Нам важны не территории, а люди. Неважно, как пройдет будущая граница, если за этой границей сохранится режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби и камикадзе.8 комментариев
Памфилова заявила о балансе безопасности и прав на выборах в приграничных районах
Глава ЦИК Памфилова заявила о соблюдении баланса безопасности и прав на выборах в приграничных районах
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о достижении оптимального сочетания между безопасностью и реализацией избирательных прав на сентябрьских выборах в приграничных районах России.
Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным отметила, что приоритетом для комиссии была безопасность, однако удалось также обеспечить возможность для всех граждан проголосовать. Она подчеркнула, что в этот раз в фокусе находились приграничные регионы. «Очень непросто было решить задачи приоритета безопасности и обеспечить избирательные права», – цитирует ее ТАСС.
По словам Памфиловой, в конечном итоге удалось добиться оптимального выполнения обеих задач, что позволило провести выборы без значительных инцидентов и с участием большого числа избирателей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что выборы в Курской области прошли без чрезвычайных происшествий благодаря работе правоохранителей.
Политтехнолог Петр Быстров отметил, что Курская область стала примером консолидации общества, что, вероятно, и привело к самой высокой за всю историю явке на голосовании в регионе.