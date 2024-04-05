В Нью-Йорке приостановили работу аэропортов из-за землетрясения

Tекст: Дарья Григоренко

Хокул указала, что в аэропортах ведется проверка на наличие возможных последствий толчков, передает РИА «Новости».

Отмечается, что аэропорт Ла-Гуардия не пострадал. По данным телеканала NY1, в JFK задерживаются 95 рейсов, а в Ньюарке – 191 рейс.

В пятницу в американском штате Нью-Джерси и соседнем Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Позже стало известно, что из генконсульства России в Нью-Йорке из-за землетрясения эвакуировали посетителей.