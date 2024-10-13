Израильские ВВС перехватили воздушную цель из Ливана

Израильские ВВС перехватили цель, прилетевшую из Ливана в районе Нагарии

Tекст: Денис Тельманов

Израильские Военно-воздушные силы перехватили воздушную цель, прибывшую из Ливана, пишет ТАСС. Пресс-служба армии подчеркнула, что инцидент произошел в районе побережья около Нагарии.



«Недавно ВВС перехватили подозрительную воздушную цель, которая прилетела на израильскую территорию из Ливана в районе побережья возле Нагарии», – говорится в сообщении.

Напряженность между Израилем и Ливаном усилилась после начала операции «Стрелы севера», которую израильская армия проводит с 23 сентября против формирований «Хезболлах». Израиль наносит авиаудары по военным объектам ливанского движения.

27 сентября в результате одного из ударов в Бейруте погиб генеральный секретарь «Хезболлах» шейх Хасан Насрулла. После этого «Хезболлах» пообещала продолжать сопротивление Израилю.

В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию в южных приграничных районах Ливана, что еще больше обострило ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что в результате атаки израильских ВВС в двух поселках в Ливане погибли 11 человек

