Министр обороны Косиняк-Камыш заявил о шоке поляков от роскошной жизни молодых украинцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Interia выразил удивление и обеспокоенность по поводу образа жизни молодых украинцев в Польше, передает ТАСС. Политик отметил, что они демонстрируют тягу к роскоши, используя дорогие автомобили и отдыхая в пятизвездочных отелях. Это, по его словам, шокирует польское общество, особенно на фоне того, что поляки оказывают значительную поддержку украинцам в виде здравоохранения, социальных пособий и образования.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что такая ситуация несправедлива по отношению к полякам, которые также обеспечивают поставки оружия и другие виды помощи Украине. Он поддержал предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о лишении социальных пособий украинцев призывного возраста, находящихся в странах ЕС. По мнению министра, это может стать способом уменьшения социальной несправедливости и стимулирования молодых мужчин к возвращению на родину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше не смогли собрать бригаду для Вооруженных сил Украины из проживающих в стране украинцев из-за недостатка добровольцев, что вызывает негативные эмоции в польском обществе, также сообщалось, что формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку, а украинцы составили половину иностранцев, покупающих недвижимость в Польше.