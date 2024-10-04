В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идёт об отношениях с Россией и поддержке Украины.0 комментариев
Новый премьер Японии подтвердил курс на мирный договор с Россией
Сигэру Исиба подтвердил курс Японии на решение территориального вопроса и договор с Россией
Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил о сохранении курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения.
Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своей первой программной речи перед парламентом подтвердил, что правительство Японии продолжает курс на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией, сообщает ТАСС.
Исиба отметил, что Япония, несмотря на сложные отношения между двумя странами, не изменит своей позиции по этим вопросам.
При этом Исиба подчеркнул, что Япония будет продолжать санкционное давление на Россию и поддержку Украины. В своем выступлении премьер-министр также выразил обеспокоенность по поводу нарушений воздушного пространства Японии российскими и китайскими самолетами, что, по его словам, является серьезным нарушением суверенитета страны.
Японское министерство обороны утверждает, что 23 сентября российский самолет Ил-38 трижды входил в воздушное пространство Японии в районе Хоккайдо, заставляя поднимать истребители F-35. Как сообщает министерство, каждый заход длился около одной минуты.
Исиба также обозначил намерение решить проблему похищенных северокорейской разведкой японских граждан, однако не стал говорить о возможности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в отличие от своих предшественников. Вопрос похищенных граждан остается одной из самых сложных тем в отношениях Японии и КНДР, которые не имеют официальных дипломатических связей.
Напомним, 1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба, который известен как внутрипартийный бунтарь, стремящийся добиться равноправных отношений с США.
Отметим также, что впервые японские истребители F-35 применили инфракрасные ловушки около острова Хоккайдо против российского самолета Ил-38.