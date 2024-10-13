Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.0 комментариев
Эвакуация в аэропорту Челябинска произошла из-за окурка и задымления
Пассажиров эвакуировали из челябинского аэропорта из-за брошенного окурка
В челябинском аэропорту произошла эвакуация пассажиров из-за брошенного окурка в шахту, что вызвало задымление и сработку противопожарных датчиков, прокуратура начала проверку.
Пассажиров аэропорта Челябинска эвакуировали 13 октября из-за инцидента, связанного с окурком, сообщает РИА «Новости». По данным Уральской транспортной прокуратуры, пассажир, куривший в туалете общей зоны накопителя, бросил окурок в технологическую шахту. Это привело к оплавлению обшивки трубы, задымлению в VIP-зале и срабатыванию противопожарных датчиков.
Эвакуация пассажиров была произведена из накопителя на площадь у аэровокзала. Челябинская транспортная прокуратура начала проведение надзорных мероприятий для проверки соблюдения законодательства о защите прав потребителей и обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок.
Важно отметить, что несмотря на инцидент, задержек рейсов не было. Прокуратура продолжает проводить проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции провели эвакуацию после экстренной посадки самолета с лопнувшим колесом, эвакуация одного этажа аэропорта Внуково была произведена из-за угрозы взрыва, а в Нью-Йорке приостановили работу аэропортов из-за землетрясения.