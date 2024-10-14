В РПЦ назвали идею налога на бездетность провокацией

Представитель РПЦ осудил идею налога на бездетность как провокационную инициативу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Публичные инициативы, касающиеся введения налога на бездетность в России, были оценены представителем Русской православной церкви (РПЦ) как провокационные. Как передает РИА «Новости», иерей Федор Лукьянов заявил, что такие предложения направлены на подрыв усилий по запрету пропаганды движения чайлдфри.

Лукьянов отметил, что эти провокационные инициативы вбрасываются в публичное пространство, чтобы создать негативное отношение к поддержке традиционной семьи и ограничению деструктивных идеологий. Священник уверен, что такие действия способствуют ослаблению суверенитета России. Он подчеркнул, что усилия российского общества по защите от деструктивных идеологий и субкультур подтверждают свою правомерность.

По мнению Лукьянова, запрет пропаганды чайлдфри, которая, по его словам, является пропагандой ненависти к детям и превосходства бездетного образа жизни, оздоровит российское общество. Он считает, что это поможет защитить молодежь от манипулятивных технологий сознания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, включая налог на бездетность, подчеркнув важность принятия норм против пропаганды отказа от деторождения.

Предложение депутата Андрея Гурулева о налоге на бездетность не имеет смысла без предоставления молодому поколению социальных гарантий, включая жилье и достойную зарплату, заявила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий введение запрета пропаганды движения чайлдфри в России.