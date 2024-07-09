Постпредство: Украина нарушила процедуру при адресации письма в ООН

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, единственное, что было указано в письме – это требование допустить Украину до заседания.

«Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН. И, что называется, «на деревню дедушке» – только чтобы не обращаться к России как к председателю СБ», – написала Соколова в своем Telegram-канале.

«Примечательно, что никто из западных делегаций не вступился за украинцев. Все понимают, что их попытки ногой открыть дверь в зал Совета – недопустимы. Хамам мы в СБ потакать не будем. В наше председательство такое не пройдет», – подчеркнула она.

Россия, председательствующая в СБ ООН в июле, выразила готовность допустить Украину до заседания при условии, если она сделает запрос «по форме», сообщила Соколова. Однако в итоге просьбу допустить украинскую сторону до заседания направили США, что не нарушает правила процедуры, сообщила Соколова.