Спикер Госдумы призвал депутатов тщательно обдумывать инициативы

Володин напомнил депутатам о важности тщательной проработки инициатив

Tекст: Елизавета Шишкова

Он призвал депутатов к более ответственному подходу при выдвижении законодательных инициатив, передает ТАСС. По его словам, представители фракций подчеркивают необходимость профессиональной работы с законодательными предложениями и идеями.

«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений, не надо вносить в общество тревогу», – отметил Володин, обращаясь к депутатам. Он выразил мнение, что граждане серьезно относятся к любым инициативам и полагают, что раз депутат сделал заявление, то Госдума будет его рассматривать.

Володин подчеркнул важность предварительного обсуждения инициатив во фракциях, так как они несут ответственность за политические инициативы своих депутатов. «Фракция должна оперативно реагировать, согласна она с инициативой или нет», – добавил он, отметив, что это влияет на поддержку партии избирателями.

Он также отметил, что все инициативы должны обсуждаться в профильных комитетах Госдумы и с правительством. Время пустых заявлений прошло, и необходимо обладать компетенцией для их выдвижения. Володин предложил тем, кто допускает ошибки, выходить на трибуну и объясняться перед коллегами, подчеркивая важность обдуманных высказываний.

Ранее депутат Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявлял, что налог является попыткой помешать запрету на пропаганду чайлдфри. В то же время, лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил проверить идею о введении налога на наличие экстремизма.