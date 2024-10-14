Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.11 комментариев
Названа дата презентации Зеленским «плана победы» в Раде
Лещенко сообщил о выступлении Зеленского в Раде с «планом победы» 16 октября
Президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной раде 16 октября с публичным представлением «плана победы», сообщил советник офиса президента Сергей Лещенко.
Лещенко заявил, что основной целью визита президента в парламент является публичное представление так называемого плана победы, передает «Страна».
Это заявление было сделано в ответ на появившиеся в прессе слухи о возможном выступлении Зеленского в парламенте. «В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский выступит в Верховной раде. Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия – это публичное представление плана победы», – написал Лещенко в соцсетях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что вскоре гражданам Украины будет презентован «план победы», который включает политические, дипломатические, экономические и военные меры завершения конфликта.
Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену этот «план победы», в который входит интеграция Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия. Кроме того, размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, что нарушит многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов помощи.