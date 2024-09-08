Эксперт: Выборы в Курской и Оренбургской областях показали особую консолидацию общества

Политолог Журавлев: Участие россиян в выборах показало провал планов противника

Tекст: Олег Исайченко

«Явка на выборах в центральных и южных регионах России высокая. И этот показатель стал реакцией на внешнее давление», – отметил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Россияне различных взглядов в непростых ситуациях объединяются – это наша традиция. Люди голосуют за кандидатов в главы регионов, которых поддержал президент. Это также доказывает, что внутриполитическая ситуация в России стабильна», – добавил собеседник.

Журавлев подчеркнул: голосование прошло без эксцессов, серьезных нарушений выявлено не было. «Несмотря на непростую ситуацию в приграничье, нервозности и подрывной деятельности не замечено», – сказал он. Спикер также отметил качественную работу наблюдателей на участках. «Среди них были представители от политических партий и общественных институтов», – напомнил политолог. Выборы он охарактеризовал как «спокойный, но интенсивный консолидированный процесс».

По словам эксперта, вероятность провокаций в дни выборов на юге России была довольно высокой. «Но этого не произошло. Я допускаю, что планы противника были своевременно пресечены нашими спецслужбами», – указал эксперт.

Отдельное внимание эксперт обратил на выборы в Оренбургской области. «Явка здесь была достаточно высокой. И это несмотря на паводок, который региону пришлось пережить. То есть, как показывает практика, такие беды не разобщают, а лишь сплачивают и консолидируют наше общество особым образом», – добавил политтехнолог Петр Быстров.

По его словам, еще одним примером консолидации, даже в большей степени, стала Курская область. «Вероятно, именно поэтому в регионе самая высокая за всю историю явка на голосовании», – полагает аналитик. Резюмируя, он отметил высокий уровень консолидации граждан вокруг национального лидера и руководителей регионов.

Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. В регионах страны закрылись избирательные участки, и первые промежуточные результаты уже стали появляться на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

Особое внимание приковано к приграничным регионам. Явка на выборах губернатора Курской области к 18.00 достигла 57,24% от числа зарегистрированных избирателей, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

Эксперты также отмечают: избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.