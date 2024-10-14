ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра

Рогов: Российские войска продвинулись в селе Каменское на левом берегу Днепра

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска заняли новые позиции в селе Каменское, передает РИА «Новости». Это село находится на Запорожской линии фронта на левом берегу Днепра.

Рогов отметил, что боевые действия на Степногорском направлении Запорожского фронта за село Каменское продолжаются. Российская армия продвинулась вперед, заняв новые позиции и постепенно вытесняя противника, который оттягивается на северные окраины.

По словам Рогова, в районе Каменского ведутся ожесточенные бои. Он подчеркнул, что российские войска продолжают наступление, что свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

Ранее российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье, кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

Между тем в в Запорожье увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих.