Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
В Нью-Йорке приостановили работу аэропортов из-за землетрясения
Два аэропорта в Нью-Йорке, имени Джона Кеннеди (JFK) и Ньюарк, временно приостановили работу после землетрясения, заявила губернатор штата Кэти Хокул на брифинге.
Хокул указала, что в аэропортах ведется проверка на наличие возможных последствий толчков, передает РИА «Новости».
Отмечается, что аэропорт Ла-Гуардия не пострадал. По данным телеканала NY1, в JFK задерживаются 95 рейсов, а в Ньюарке – 191 рейс.
В пятницу в американском штате Нью-Джерси и соседнем Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Позже стало известно, что из генконсульства России в Нью-Йорке из-за землетрясения эвакуировали посетителей.