ЦИК назвал причину отсутствия ЧП на выборах в Курской области

ЦИК отметил заслугу МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области

Tекст: Антон Антонов

Булаев подчеркнул «огромную заслугу МВД, Росгвардии» в том, что «не произошло никаких на эту минуту чрезвычайных происшествий» в регионе. «Это то, что мы сумели выбрать все вместе наиболее безопасные способы организации голосования», – приводит его слова РИА «Новости».

Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил, что выборы в регионе в целом «прошли штатно». «Эта избирательная кампания показала, что мы единый, сплоченный и великий народ, великая Россия. Мы справимся с этой сложной ситуацией и победим на всех фронтах», – заявил он.

После обработки 52,15% протоколов на выборах губернатора Курской области лидирует Алексей Смирнов («Единая Россия») с 65,86% голосов избирателей. Алексей Бобовников (КПРФ) набирает 14,67%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 10,05% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,28%.

Напомним, политтехнолог Петр Быстров отметил, что Курская область стала примером консолидации общества. «Вероятно, именно поэтому в регионе самая высокая за всю историю явка на голосовании», – заявил он.