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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране

    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

    5 комментариев
    11 октября 2024, 11:20 • Новости дня

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии и ее последствиями

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии
    @ David Mareuil/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции Восточноазиатского саммита заявил о серьезной озабоченности России ремилитаризацией Японии, что может привести к изменениям в мироустройстве.

    По его словам, Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии и возможными последствиями для мировой системы, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что отказ Японии от мирного развития может привести к демонтажу современного мироустройства и замене его на порядок, основанный на собственных правилах.

    Также глава МИД указал, что японское руководство увеличивает оборонные расходы и модернизирует доктринальные документы, включая концепцию превентивных ударов. Помимо прочего, Япония также участвует в американских планах по созданию глобальной системы ПРО с размещением ракет на своей территории.

    Лавров подчеркнул роль США в этом процессе, ссылаясь на заявление посла США в Японии о намерении создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе торгово-оборонительный совет для сдерживания Китая.

    В заключение глава МИД добавил, что конфронтационность проявляется не только в военно-политической, но и в экономической сфере, препятствуя созданию инклюзивных форматов экономического взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония продолжает удерживать курс на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами.

    Напомним, 1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба, который известен как внутрипартийный бунтарь, стремящийся добиться равноправных отношений с США.

    8 октября 2024, 12:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной

    Военный эксперт Леонков предсказал полное освобождение ЛНР в этом году

    Военный эксперт объяснил прорыв российских сил под Кременной
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если ВСУ не смогут купировать прорывы Российской армии, то полное освобождение ЛНР в ее границах может произойти уже в этом году. Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, противник сам создал предпосылки для того, чтобы это случилось, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ близ Кременной.

    «Кременная долгое время была районом, где велись позиционные бои. Дело в том, что проломить оборону ВСУ с наскока было сложно: противник пользовался укрепсооружениями, а также лесным массивом, где возможно скрытно перемещаться и использовать тактику кочующей артиллерии», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Сейчас же прорыв стал возможным по нескольким причинам. «Поскольку шли незначительные боестолкновения, вероятно, нам удалось усыпить бдительность ВСУ. Украинское командование же, посчитав этот участок «спокойным», стало перебрасывать подразделения в Курскую область. Мы же в это время заняли выжидательную позицию. А когда авантюра Киева привела к тому, что с позиций в районе Кременной были сняты существенные силы, началась операция ВС России», – считает собеседник.

    Он напомнил, что ошибочная тактика ВСУ сыграла на руку российским войскам также в Угледаре. Сейчас задача – освободить Серебрянку и Григоровку. По оценкам Леонкова, сделать это «с наскока» вряд ли получится, но «Российская армия добьется своей цели». «Какой период займет эта операция, будет зависеть от того, как у противника там обстоят дела с силами и средствами», – уточнил эксперт. 

    Собеседник не исключает, что ВСУ попытаются локализовать прорыв российских сил. Другое дело, что с выходом ВС России на оперативный простор подтянутся и другие российские части. На этом фоне примечательно, что наши бойцы продвигаются по направлению Торское – Ямполь – Северск.

    «Северск находится в своеобразном аппендиксе. Чтобы полностью взять этот населенный пункт под огневой контроль, нужно занять высоты. Поэтому идут бои за Часов Яр. Освобождение Торского и Ямполя также поспособствует улучшению положения наших сил», – детализировал спикер.

    По его мнению, если противник не сможет купировать прорывы ВС России, то полное освобождение ЛНР в ее границах произойдет уже в этом году. «Для этого сейчас делается все необходимое. Более того, ВСУ сами создали предпосылки для наших успехов», – заключил Леонков.

    Напомним, ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Кременной и приступили к освобождению Серебрянки и Григоровки. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось осуществить прорыв обороны вооруженных формирований Украины и продвинуться юго-западнее населенного пункта Кременная. Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населенных пунктов Серебрянка и Григоровка [соседней ДНР]», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские силы сформировали огневой мешок для украинской группировки под Лисичанском. Военкор Федор Громов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что при сохранении текущих тенденций полное освобождение ЛНР может быть вопросом нескольких месяцев.

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    8 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000

    Генерал авиации Попов: Самолеты Mirage 2000 Украине не помогут

    Генерал авиации назвал последствия передачи Украине французских Mirage 2000
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Западные истребители могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с ВСУ Mirage 2000 ожидает именно эта участь, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее стало известно о поставке французских истребителей на Украину в 2025 году.

    «Mirage 2000 – это истребитель четвертого поколения, равно как и F-16. По сути, речь идет об одном из передовых и даже брендовых самолетов Франции», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России. По его словам, в воздушном бое «француз» может потягаться с российским МиГ-29. Ударная же модификация Mirage сильно уступает Су-34, добавил собеседник.

    «Наша техника более передовая. Некоторые российские истребители поколения 4++ близки к потенциальным возможностям машин пятого поколения. Поэтому французским самолетам будет тяжело», – указал летчик. Однако цель Парижа, по всей видимости, заключается в том, чтобы испытать свой истребитель в деле.

    По мнению эксперта, Франция может поставить Киеву до 12 истребителей. «Воздушные силы Украины (ВС ВСУ) сегодня – слабенькая организация. Разумеется, потеря машины автоматически станет антирекламой для Парижа. Французская сторона понесет имиджевые потери. Но, с другой стороны, они смогут не ограничиваться лишь полигонными испытаниями, а проверить машину в ходе реальных боевых действий», – уточнил спикер.

    Украине же Mirage 2000 не поможет, продолжил Попов. «Во-первых, речь идет о маленькой партии истребителей. 70 или 100 единиц могли бы представлять боевой потенциал и определенную угрозу для России. А так они не изменят ничего на поле боя», – отметил он.

    Во-вторых, у украинской стороны остается хроническая проблема с переучиванием летчиков. «Этот процесс занимает длительное время. Необходимо освоить взлет-посадку, полет в зону и простой пилотаж: виражи, горочку, перевод, пикирование. Кроме того, потребуется минимум три-четыре полета на применение каждого вида средств поражения: речь как о простых, так и о корректируемых бомбах. Если этого не сделать, то летчик полетит, но будет пускать эти ракеты в белый свет, как в копеечку», – иронично подчеркнул собеседник.

    На этом фоне он не исключает, что летать на истребителях могут наемники или западные инструкторы. Отдельный вопрос по обучению инженеров и технического состава, который будет обслуживать этот самолет. По оценкам Попова, на это потребуется около полугода. «При этом я думаю, что первое время они будут продолжать работать под контролем французских специалистов», – считает эксперт.

    В-третьих, Киеву придется задуматься об инфраструктуре для Mirage 2000. «Парк самолетов Украины сегодня представляет «винегрет». Западные истребители стоит уважать – они действительно могут огрызаться, но только в серьезных руках и в определенных условиях. Если дать хорошую технику неподготовленным специалистам, это будет просто груда металлолома. В случае с украинской стороной так и есть: у них дефицит времени, проблемы с личным составом и отсутствие возможностей организовать базирование самолетов. Другими словами, передача Mirage создает Киеву проблем больше, чем пользы», – считает Попов.

    По прогнозам эксперта, ВС ВСУ будут использовать «французов» для усиления ПВО. Правда, в случае с F-16 такая попытка привела к «дружественному огню» и потере истребителя. Спикер сомневается, что противник отважится всерьез приблизиться к линии боевого соприкосновения, где их могут поджидать наши Су-30СМ, Су-35С. Тем не менее Mirage 2000 способен применять Storm Shadow и SCALP. «Нет сомнений, что наши летчики начнут охоту за новую зверушку», – заключил Попов.

    Ранее стало известно, что Франция уже в первой половине 2025 года может передать Украине истребители Mirage 2000. По словам министра вооруженных сил страны Себастьена Лекорню, поставка состоится после завершения обучения пилотов и механиков ВСУ в Нанси. Как ожидается, машины оснастят новым оборудованием, включая средства поражения класса «воздух – земля».

    Напомним, передачу Mirage 2000 на Украину летом анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он тогда не уточнил, сколько именно машин направятся в зону военных действий, однако издание Valeurs Actuelles уверяло, что Париж сможет «поделиться» лишь шестью экземплярами.

    Судя по имеющимся данным, ВСУ могут получить модификацию самолета Mirage 2000-5. Это экспортная версия истребителя, разработанного еще в 1983 году. Максимальная скорость судна может достигать 1210 км/ч на малых высотах и 2340 км/ч на больших высотах, а радары, установленные на борту, способны обнаруживать цели на расстоянии до 130 км.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    10 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    СМИ: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами

    Mash: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами PD-2

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики предприняли попытку атаки военного аэродрома в Адыгее с применением дронов PD-2, оснащенные взрывчаткой в 19 кг, однако атака не достигла цели благодаря работе ПВО.

    Украинские боевики попытались осуществить атаку на военный аэродром в районе Майкопа, используя американские дроны PD-2, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Уточняется, что дрон был оборудован 19 кг взрывчатки и преодолел около 500 км от границы Украины. Также в публикации указано, что данный тип беспилотника способен пролететь до 1 тыс. км.

    По предварительным данным, аналогичный вид беспилотника в начале сентября украинские боевики использовали для атаки на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг утром власти Адыгеи приняли решение эвакуировать жителей поселка Родникового из-за возгорания, возникшего вследствие атаки беспилотников.

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    10 октября 2024, 17:03 • Новости дня
    Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания

    Эксперты определили роль России в противодействии культурной экспансии Запада

    Философ Дугин призвал к деколонизации русского сознания
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад провозгласил себя эталонной цивилизацией и на этом основании пытается насаждать свои ценности всему миру. Однако Россия, как страна с тысячелетней историей, способна создать им альтернативу и выполнять в современном многополярном мире роль связующего звена между разными цивилизациями. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Цивилизация – Россия: историческая роль и образ будущего».

    «Согласие и сотрудничество – фундаментальный принцип российского государства-цивилизации. Россия – тысячелетняя держава, она прошла кризисы и вершины, выработав фундаментальные принципы: единство и многообразие народов нашей страны, открытый характер российского общества. Единство власти и общества, светской и духовной власти, единство народов и сословий составляют чрезвычайно сложное многоцветие», – заявил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    По его словам, Россия играет ключевую роль в историческом развитии мира. «Эта роль состоит не только в достижениях российской культуры, науки и технологий, которые являются одной из вершин мирового развития, но и в русском языке, а также в том вкладе, который Россия внесла в создание глобальной системы безопасности и норм международного права», – пояснил аналитик.

    Однако в свое время Запад провозгласил себя «цивилизацией в единственном числе», добавляет философ Александр Дугин. «И в этом смысле все, что делает Россия, ислам или Китай – все это воспринимается как некая выходка частных провинциальных областей, которые поднимают восстание против глобальной империи. А на самом деле, Запад – это одна из возможных форм понимания всех базовых представлений», – рассуждает он.

    Дугин объясняет: современная западная культура уже давно не является классической западной культурой. А та, в свою очередь, не может считаться эталоном культуры. «С этого и начинается наш сегодняшний цивилизационный поворот к самим себе и строительство многополярного мира. Русская эпистема, которую мы сейчас должны фундаментально внедрить во все гуманитарные дисциплины, должна быть восстановлена в своих правах. Необходимо построить русскоцентричный мир, в котором есть и другие миры, и который не претендует на то, чтобы вытянуться и заместить собой всеобщее», – подчеркивает спикер.

    «Сейчас мы боремся с украинским нацизмом и противостоим коллективному Западу. Но главный враг – в нашем сознании, потому что наше образование, наука, политическая система – все построено по принципам западного универсализма. Наша задача в деколонизации русского сознания», – акцентировал Дугин.

    При этом именно Россия способна создать альтернативу западным ценностям и сохранить традиционные ценности для всего мира, согласился Душан Пророкович, научный сотрудник белградского Института международной политики и экономики, экс-депутат Национальной ассамблеи Сербии. «В балканских православных странах сильно влияние Запада. Формальные структуры наших государств оккупированы, мы по сути представляем государства с ограниченным суверенитетом», – посетовал он.

    «Роль России для Балкан очень важна. Постмодернистский неолиберализм выступает за демонтаж традиционных ценностей и их контекстуализацию совершенно иным способом. Демонтируются государства, религия, семья, даже концепция человека. Только Россия может этому противостоять», – продолжил аналитик.

    Вардан Багдасарян, профессор кафедры государственной политики МГУ, напомнил слова «нашего противника» – спецсоветника генсека ООН по вопросам борьбы с бедностью Джеффри Сакса: «Мы положили больную Россию на операционный стол, вскрыли ей грудную клетку, а у нее оказалась другая анатомия».

    По словам Багдасаряна, концепт государства-цивилизации предполагает запрет экстраполяции принципов от одной цивилизации к другой. «Из этого вытекает, что наш суверенитет основывается на идентичности и ценностях. Более того, цивилизованный подход – это о константах. Русская история цивилизационно воспроизводима: Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Советский Союз, современная возрождаемая Россия – это все суть России. Россия – это ковчег, мы объединяем всех», – добавил он.

    «Когда Россия подняла флаг традиционных ценностей, разные народы, культурные деятели стали сплачиваться вокруг нее. Запрос на контакты с нами очень большой – от Африки, Латинской Америки, Азии и других регионов. Собственными усилиями эти страны не могут бросить вызов Западу», – уточнил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Мы видим, что весь мир в шоке от того, куда так называемый Запад пытается его привести. Для наших гуманитарных наук, философов, ученых и исследователей важно разобраться в том, какой силой и волей мы можем выполнять роль связующего звена между цивилизациями и претендовать на полезный универсализм. Этот универсализм должен быть доминирующим, но не подразумевать подчинение других», – заключил депутат.

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    8 октября 2024, 22:49 • Новости дня
    Системный сбой вывел из строя интернет-сервисы российских судов

    Интернет-сервисы судов России перестали работать из-за сбоя в системе «Правосудие»

    Tекст: Денис Тельманов

    В России из-за сбоя в работе системы «Правосудие» временно недоступны интернет-сервисы судов, включая сайты федеральных и мировых судов, а также подача процессуальных обращений онлайн.

    C 7 октября 2024 года из-за сбоя в Государственной автоматизированной системе (ГАС) «Правосудие» многие интернет-сайты судов в России стали недоступны. Это касается сайтов федеральных судов, мировых судей и Судебного департамента при Верховном суде РФ, передает ТАСС.

    Также, по данным агентства, временно невозможно подавать процессуальные обращения и жалобы в электронном виде через модули «Электронное правосудие» и «Система подачи жалоб на действие судей и работников аппаратов арбитражных судов».

    Сообщается, что имеются сложности в работе почтовых сервисов ГАС «Правосудие», рассылка уведомлений от системы «Электронное правосудие» временно прекращена.

    Судебный департамент и информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» предпринимают меры для восстановления работы сервисов. Пока ведутся работы, неотложные заявления и запросы можно направлять в суды на бумажных носителях.

    Отмечается, что подача документов в электронном виде через сервис «Мой арбитр» в федеральные арбитражные суды продолжается в обычном режиме, что позволяет частично компенсировать неудобства, возникшие в связи со сбоем.

    Ранее сообщалось, что в связи с масштабным сбоем в Московской электронной школе (МЭШ) пользователи столкнулись с проблемами доступа к личным кабинетам на сайте и в приложении. Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы.

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    9 октября 2024, 04:51 • Новости дня
    В России предрекли повышение цен на кофе в следующем году из-за мирового дефицита

    Кофе в России может подорожать в 2025 году из-за мирового дефицита

    Tекст: Денис Тельманов

    Ожидаемый мировой дефицит кофе в следующем году, по словам эксперта, не отразится на российских потребителях, так как производители планируют корректировать цены и ассортимент продукции.

    Мировой дефицит кофе, прогнозируемый на следующий урожайный год, вряд ли будет заметен для россиян, заявил менеджер по коммуникациям компании «Милфудс» Павел Майоров, передает РИА «Новости».

    Майоров отметил, что производители уже сейчас адаптируются к новым условиям рынка, работая над устойчивостью цепочек поставок и корректировкой ассортимента.

    По словам эксперта, баланс спроса и предложения зеленого кофе в настоящее время находится в паритете. Однако в следующем году ожидается дефицит предложения на глобальном уровне.

    Он напомнил, что с подобной ситуацией индустрия сталкивалась 4-5 лет назад и успешно с ней справилась. По его словам, в России не будет очевидного сокращения ассортимента товаров, скорее, произойдут изменения в ценах и ассортименте.

    Производители и фермеры уже сейчас предпринимают шаги к адаптации, участвуя в различных программах поддержки, которые помогают обеспечить стабильные поставки. Эти программы поддерживаются как крупными компаниями, так и правительствами стран-производителей, для которых экспорт кофе играет важную роль в экономике.

    Ранее врач-терапевт Татьяна Маеренкова рассказала, что ежедневная доза кофеина не должна превышать 400 мг в день, что эквивалентно двум чашкам кофе, в ином случае потребитель может заработать остеопороз и аритмию

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    11 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, российская сторона не проявляет интереса к заявлениям украинских деятелей о возможных конференциях по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы уже была четко озвучена президентом Владимиром Путиным 14 июня.

    Лавров уточнил, что не следит за информацией, периодически озвучиваемой украинскими представителями.

    «Нам это неинтересно», – заявил министр, комментируя слова посла Украины в Турции Василия Боднара о планах Киева провести второй «саммит мира» до конца года.

    Лавров также отметил, что Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного. «Новости появляются ежедневно, но за ними бессмысленно следить, пока на земле мы не видим серьезных предложений», – пояснил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    9 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Москве

    Путин запланировал встречу с Лукашенко, в ходе которой вручит белорусскому лидеру орден Андрея Первозванного

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин планирует вручить белорусскому лидеру Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного на встрече в Москве, где также пройдут обсуждения интеграционных вопросов. Об этом сообщили в Кремле

    Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского президента.

    Основной темой переговоров станет развитие российско-белорусских отношений, акцент будет сделан на интеграционное сотрудничество в рамках Союзного государства.

    Кроме того, состоится торжественная церемония вручения Лукашенко высшей государственной награды России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

    Эта награда вручается за исключительные заслуги, способствующие процветанию и славе России. Указ о награждении был подписан Путиным в августе.

    Лукашенко удостоен награды за значительный личный вклад в развитие союзнических отношений и укрепление дружбы между народами России и Белоруссии.

    Лукашенко находится в Москве с 7 октября и уже принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ на день рождения Путина. Он подарил российскому президенту «серьезный подарок», сделанный белорусскими мастерами.

    На саммите СНГ Лукашенко выступил за восстановление «семьи СНГ» в прежнем составе, в том числе через возвращение Грузии и полноценное участие Молдавии.

    Лукашенко также призвал СНГ продвигать свои ценности. Он подчеркнул важность усиления голосов Содружества и достижения конкретных результатов.

    Вопросы обороны и безопасности регулярно обсуждаются между Путиным и Лукашенко. Недавно были внесены изменения в российскую ядерную доктрину, согласованные с Белоруссией, что позволяет использовать ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

    Путин объяснил необходимость этих изменений адаптацией к текущим реалиям.

    Ранее Лукашенко сообщил, что на неформальном саммите СНГ в Москве лидеры бывших советских республик обсудили широкий спектр вопросов, включая геополитику и внутренние проблемы.

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    9 октября 2024, 07:26 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 47 дронов Украины над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 47 дронов Украины над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь система ПВО России сбила сорок семь украинских беспилотников, включая двадцать четыре над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что двадцать четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты над Брянской областью.

    Кроме того, пять беспилотников были уничтожены в Белгородской области, по два – в Курской и Ростовской областях, один – в Краснодарском крае, тринадцать – над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ПВО отразили воздушную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область, что подтвердил губернатор Василий Голубев, а также уточнил, что пострадавших нет.

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    9 октября 2024, 05:12 • Новости дня
    Песков назвал движение квадроберов «полной ерундой»

    Песков назвал движение квадроберов, копирующих животных, полной ерундой

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал движение квадроберов, популярное среди детей, заявив о его полной несостоятельности.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, выступил с резкой критикой в адрес движения квадроберов, назвав его полной ерундой, сообщает РИА «Новости». Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о популярности этого направления среди детей.

    «Это ерунда полная», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    Квадробинг стал популярным среди детей благодаря его необычности: участники копируют повадки животных, едят корм, надевают маски кошек или собак и передвигаются на четвереньках.

    Это движение вызвало широкий общественный резонанс, а также привлекло внимание парламентариев и политиков.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров упомянул квадроберов во время недавних переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Кремле.

    Обсуждение состоялось в ожидании встречи лидеров РФ и Армении, что подчеркивает заинтересованность в этой теме на высоком уровне.

    Ранее первый зампредседателя комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила, что в Государственной Думе разрабатывается законопроект, направленный на запрет пропаганды деструктивных идеологий, включая квадроберство.

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    9 октября 2024, 04:39 • Новости дня
    На Чукотке повредили кабель подводной интернет-магистрали

    Наземный кабель подводной ВОЛС повредили в Угольных Копях на Чукотке

    Tекст: Денис Тельманов

    На Чукотке в районе Угольные Копи поврежден кабель подводной ВОЛС, но аэропорт и социальные объекты обеспечены резервными каналами связи и продолжают свою работу без изменений.

    В районе Угольные Копи на Чукотке был поврежден наземный кабель подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Это произошло вблизи окружного аэропорта, который продолжает функционировать в штатном режиме благодаря резервным каналам связи, сообщает РИА «Новости».

    В пресс-службе регионального департамента цифрового развития подтвердили, что работы по восстановлению кабеля уже ведутся. Аэропорт «Угольные Копи» и другие социально-значимые объекты обеспечены резервными каналами и работают без перебоев.

    Ожидается, что ремонт кабеля завершится в течение дня 9 октября. Это важно, поскольку подводная ВОЛС протяженностью 2,2 тыс. километров является единственной наземной линией связи Чукотки с остальной частью России и была введена в коммерческую эксплуатацию в начале 2023 года.

    До появления подводной ВОЛС связь осуществлялась только через спутниковые каналы.

    Новый кабель позволил подключить жителей Анадыря и поселка Угольные Копи к высокоскоростному интернету и значительно улучшил качество связи в регионе.

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    8 октября 2024, 22:54 • Новости дня
    В Тольятти нашли тела двух девочек с ножевыми ранениями

    В Тольятти обнаружили тела двух девочек с признаками насильственной смерти

    Tекст: Денис Тельманов

    В Тольятти возбуждено уголовное дело после обнаружения тел девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениями в квартире.

    Тела двух девочек с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища были обнаружены в квартире в Комсомольском районе Тольятти.

    Как передает РИА «Новости», по данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города возбуждено уголовное дело.

    В пресс-службе сообщили, что возраст погибших девочек – два года и пять лет. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые проводят осмотр квартиры и осуществляют иные следственные действия для установления причастного к преступлению.

    По данным источника агентства в правоохранительных органах, в убийстве подозревают 13-летнюю сводную сестру девочек по отчиму.

    Ранее сообщалось, что Ростовский суд приговорил Якова и Анастасию Майбороду к длительным срокам заключения за жестокое убийство своей восьмимесячной дочери, сокрытие тела которой обвиняемые пытались осуществить, расчленив его и спрятав в морозильной камере.

    Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима, женщину – к 13 годам колонии общего режима.

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    10 октября 2024, 07:57 • Новости дня
    В Адыгее началась эвакуация жителей Родникового из-за пожара после атаки БПЛА

    В Адыгее началась эвакуация жителей Родникового из-за пожара после атаки беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Адыгеи приняли решение об эвакуации жителей поселка Родникового из-за возгорания, возникшего вследствие атаки беспилотников, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

    В своем Telegram-канале в Адыгее началась эвакуация жителей поселка Родникового после ночной атаки беспилотников.

    Кумпилов отметил, что обошлось без жертв и пострадавших.

    На месте происшествия работают представители спецслужб и спасатели. Пожарные МЧС занимаются ликвидацией возгорания, возникшего вследствие атаки.

    Ранее сообщалось, что за ночь в Ростовской области уничтожено и подавлено десять БПЛА.

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    8 октября 2024, 23:03 • Новости дня
    В Самаре загорелся концертный зал

    Концертный зал в Самаре загорелся на площади 50 кв м, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Концертный зал в Самаре охватил пожар на площади 50 кв. м, пострадавших, по данным МЧС, нет.

    Пожар охватил чердачное помещение и второй этаж на 50 кв. метров. На момент возгорания зал не работал, поэтому никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    На месте инцидента работают 67 специалистов МЧС и задействованы 20 единиц техники. МЧС оперативно приступило к тушению огня и взяло ситуацию под контроль, не допустив распространения пожара на другие части здания.

    По данным МЧС, пожарные службы оперативно прибыли на место происшествия и незамедлительно приступили к ликвидации возгорания.

    Ранее сообщалось, что при пожаре во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, когда погибли 144 человека и еще 551 получил ранения, не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка.

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    9 октября 2024, 01:56 • Новости дня
    Посольство России отвергло обвинения МИ-5 в саботаже

    Посольство России отвергло заявления МИ-5 об актах саботажа в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство в Лондоне отвергло обвинения главы МИ-5 Кена Маккаллума, заявив, что его утверждения о предполагаемых актах саботажа со стороны России в Европе не имеют оснований.

    Посольство России в Лондоне отвергло заявления главы британской контрразведки МИ-5 Кена Маккаллума о предполагаемых актах саботажа со стороны России в Европе, передает ТАСС.

    В заявлении посольства говорится, что обвинения Маккаллума являются необоснованными.

    В дипредставительстве подчеркнули, что Маккаллум, как профессионал, должен знать о том, что против России странами НАТО, включая Британию, ведутся враждебные разведывательные операции, особенно в контексте украинского кризиса.

    «Тактика запугивания, которую он пытается применить, направлена на поддержание слабеющей общественной поддержки киевского режима», – отмечается в сообщении.

    Ранее, выступая в Лондоне, Маккаллум обвинил российские спецслужбы в намерении «создать хаос» в Британии и Европе, ссылаясь на поддержку, которую Запад оказывает Украине в конфликте с Россией.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках».

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