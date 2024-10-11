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Ким Чен Ын прибыл на чествование 79-летия ТПК на подаренном Путином Aurus
Ким Чен Ын прибыл на чествование 79-летия Трудовой партии Кореи на подаренном Путином Aurus
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын для участия в чествовании 79-летия Трудовой партии Кореи прибыл на автомобиле Aurus, подаренном российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Отмечается, что Ким Чен Ын прибыл на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи на автомобиле Aurus, подаренном ему Путиным, передает «Лента.ру».
В ходе празднования в Центральной школе по подготовке кадров состоялся концерт. Торжественный банкет прошел в той же школе, там Ким Чен Ын присутствовал вместе с дочерью.
Среди приглашенных гостей были ведущие сотрудники российского посольства в КНДР, включая чрезвычайного и полномочного посла Александра Мацегору.
Напомним, в июне Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, а также адмиральский кортик и чайный сервиз. После переговоров в резиденции Кымсусан Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на Aurus.