    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    17 января 2026, 18:48

    Китайские военные провели учения по «венесуэльскому сценарию»

    Китайские военные провели учения по «венесуэльскому сценарию»
    @ кадр из видео

    Китайские военные провели учения по нанесению «обезглавливающего» удара по «венесуэльскому сценарию», имитирующие устранение руководства Тайваняза две минуты, сообщает Nikkei Asia.

    Учения китайских военных по нанесению «обезглавливающего удара» были проведены в нераскрытом месте и с участием засекреченных подразделений, передает РБК.

    Nikkei Asia отмечает, что маневры были направлены на демонстрацию возможностей, схожих с американской операцией по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Согласно видеозаписи центрального телевидения Китая, группа специального назначения использовала военный дрон для наведения на цель, после чего совершила ночной рейд. Для обхода охраны бойцы применили арбалеты военного образца, а затем ликвидировали четырех условных «террористов».

    Весь учебный рейд занял менее двух минут. Подробности о месте проведения, времени учений и конкретных подразделениях не разглашаются.

    Ранее вооруженные силы Китая привели себя в состояние повышенной боеготовности для защиты суверенитета и безопасности из-за прохода американских военных кораблей через Тайваньский пролив.

    Напомним, США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    14 января 2026, 22:05
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    16 января 2026, 05:55
    Осужденную на смертную казнь в Китае россиянку передали на Родину
    Осужденную на смертную казнь в Китае россиянку передали на Родину
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Жительница Хабаровска Марина Лопатина, осужденная в Китае за контрабанду героина, была переведена в Россию для дальнейшего отбывания наказания, сказано в судебных материалах.

    Россиянка Марина Лопатина была приговорена чжухайским судом к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года в 2011 году за попытку провоза двух кг героина из Макао в материковую часть Китая, передаёт РИА «Новости».

    Позже приговор был смягчён сначала до пожизненного заключения, затем до 25 лет лишения свободы.

    Лопатина дала письменное согласие на передачу в Россию для дальнейшего отбывания наказания, также согласие предоставили Китай и Россия.

    Российский суд признал китайский приговор и, учитывая положения российского законодательства, назначил Лопатиной 12 лет колонии общего режима. Из них на территории России ей предстоит провести шесть лет шесть месяцев 24 дня.

    Лопатина уже передана в Россию и помещена в исправительную колонию общего режима, отмечается в материалах дела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре осужденный в Грузии гражданин России объявил голодовку. В ноябре 2025 года двоих граждан Китая осудили за пересечение границы с Россией ради папоротника. ФСБ 8 января сообщило, что Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 01:45
    Мачадо подарила Трампу Нобелевскую медаль премии мира
    Мачадо подарила Трампу Нобелевскую медаль премии мира
    @ Daniel Torok/The White House/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посетила 15 января Белый дом, где встретилась с американским президентом Дональдом Трампом и вручила ему подарок – Нобелевскую медаль от премии мира, которую получила в 2024 году.

    Мачадо, получившая награду в 2025 году за борьбу против «жестокого, авторитарного государства» Николаса Мадуро, заявила журналистам, что сделала это «в знак признания его уникальной приверженности нашей свободе». Пока неясно, принял ли Трамп подарок, пишет Guardian.

    В тот же день организаторы Нобелевской премии оперативно опубликовали в социальных сетях сообщение: «Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира – нет».

    Трамп уже давно публично заявляет о желании получить премию мира, которую  Мачадо ранее посвятила американскому лидеру, когда получила ее в 2025 году.

    Напомним, Нобелевскую премию мира 10 октября присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп опроверг публикации о том, что он отказался помогать Мачадо стать президентом Венесуэлы из-за вопроса о Нобелевской премии мира. Нобелевский комитет заявил о невозможности для Мачадо отдать премию мира Трампу.

    15 января 2026, 11:41
    США начали торговать венесуэльской нефтью

    США совершили первую продажу венесуэльской нефти на 500 млн долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    США завершили первую сделку по продаже нефти с Венесуны на сумму 500 млн долларов, а ближайшие недели ожидаются новые поставки, сообщил представитель администрации.

    С начала месяца, после атаки США на Венесуэлу и задержания президента Николаса Мадуро, американский лидер Дональд Трамп заявил о своих планах использовать крупные запасы нефти латиноамериканской страны, пишет CNN.

    Он также отметил, что нефтяная отрасль может вложить не менее 100 млрд долларов в восстановление венесуэльской энергетики, однако источник этой цифры остался неясен.

    Несмотря на амбициозные заявления, планы администрации США встретили скепсис у американских нефтяных компаний. Глава ExxonMobil Даррен Вудс во время обсуждения в Белом доме подчеркнул: «Это невозможно для инвестирования. Необходимо создать ряд юридических и коммерческих механизмов, чтобы понять, какие прибыли возможны от вложений». Несколько других руководителей также выразили сомнения по поводу инвестирования в Венесуэлу.

    После длительного совещания в Белом доме президент Трамп и его советники не добились от компаний конкретных обязательств по вложениям миллиардов долларов в Венесуэлу. Представитель Белого дома Тейлор Роджерс отметил, что команда Трампа ведет «позитивные, продолжающиеся переговоры с компаниями, готовыми к беспрецедентным инвестициям в восстановление нефтяной инфраструктуры» страны.

    По данным Reuters, на этой неделе венесуэльская нефть предлагалась трейдерам по скидке по сравнению с сырьем из других стран, таких как Канада.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться более года. Американский лидер также заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    17 января 2026, 01:40
    Министр обороны Венесуэлы назвал новое число погибших при операции США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что при операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес погибли более 80 человек и более 110 пострадали.

    Министр обороны Лопес сообщил в пятницу, что 47 военнослужащих Боливарианских национальных вооруженных сил, среди которых девять женщин, погибли 3 января в результате атаки США на Венесуэлу, пишет газета Primicia.

    «В  разгар этой агрессии погибли мирные жители, наши братья и сёстры. Как вы знаете, 32 товарища с Кубы, которые были с нами, оказались среди 83 погибших человек, ещё более чем 112 человек получили ранения и мы им помогли», – заявил Лопес на церемонии вручения медалей военнослужащим и гражданским лицам, которые участвовали в защите страны 3 января.

    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская газета WP сообщала, что в ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек. МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну. Также сообщалось, что при атаке США в Венесуэле погибли 32 кубинца, выполнявшие там боевые задачи.

    16 января 2026, 11:05
    Родригес заявила о планах реформировать нефтяной сектор Венесуэлы
    Родригес заявила о планах реформировать нефтяной сектор Венесуэлы
    @ Ariana Cubillos/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что Венесуэла намерена провести реформы в нефтяной отрасли, чтобы привлечь иностранных инвесторов и использовать выручку для поддержки здравоохранения и инфраструктуры, сообщает Associated Press.

    Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес призвала парламент одобрить реформы в нефтяной отрасли, которые позволят увеличить приток иностранных инвестиций, передает AP.

    По словам Родригес, весь доход от продажи нефти планируется направлять на восстановление системы здравоохранения, экономическое развитие и инфраструктурные проекты. Она призвала «не бояться дипломатии» с США, подчеркнув отличие своей политики от курса прежних властей.

    Речь Родригес прозвучала спустя две недели после отстранения Николаса Мадуро от власти при поддержке США. В своем выступлении она также подчеркнула, что ее правительство продолжит освобождение заключенных, задержанных при Мадуро, и назвала происходящее «новым политическим моментом» в стране.

    Накануне президент США Дональд Трамп встретился с оппозиционным лидером Венесуэлы Марией Кориной Мачадо, однако публично поддержал Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента при Мадуро. Отмечается, что Родригес ведет сложный диалог между Вашингтоном и венесуэльскими элитами, выступающими против сближения с США, и вынуждена лавировать между различными политическими интересами.

    Согласно решению Верховного суда, Родригес получила полномочия исполняющей обязанности президента сроком на 90 дней с возможностью продления этого периода. Дональд Трамп ранее предупреждал Родригес о возможных последствиях, если она не станет поддерживать его позицию по контролю над венесуэльской нефтью.

    Ранее трейдеры из США перечислили Венесуэле около 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое больше прежней цены для Китая.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

    США завершили первую сделку по продаже нефти с Венесуэлой на сумму 500 млн долларов.

    Президент США Дональд Трамп заявил о планах разрешить продажу американской нефти России и Китаю.

    Эксперты отмечали, что нестабильность на рынке нефти может привести к мировому кризису.

    16 января 2026, 08:45
    Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США
    Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное стратегическое партнерство между Канадой и Китаем.

    В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) он иронично поинтересовался: «Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», передает ТАСС.

    Накануне премьер Госсовета КНР Ли Цян и глава канадского правительства Марк Карни провели переговоры, в ходе которых обсудили расширение двустороннего экономического сотрудничества. Ли Цян заявил, что КНР намерена содействовать стабильному росту торговли между странами, а также упростить таможенные процедуры.

    Китайская сторона подчеркнула заинтересованность в углублении партнерства с Канадой в финансовом секторе, альтернативной энергетике, цифровых технологиях, аэрокосмической промышленности и передовом производстве. По словам Ли Цяна, между двумя государствами существует оптимальная взаимодополняемость экономик и значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Канада боится стать следующей целью США после Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев высказал мнение, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

    15 января 2026, 01:49
    Глава Венесуэлы Родригес провела телефонный разговор с Трампом
    Глава Венесуэлы Родригес провела телефонный разговор с Трампом
    @ Delcy Rodriguez/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что у нее состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Родригес отметила, что диалог был продолжительным, продуктивным и корректным, а также подчеркнула, что беседа проходила в атмосфере взаимного уважения, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудили двустороннюю рабочую повестку в интересах наших народов, а также нерешенные вопросы в отношениях между нашими правительствами», – сообщила Родригес.

    Трамп подтвердил факт телефонного разговора с Родригес. По его словам, обсуждалось множество тем, включая нефть, минералы, торговлю и вопросы национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Военные США захватили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    16 января 2026, 13:19
    Китай полностью остановил закупки российской электроэнергии с 1 января

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай с 1 января 2026 года полностью прекратил импорт электроэнергии из России, сообщили СМИ.

    Решение связано с тем, что впервые экспортные цены на российскую электроэнергию оказались выше внутренних тарифов КНР, что сделало поставки экономически невыгодными для китайской стороны, пишет «Коммерсантъ».

    Действующий контракт на поставку электроэнергии между «Интер РАО» и Государственной электросетевой корпорацией Китая сохраняет силу до 2037 года. Несмотря на это, с августа 2023 года объемы экспорта постепенно сокращались из-за растущего дефицита мощностей в энергосистеме Дальнего Востока. В «Интер РАО» сообщили, что контракт не расторгнут, и подчеркнули: «Стороны активно изучают возможности для осуществления торговли».

    В Минэнерго пояснили, что экспорт может быть возобновлен при поступлении запроса от Китая и достижении взаимовыгодных условий сделки. По оценкам аналитиков, объемы российских поставок для Китая были незначительными, поэтому Пекин без труда может заместить их за счет других источников.

    Ранее сообщалось, что Россия заняла третье место среди стран G20 по доступности электроэнергии для домохозяйств, уступив лишь Турции и Саудовской Аравии.

    В ноябре глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Китай на сегодняшний день можно назвать единственной промышленной супердержавой, от которой зависят производства многих стран.

    15 января 2026, 07:05
    Трамп: Раскрывший данные США по Венесуэле задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти заключили под стражу человека, которого считают ответственным за передачу секретной информации о Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп.

    Подозреваемый уже находится в тюрьме, это «очень плохой» человек, который, вероятно, проведет за решеткой длительное время, сказал Трамп, передает ТАСС.

    Трамп также не исключил возможность, что к утечкам могут быть причастны и другие лица.

    «Мы вам сообщим об этом. Мы идем по их следу», – добавил президент США.

    Имя и должность задержанного, а также конкретные сведения, которые были раскрыты, Трамп не уточнил.

    В начале января США подготовили и провели атаку на Венесуэлу, они похитили президента страны Николаса Мадуро. После этого исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила Венесуэлу в качестве и.о. президента.

    Недавно Родригес провела переговоры с Трампом.

    15 января 2026, 08:54
    Трейдеры заплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти

    NYT: Трейдеры выплатили Венесуэле 50 долларов за баррель нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай, сообщает газета New York Times.

    По данным The New York Times, действующие от лица США трейдеры заплатили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти в рамках сделки по передаче нефти, передает РИА «Новости».

    В материале уточняется, что речь идет о компаниях Trafigura и Vitol, которые уже выплатили значительную часть суммы властям Венесуэлы и отгрузили больше 4 млн баррелей.

    Ранее, как пишет The New York Times, Венесуэла продавала нефть, поставляемую якобы в Китай, по цене примерно 30 долларов за баррель.

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 3% после заявлений президента США, снизивших ожидания военных действий против Ирана.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении разрешить продажу американской нефти России и Китаю.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

    14 января 2026, 21:52
    Белый дом предложил Гренландии выбрать между США и Китаем с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом обратился к жителям Гренландии с предложением сделать выбор между США и Китаем с Россией.

    Сообщение Белого дома в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) сопровождается изображением двух собачьих упряжек, стоящих на перепутье.

    «Какой путь, гренландец?», – говорится в публикации.

    Ранее Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками».

    Европарламент осудил заявления США о Гренландии.

    В общенациональном исследовании только небольшая часть граждан США выразила одобрение инициативе Трампа по покупке Гренландии, остальные выступили против.

    16 января 2026, 14:49
    Норвежские политики осудили передачу нобелевской медали Трампу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд ведущих норвежских политиков выступили с критикой по поводу передачи представителем венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо своей нобелевской медали президенту США Дональду Трампу.

    «Нет никаких сомнений в том, что Нобелевская премия мира по-прежнему принадлежит ей», – заявил лидер Христианской народной партии Даг-Инге Ульстейн, его слова приводит NRK, передает ТАСС.

    По его словам, премия была вручена Мачадо, и несмотря на то, что медаль теперь находится у Трампа, принадлежность награды не вызывает вопросов.

    Лидер Партии центра Трюгве Шлагсволл Ведум отметил, что Трамп, принимая медаль, выглядит как «типичный персонаж», который «украшает себя чужими наградами и пользуется трудами других». Руководитель Партии «зеленых» Арильд Хермстад назвал поведение Трампа мафиозным и обвинил его в вымогательстве награды у лауреата, находящегося в сложной ситуации.

    Профессор политологии университета Осло, бывшая госсекретарь МИД Норвегии Янне Хааланд Матлари назвала происходящее шокирующим фактом. По ее мнению, «это полное неуважение к награде с ее стороны, премию нельзя просто так отдать». Она подчеркнула, что Мачадо проявила пренебрежение к комитету и значимости премии, «отдавая ее так, будто это товар, который можно использовать в переговорах с Трампом». Матлари добавила, что Трамп должен предоставить Мачадо какую-либо должность в Венесуэле в ответ.

    Накануне лидера венесуэльской оппозиции Мачадо приняли в Белом доме. Политик подарила Трампу нобелевскую медаль Премии мира.

    Ранее Нобелевский комитет заявил о невозможности для Мачадо отдать Премию мира Трампу.

    15 января 2026, 03:18
    Вэнс в Сенате отклонил предложение запретить действия войск США против Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    В результате голосования в Сенате США, где количество сторонников и противников резолюции о запрете участия военных в операциях против Венесуэлы оказалось равным, решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Вэнс, следует из трансляции канала C-SPAN.

    Во время голосования число сенаторов, поддержавших и выступивших против резолюции, оказалось равным – по 50 человек с каждой стороны. В подобных ситуациях решающий голос принадлежит вице-президенту. Именно его голос позволил отклонить резолюцию, передает РИА «Новости».

    Документ был внесен в Сенат в начале декабря 2025 года. Он требовал от президента Дональда Трампа прекратить использование американских военных для ведения боевых действий на территории Венесуэлы или против нее, если такие действия не были результатом официального объявления войны или специального разрешения Конгресса США.

    Согласно Конституции США, только Конгресс обладает правом объявлять войну, однако инициаторы резолюции опасались, что президент может использовать вооруженные силы без достаточных оснований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,в январе США провели атаку на Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    15 января 2026, 20:38
    Захарова заявила о незаконности решений США по Мадуро

    Tекст: Ольга Иванова

    Любые судебные решения против Николаса Мадуро в США будут считаться неправомерными, поскольку действующий президент Венесуэлы имеет абсолютный иммунитет от американской юрисдикции, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Любые судебные решения, принимаемые властями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, будут незаконными, поскольку он обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

    «Согласно общепризнанным нормам международного права, основанным на принципе суверенного равенства государств, Николас Мадуро как глава государства обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США и любого другого государства, помимо, конечно, Венесуэлы», – подчеркнула Захарова.

    Она также добавила, что сам факт похищения и содержания под стражей президента Венесуэлы будет грубым нарушением международно-правовых обязательств США. По её словам, любые судебные решения против Мадуро будут незаконными, если только американская судебная система не примет во внимание нормы международного права.

    Ранее посол России Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что супруга Мадуро Силия Флорес сама решила сопровождать мужа при его похищении военными США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили и провели атаку на Венесуэлу. Американские военные захватили президента страны. Флорес на заседании суда в США представилась как первая леди Венесуэлы.


    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

