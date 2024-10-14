Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.11 комментариев
Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 млрд евро под доходы от активов России
Комитет Европарламента по международной торговле одобрил кредитный механизм для Киева на сумму 35 млрд евро, который будет погашаться за счет доходов от активов России, сообщили в пресс-службе ЕП.
Решение было принято большинством голосов без внесения поправок, что подтвердил заместитель главы комитета Берд Лан по итогам голосования. Заседание транслировалось в онлайн-формате пресс-службой Европарламента, что обеспечило доступ к информации широкой аудитории, сообщает ТАСС.
Следующим шагом для утверждения документа станет голосование на сессии Европарламента в Страсбурге, после чего Совет ЕС также должен дать свое согласие на реализацию этого механизма. Ожидается, что данные процедуры пройдут в ближайшее время, что позволит приступить к практической реализации финансовой поддержки Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз намерен выделить Украине 50 млрд евро в виде пакета помощи до 2027 года по договоренностям стран G7, о чем сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение Евросоюза о выделении Украине кредита, который предполагается погашать за счет замороженных активов России.