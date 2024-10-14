Миронов предложил проверить идею налога на бездетность на экстремизм

Tекст: Елизавета Шишкова

Он выразил опасения, что данная инициатива может перерасти в радикальные предложения, граничащие с экстремизмом. Миронов подчеркнул, что правоохранительные органы должны обратить внимание на такие идеи, передает РИА «Новости».

Он привел в пример предложение директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, который назвал свои ставки налога – 30–40 тыс. рублей в месяц с бездетной семьи. Миронов выразил надежду, что финансисты более высокого ранга не ухватятся за эту идею. «Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом. Хорошо бы правоохранительным органам изучить такие идеи», – заявил Миронов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, включая налог на бездетность, и подчеркнул важность принятия норм против пропаганды отказа от деторождения.



Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что налог на бездетность является попыткой помешать запрету на пропаганду чайлдфри.

Предложение депутата Андрея Гурулева о налоге на бездетность, по мнению главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, не имеет смысла без предоставления молодому поколению социальных гарантий, включая жилье и достойную зарплату.