Брюсселе в среду, пишет издание.

    Ранее сообщалось, что в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС вошел запрет на экспорт марганцевой руды и оксида алюминия.

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    21 июня 2024, 07:45 • Новости дня
    Российская система ПВО сбила за ночь 114 беспилотников ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ночью ликвидировала 114 украинских беспилотников и шесть безэкипажных катеров, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО уничтожила 70 дронов над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 – над территорией Краснодарского края и один БПЛА был сбит над территорией Волгоградской области.

    Кроме того, морская авиация Черноморского флота в северо-западной части Черного моря ликвидировала шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

    Напомним, оперативный штаб сообщал, что несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пострадали четыре человека.

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    20 июня 2024, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР

    Эксперт Анпилогов: Россия и КНДР получат обоюдную выгоду от сотрудничества в космосе и по мирному атому

    Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Режим санкций против КНДР не останавливает развитие ее космической программы и разработку ядерного оружия. Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут работать над вовлечением Пхеньяна в международное сотрудничество по данным направлениям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Россия и КНДР договорились поощрять сотрудничество в исследованиях космоса и сфере мирного атома.

    «Намерения Москвы и Пхеньяна развивать сотрудничество в сферах космических исследований и мирного атома можно только приветствовать. Фактически это признание существующего статуса КНДР», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил, что Северная Корея входит в «ядерный клуб». «Важно отметить, что Пхеньян создал не только плутониевую бомбу, но уже и термоядерные заряды, а это крайне высокий уровень владения данными технологиями», – акцентировал собеседник.

    Однако КНДР до сих пор сталкивается с рядом энергетических проблем, добавил Анпилогов. «Несмотря на развитую военную промышленность, страна до сих пор опирается в основном на тепловую генерацию, то есть на угольные станции, что плохо воздействует на окружающую среду. Регулярно происходят выбросы германия, тяжелых металлов. Такое положение дел вызывает кислотные дожди, которые уменьшают количество урожая», – пояснил спикер.

    Он убежден: доступ к мирному атому способен решить массу проблем республики. «Более того, как показывает практика, страны, которые имеют АЭС на своей территории, гораздо более ответственно подходят к вопросам ядерного сдерживания и нераспространения ЯО, поскольку понимают – эти станции могут стать в том числе целью для удара противника», – уточнил эксперт.

    Относительно космической программы Анпилогов напомнил об удачном запуске КНДР разведывательного спутника в конце 2023 года. Причем ракета-носитель также была собственной разработкой Северной Кореи. По мнению собеседника, это служит свидетельством высокого уровня владения Пхеньяном ракетными технологиями, которые жизненно необходимы для создания космической программы.

    Он не исключает, что в ближайшее время Россия и Китай будут настаивать на пересмотре режима санкций против Пхеньяна. «Очевидно, что рестрикции абсолютно не останавливают КНДР в плане разработки ни ядерного оружия, ни ракетных технологий. Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут продвигать варианты вовлечения страны в международное сотрудничество в сферах мирного атома и космоса с целью конверсии северокорейских военных технологий в мирное русло», – считает Анпилогов.

    В то же время подобное сотрудничество – это дорога с двусторонним движением, отметил собеседник. По его мнению, утверждение о том, что Россия будет исключительно передавать какие-либо технологии Пхеньяну, неверно. «Совместная работа в таких сферах позволяет стране, которая находится на более высоком уровне развития атомных, космических и иных исследований, получить доступ к альтернативным экспериментальным площадкам», – подчеркнул эксперт.

    В качестве примера Анпилогов привел Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН). «Каждая страна-участница этой организации является достаточно мощным научно-технологическим центром. Но только за счет объединения усилий они смогли развивать и строить такие огромные мегапроекты, как большой адронный коллайдер. Поэтому сотрудничество России с КНДР, с Китаем и с другими странами в рамках проекта многополярного мира способно по-настоящему полно раскрыть наш потенциал», – заключил спикер.

    Ранее был опубликован текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ размещен на сайте центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В нем стороны обязались поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса.

    Договор носит бессрочный характер. Однако Москва и Пхеньян оставляют за собой право приостановить его действие. Для этого необходимо проинформировать второго участника документа в письменном виде. Через год после получения уведомления действие соглашения будет считаться прекращенным.

    Напомним, еще в 2023 году, во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, он совместно с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный. Уже тогда обсуждалась возможность отправки представителя Северной Кореи в космос. Интересно, что Пхеньян прилагает немалые усилия к работе по данному направлению.

    Так, лишь в течение прошлого года КНДР совершила несколько запусков ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Манриген-1». Несмотря на то что первые две попытки закончились неудачей, в ноябре Северной Корее удалось вывести аппарат на орбиту Земли.

    В свою очередь, сотрудничество в сфере мирного атома между Москвой и Пхеньяном имеет глубокие исторические корни. В 1980-х годах СССР планировал построить в КНДР АЭС, оснащенную четырьмя реакторами ВВЭР-440. Однако в 1990 году данное направление взаимодействия было свернуто, напоминает ТАСС.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги визита Владимира Путина в Северную Корею, а также разбиралась в перспективах военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

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    19 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Пхеньян продолжают укреплять отношения, несмотря на сложную ситуацию в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в честь своего визита в Северную Корею.

    «В условиях непростой ситуации в мире мы продолжаем укреплять узы товарищества, братской поддержки и добрососедства, опираясь на славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Активно взаимодействуем на международной арене для продвижения мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе и мире в целом», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Говоря об отношениях между Россией и Северной Кореей, Путин вспомнил пословицу: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». «Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами», – сказал он.

    Ранее западные СМИ отреагировали на визит Путина в КНДР.

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    19 июня 2024, 11:22 • Новости дня
    Угнавший Т-64 танкист ВСУ подал документы на российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Перешедший на сторону российских военных на танке Т-64 экс-боец ВСУ Максим Лихачев подал документы на получение российского гражданства, сообщают силовые структуры ДНР.

    Уточняется, что Лихачев подал документы на получение российского паспорта, документ будет готов уже через несколько недель, передает ТАСС.

    В конце мая бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ перешел на сторону России вместе с танком. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России.

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    20 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»

    Политолог Лукьянов: Россия и Вьетнам подтвердили дружественный характер отношений

    Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»
    @ Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США пора привыкнуть, что страны, сотрудничающие с ними, не собираются выполнять императивные требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал недовольство Вашингтона в связи с визитом президента России в Ханой. Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама. Стороны договорились не вступать в угрожающие суверенитету друг друга союзы.

    «Вьетнам – это страна, которую Вашингтон обхаживает на протяжении длительного времени. Надо сказать, Ханой откликается на это достаточно позитивно: страна готова укреплять с США и экономические отношения, и контакты в сфере безопасности. Такой уклон Вьетнама в сторону Штатов на фоне споров с Китаем вполне понятен», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Вместе с тем республика стремится развивать отношения и с Россией, что, безусловно, вызывает недовольство Вашингтона. Поэтому вполне понятна негативная реакция США на визит Владимира Путина в Ханой. «Но Вьетнам – достаточно самостоятельная страна. Более того, по причине исторических особенностей она чувствует себя весьма уверенно и спокойно в отношениях с Соединенными Штатами», – указал собеседник, напомнив, что в ходе вооруженного конфликта 1955–1975 годов Вьетнам победил Штаты.

    Политолог также призвал Белый дом учесть этот «урок». «Штатам пора привыкнуть, что государства, которые с ними взаимодействуют, не собираются соблюдать диктат и выполнять императивные требования. Одно дело – сотрудничать по вопросам, которые так или иначе выгодны обеим сторонам, а другое дело – ограничивать себя ради партнера в каких-то других связях», – акцентировал он.

    Между тем партнерство Москвы и Ханоя укрепляется. По мнению Лукьянова, договоренность РФ и Вьетнама о невступлении в союзы, направленные друг против друга, ритуальное, но важное соглашение. «Цель этого заявления, скорее, подчеркнуть дружественный и – при любых обстоятельствах – позитивный характер отношений сторон», – считает собеседник.

    В этой связи директор клуба «Валдай» вновь упомянул об опасениях Ханоя, связанных с КНР. «Между ними существует соперничество, во-первых, историческое, а во-вторых, территориальное. Речь идет о конфликте в Южно-Китайском море», – уточнил он. Политолог допускает, что заявление о союзах подразумевает, что Россия и Вьетнам будут соблюдать нейтралитет в потенциальных конфликтах, в которые каждая из этих сторон может быть вовлечена.

    «То есть если начнется эскалация конфликта между Пекином и Ханоем, Москва обещает не становиться на сторону КНР. Также предполагается, что Вьетнам не примет сторону США в противостоянии с РФ», – заключил Лукьянов.

    Ранее Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга. Об этом заявил президент социалистической республики То Лам после окончания переговоров с Владимиром Путиным. При этом Москва и Ханой также не намерены выступать против других государств.

    Кроме того, стороны договорились об укреплении двусторонних связей в области обороны и безопасности. Планируется, что Россия и Вьетнам объединят усилия для противодействия новым и традиционным угрозам международной стабильности. По словам То Лама, его страна всегда будет «вносить вклад в мир».

    В свою очередь, Владимир Путин назвал Ханой одним из самых надежных партнеров Москвы. Он подчеркнул, что отношения стран прошли долгий путь и выдержали многие испытания. Глава государства также поблагодарил социалистическую республику за оказанный теплый прием. Итогом переговоров стало подписание более десяти документов о стратегическом партнерстве.

    При этом сближение двух государств вызвало негодование руководства США. Об этом сообщает издание Bloomberg. В заявлении, сделанным посольством Штатов в Ханое, отмечается, что ни одна страна якобы не должна предоставлять Владимиру Путину платформу для продвижения текущей российской политики.

    Однако руководство социалистической республики проигнорировало критику Вашингтона. В статье подчеркивается, что РФ и Вьетнам связывают длительные отношения. По мнению газеты, Ханой рассчитывает получить «стратегическую защиту» со стороны Москвы, а также помощь по целому ряду принципиально значимых направлений.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала важность поддержания хороших отношений между Россией, КНДР и Вьетнамом.

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    21 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Медведев: Решения Зеленского не имеют юридической силы

    Зампред Совбеза Медведев: Решения Зеленского не имеют юридической силы

    Медведев: Решения Зеленского не имеют юридической силы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский и его пособники – преступники и самозванцы, их решения не имеют юридической силы, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем посте во «ВКонтакте» он отметил, что отношение к Зеленскому и его пособникам может быть одно – они являются преступниками, издаваемые ими законы не имеют юридической силы и не подлежат исполнению.

    Также Медведев добавил, что Зеленский продолжает изображать из себя президента, однако он не имеет никаких для этого оснований.

    Медведев обратил внимание, что Зеленский фактически лишил Раду статуса единственного законодательного органа, когда не подписал и не вернул на рассмотрение целый ряд законов.

    Ранее в Кремле сочли невозможным фиксировать договоренности с Зеленским.

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