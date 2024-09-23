Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы», такие как эволюция, и Божье творение неверно и философски, и богословски.6 комментариев
Японские F-35 впервые применили инфракрасные ловушки против российского Ил-38
Япония впервые применила ИК-ловушки против российского Ил-38 у Хоккайдо
Впервые японские истребители F-35 применили инфракрасные ловушки около острова Хоккайдо против российского самолета Ил-38.
Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси сообщил, что российская военная авиация якобы трижды нарушила воздушные границы Японии у острова Хоккайдо. В ответ на это в воздух были подняты истребители F-35 сил самообороны Японии, которые в предупредительных целях осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия. Это первое применение японскими силами самозащиты таких средств, передает «Коммерсант».
Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что истребители подняли в воздух из-за российских Ил-38, которые якобы с 13.00 до 15.00 (7.00 – 9.00 мск) по местному времени трижды заходили в воздушное пространство Японии, проводя в нем около минуты каждый раз. По его утверждению, инцидент стал первым случаем нарушения японского воздушного пространства российскими военными самолетами с 2019 года.
Ранее произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России на юге провинции Хомс в Сирии.