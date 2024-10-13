Эвакуация в аэропорту Челябинска произошла из-за окурка и задымления

Пассажиров эвакуировали из челябинского аэропорта из-за брошенного окурка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пассажиров аэропорта Челябинска эвакуировали 13 октября из-за инцидента, связанного с окурком, сообщает РИА «Новости». По данным Уральской транспортной прокуратуры, пассажир, куривший в туалете общей зоны накопителя, бросил окурок в технологическую шахту. Это привело к оплавлению обшивки трубы, задымлению в VIP-зале и срабатыванию противопожарных датчиков.

Эвакуация пассажиров была произведена из накопителя на площадь у аэровокзала. Челябинская транспортная прокуратура начала проведение надзорных мероприятий для проверки соблюдения законодательства о защите прав потребителей и обеспечения безопасности эксплуатации электроустановок.

Важно отметить, что несмотря на инцидент, задержек рейсов не было. Прокуратура продолжает проводить проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции провели эвакуацию после экстренной посадки самолета с лопнувшим колесом, эвакуация одного этажа аэропорта Внуково была произведена из-за угрозы взрыва, а в Нью-Йорке приостановили работу аэропортов из-за землетрясения.